Jaké hry vyjdou v říjnu?

30. 9. 2020 17:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Náš kalendář s daty vydání her ukazuje v říjnu zhruba 30 položek. To znamená, že co den, to nová hra, což by byla pravda, kdyby třeba 15. října nevyšlo rovnou šest her najednou… První chladný měsíc v roce je plný velkých očekávaných her, ale i spousty menších titulů, které mohou jedině překvapit.

Jak hlásá podtitul hry, už bylo načase! Legendární Crash so po mnoha letech vrací v dalším plnohodnotném pokračování a slibuje opět velice nekompromisní plošinovkování. Tentokrát Crashův svět ohrožuje prolínání dimenzí, díky čemuž se podívá pod vodu i do světa bez barev. A to po boku Coco, ale i dávné milenky Tawny.

zdroj: Toys for Bob

Star Wars: Squadrons o sobě delší dobu nedaly vědět, což vyvolává menší obavy. Skutečně jsou tvůrci před vydáním jenom mlčenliví, nebo nás čeká odklad? Snad jsme jen přehnaně pesimističtí a už tento pátek se pustíme do vesmírných bitev v PvP multiplayeru, ale i dvou příběhových kampaní za světlou i temnou stranu Síly.

zdroj: Electronic Arts

Po malém odkladu už snad vůbec nic nebrání konečnému vydání Baldur’s Gate III, i když jen do předběžného přístupu. Ale v tomto případě nad rozpracovaností očekávaného RPG od tvůrců Divinity: Original Sin II přimhouříme oko a budeme doufat, že se legenda dočká důstojného nástupce.

zdroj: Larian Studios

Letošní díl PES 2021 už dávno vyšel a u našeho redakčního experta na fotbal Vaška zrovna nezabodoval. Uvidíme, jestli si jeho sportovně založené srdce spraví chuť dalším ročníkem Fify, nebo se tak stane až s Football Managerem, tedy jestli vůbec. Každopádně letošní FIFA slibuje změny v hratelnosti i kariéře, leč ne všechny znějí vítaně.

zdroj: EA Sports

Po výborné definitivní edici Age of Empires II přijde konečně řada i na méně populární třetí díl. Těšíte se? Tak možná svá očekávání trochu kroťte. Na PC Gameru vyšly před dvěma dny první dojmy s ne moc radostným titulkem: „Age of Empires III: Definitive Edition nepůsobí moc definitivně“. Ale neklesejme na mysli a počkejme si na plnou hru. Snad nás mile překvapí.

zdroj: Microsoft

Po době, kterou můžeme s klidem označit za věčnost, se vrací podvodní střílečka Aquanox. Ne v remasteru či remaku, jak je dneska v módě, ale v plnohodnotném pokračování. V něm prozkoumáte hlubiny oceánů, které se po lidské nenasytnosti staly jediným možným místem pro život. Ale i zde se válčí, takže svou upravitelnou ponorku využijete jak v boji, tak k průzkumu vraků a sběru šrotu.

zdroj: THQ Nordic

I Amnesia se po mnoha letech vrací na scénu, konkrétně tu hororovou. Vzhledem k předchozím úspěchům studia můžeme očekávat, že její návrat rozbouří vody strašidelného žánru stejně jako její první díl či SOMA. Těšte se na pouštní prostředí, novou hrdinka a nové děsy.

zdroj: Frictional Games

Ještě než se v listopadu zavřeme do obecně nejočekávanější hry roku, dostaneme příležitost navnadit se na kyberpunkovou vlnu hybridní hrou Ghostrunner. Je akční, ale přitom taková puzzlovitá. Má neuvěřitelné tempo dané hratelností i soundtrackem a doufejme, že jí hned tak nedojde dech.

zdroj: 505 Games

Jednu z možných budoucností, jak bude vypadat futuristický Londýn po odchodu Británie z Evropské unie, ukáže městská akce Watch Dogs: Legion. Kromě prostředí a tématu nás láká i na možnost naverbovat a hrát za libovolné NPC v jeho světě. Bude to ale fungovat, nebo to zní dobře jenom na papíře?

zdroj: Ubisoft

Antologie The Dark Pictures od tvůrců Until Dawn loni solidně odstartovala svým prvním dílem Man of Medan, který vás děsil lodí duchů. Druhý díl vás vezme do titulního městečka Little Hope, kde se současnost prolíná se středověkem. Upalování čarodějnic? Doufejte, že nejste jednou z nich…

zdroj: Bandai Namco

Další hry, které vyjdou tento měsíc