Bud Spencer & Terence Hill – Slaps and Beans 2 – recenze

28. 11. 2023 18:00 | Recenze | autor: Patrik Hajda

V roce 2018 se legendární dvojka ze spaghetti westernů a mnoha dalších ikonických italských filmů plných humoru a bitek konečně profackovala do videohry. Bud Spencer & Terence Hill – Slaps and Beans byla fajnová 2D mlátička, která zdárně replikovala ikonické scény a přiměla srdce fanouška tohoto sympatického dua zaplesat.

O pět let později tu máme pokračování, které se na první dobrou zdá jako téměř stejná hra. Pak si ale všimnete drobností, díky nimž je to zase skvělá zábava.

Znovu a ještě lépe

Máme tu novou zápletku, ale ruku na srdce, o vyprávění to v případě Buda a Terence stejně nikdy moc nebylo. Hlavní jsou tu bitky. Nekonečné bitky s naprosto neschopnými panáky, které Bud posílá k zemi svou legendární spencerovkou, zatímco Terence je mistrem akrobacie.

Nutno uznat, že se na to celé tentokrát kouká ještě o poznání lépe. Nádherný pixel art dává vyniknout nejmenším detailům a velmi snadno tu rozpoznáte nejrůznější postavy a lokality, které vás okamžitě vrátí v čase do dob, kdy jste z gauče upřeným pohledem na televizor hltali každou další scénu a zapamatovávali si hlášky.

zdroj: Trinity Team

Po vizuální stránce je to jednoduše paráda a ta zvuková na tom není jinak. Každou ránu pěstí, úder pánvičkou a mnoha a mnoha dalšími prvky prostředí doprovází adekvátní, humorné ozvučení, které dotváří veškeré ty groteskní souboje.

Kromě prvků prostředí, které jsou leckdy šité na míru jen jednomu z dvojice a bitky krásně ozvláštňují, tu máte lehké a těžké útoky, možnost bránit se útokům nepřátel a ty své nabíjet, abyste mohli dalšího nabíjejícího padoucha zneškodnit raz dva.

Není to z logiky věci nijak objevný soubojový systém, ale k tématu padne jako ulitý. Prostě jen zběsile drtíte čudlíky a bavíte se tím, jak jste všemocní. Tedy do doby, než dojde na bitky s bossem, které jsou v této hře docela tuhé a vždy se za nimi skrývá něco víc – prostým boxováním do nepřítele nevyhrajete, chce to mít nápad.

zdroj: Trinity Team

S tím se pojí fakt, že Bud Spencer & Terence Hill – Slaps and Beans 2 umí občas sklouznout k frustraci. To když do vás třeba řeže několik pobudů najednou a vaše postava je zaseklá v animaci, případně se vám nepodaří někoho oběhnout, zaseknete se o něj a hlavní padouch díky tomu prchne jedním z výtahů z budovy.

Nebo prostě ne a ne přijít na kloub dalšímu boss fightu, a tak už se pošesté probojováváte celou hordou, snažíte se udržet si co nejvíce zdraví a během těch pár minut v ringu zjistit, co že se to po vás u všech svatých vlastně chce.

Ale tyto situace střídá čirá radost z objevování dalších a dalších referencí na tolik známé filmy. Hra zároveň nestaví jen a pouze na soubojích. Mezi každými dvěma bitkami vás čeká trocha toho vyprávění, řešení nějakých environmentálních hádanek nebo některá z mnohých miniher.

Můžete například balancovat na lodi plné banánů, které chráníte před dorážejícími krokodýly nebo se účastnit pouličního hazardu. A ono to vypuštění lvů na pomoc s vlnami nepřátel a bránění vlastního těla před tesáky a drápy vrháním steaků má taky něco do sebe…

Oni jsou dva, my jsme dva

Hra je plná nápadů a nemám nejmenší pochyb o tom, že dobrá polovina zábavy plyne ze znalosti výchozího materiálu. I bez ní se dle mého názoru jedná o fajnovou mlátičku, ale neumím si představit, že byste se v takovém případě opravdu pořádně bavili.

Prostě jde o hru určenou primárně pro skalní fanoušky, kteří si s ní užijí kopec švandy a snáz jí odpustí její prostší herní systémy i velkou podobnost s předchozím dílem, protože je to zkrátka a dobře další možnost strávit velmi příjemné chvíle s oblíbenými postavami, respektive se jimi na pár hodin vyloženě stát.

zdroj: Trinity Team

Nicméně aby byl zážitek skutečně plnohodnotný, potřebujete parťáka. Bud Spencer & Terence Hill – Slaps and Beans 2 je hra, která nejenže je navržená pro fanoušky, ale také pro dva kooperující hráče na jedné obrazovce.

I proto jsem automaticky sáhl po verzi pro PlayStation 5, abychom si tuhle taškařici mohli dát s manželkou na gauči. A když se každý chopíte jedné postavy, pomáháte si v soubojích i hádankách a společně to vše prožíváte a vzpomínáte, je to zkrátka k nezaplacení.

Navíc tu oceníte právě tu jednoduchost hry – méně zkušení hráči nemusí řešit otáčení kamery na gamepadu a žádná složitá komba. Prostě jen levou páčkou běháte a mačkáte pár čudlíků. Může tak snadno jít o vstupní bránu nejen do světa mlátiček, ale i videoher jako takových.

Bud Spencer & Terence Hill – Slaps and Beans 2 je podobně jako jednička skvělým servisem pro fanoušky a příjemnou akční hrou plnou ikonického humoru, kterou by si znalí diváci neměli nechat ujít. Není to nejlepší hra na světě, ale prakticky nic nedělá špatně.