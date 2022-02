Jaké hry vyjdou v únoru?

1. 2. 2022 17:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Je tady únor a ten je spolu se začátkem března letošním prvním pořádně nabitým obdobím v životě hráče. Konečně dostaneme věky odkládanou parkourovou zombie akci, další Total War, ale také novou exkluzivitu PlayStationu, hypovanou hru z žánru soulsborne a v neposlední řadě novou konzoli. Tak jdeme na to!

Začátkem roku 2015 si studio Dontnod udělalo skvělé jméno epizodickou adventurou Life is Strange, ze které je dnes série čítající mnoho her. Tvůrci se po letech rozhodli vrátit ke kořenům a v duchu moderních trendů připravili remastery prvních dvou her, tedy původního Life is Strange a menšího Life is Strange: Before the Storm. Je na čase zavzpomínat, jak to tehdy celé začalo.

Věčně odkládané Dying Light 2 se teď už snad opozdit nedokáže. V Techlandu zvolili opravdu konečné datum, kdy se vrátíme do světa zamořeného nemrtvými a zase jednou využijeme akrobatický běh k přesunu po městě plném mrakodrapů. Doufejme, že všechny ty odklady nakonec povedou k výborné hře.

Crusader Kings III jsou hrou od studia Paradox, což mimo jiné znamená, že tahle středověká strategie může v budoucnu očekávat spoustu malých i velkých rozšíření. A první skutečně významné DLC dorazí už za týden: Royal Court přidá úplně nový herní prvek královského dvora, kde se coby panovník budete scházet s hosty, ostatními králi i svými poddanými, a umožní spoustu dalších libůstek jako třeba kombinování kultur a jazyků. Proč být Čech, když můžete být Čechobavor, jehož rodnou řečí je chorvatština?

Studio Sloclap si libuje v bojových uměních. Tím ostatně vynikala jeho hra Absolver, která ale doplatila na zaměření na online. V případě druhého projektu Sifu se tvůrci poučili a dávají do popředí jednoho hráče, který si užije propracovaný soubojový systém a mechanismus stárnutí hlavního hrdiny. Pavlovy dojmy jsou velmi nadšené, takže se zjevně máme na co těšit.

Netrpělivě vyhlížíte čtvrté Diablo a přemýšlíte, čím zahnat hlad? S trochou štěstí by mohla pomoci diablovka Lost Ark. Svým modelem má ale blíž k Path of Exile, jelikož bude free-to-play. Jinak očekávejte takovou klasiku – fantasy svět, různé třídy hrdinů, lootování o sto šest… Path of Exile je příkladem, že akční RPG dostupné zdarma může fungovat. Magic: Legends je příkladem, že to vyjít nemusí. Kam se Lost Ark vydávané Amazonem asi zařadí?

Očekávané završení trilogie je konečně na dosah. I původně skeptičtí stratégové se shodnou, že sérii Total War výlet do světa Warhammeru náramně prospěl, a vývojáři z Creative Assembly chtějí svoje veledílo završit ve velkém stylu: Konečnou válkou démonů proti smrtelníkům. A vy budete moct hrát za kohokoliv z nich. Věřte nám, že Aleš s Vaškem už samou nedočkavostí na stěny redakce kreslí pentagramy...

Dobrodružná zrzka Aloy je konečně zpět! Po pěti letech od svého představení v Horizon Zero Dawn se vracíme do nádherného postapokalyptického světa, který je od toho našeho časově tak vzdálený, že se lidstvo vrátilo do fáze kmenů, mrakodrapy obrostly mechem a divočině kralují dinosauři, tedy ti mechaničtí. V pokračování Horizon Forbidden West se podíváme i pod mořskou hladinu a určitě nás čeká další velkolepé putování.

Chvíle, na kterou čeká každý milovník žánru soulsborne, ale nejenom ten, je konečně tady. FromSoftware nás po Demon’s Souls, sérii Dark Souls, Bloodborne a Sekiro vítají do svého nového světa v RPG Elden Ring, které má mít blíž k Dark Souls než čemukoliv jinému a lišit se od ostatních bude například otevřeným světem a možností kradmého přístupu. Vyplatí se sázka na takové novoty?

Vyznavače závodních simulací zkraje března doufejme potěší Gran Turismo 7, ale pokud dáváte přednost odlehčenějšímu zážitku, který umí odpouštět, možná vám udělá radost arkádovější Grid Legends. Další díl závodní série vsází na příběh vyprávěný hranými filmečky v rámci jakéhosi dokumentu o vaší cestě odnikud na vrchol. Dalším lákadlem mohou být míchané závody, kde se po jednom okruhu prohánějí jak závodní auta, tak kamiony.

28. 2. Steam Deck

Koncem měsíce se k těm nejrychlejším z vás vypraví handheldová konzole Steam Deck od Valve. Půjde o první uvedení zařízení na trh, přičemž v obchodech ho budete hledat marně. Velká poptávka je řešena rezervacemi a předobjednávkami, produkt bude rozesílán ve várkách v průběhu roku. Ve své podstatě jde o přenosný počítač schopný více či méně dobře rozběhat většinu her dostupných na Steamu.

