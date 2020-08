FIFA 21 představuje změny v hratelnosti. Většina není moc lákavá

6. 8. 2020 10:58 | autor: Václav Pecháček

FIFA 21, první ročník, který bude rozkročený mezi současnou a novou generaci konzolí, připravuje změny. Před několika dny jsem psal o tom, jak v EA Sports chystají vylepšit kariéru pro jednoho hráče, což zní nadějně. No a teď něco poněkud méně působivého: změny přímo v hratelnosti.

Upozornění, než se dostaneme k jejich podrobnějšímu rozboru: Skutečně nečekejte nic světoborného, co by proměnilo váš pohled na celou sérii. Záběry ze hry byste těžko rozeznali od FIFA 20, což, jak se dozvíte z mojí recenze, není nic, nad čím by měl fotbalový fanoušek skákat radostí do stropu.

Inu, pryč s vágností, sem s konkrétností! Prvním velkým vylepšením, které si v EA Sports pochvalují, je „mrštný driblink“. Zmáčknutím jediného tlačítka zařídíte, aby si váš hráč začal bleskově přehazovat míč z nohy na nohu a hrát si s ním. Cílem je především vyprovokovat obránce k neuváženému zákroku a snáze ho obejít.

Je tu ovšem jeden problém: V akci to celé vypadá poněkud bizarně. Jen se podívejte na níže přiložené video, konkrétně na okamžik, kde mrštný driblink používá Son Hung-min. Míč je pinkán od nohy k noze jak při nějakém prostorově omezeném pinballu a působí to, jak kdyby někdo vzal skutečný pohyb hráče na hřišti a čtyřikrát ho zrychlil.

Trošku zvláštně na mě působí i nový systém „kreativních náběhů“, který vám umožňuje pomocí pravé analogové páčky ovládat pohyb spoluhráčů bez míče. Výsledkem je smrtící penetrace nepřirozeně nekoordinované obrany soupeře, která jako by si v případě hráčem řízeného náběhu neuměla poradit s celkem předvídatelným pohybem do volného prostoru.

Moje dodatečná otázka zní: Bude to někdo používat? Ano, rozhodně to vypadá jako užitečná funkce pro všechny, které štve tupost AI parťáků, ale neumím si moc představit, že by běžný hráč Fify stíhal jednak přemýšlet nad tím, co provede s míčem, jednak nastavovat pohyb až pěti kolegům.

Profíkům se to možná bude hodit, ale já už teď vím, že se i v budoucnu spolehnu na poziční atributy umělé inteligence. A právě poziční hra počítačem ovládaných hráčů by měla taktéž doznat jistých změn – tedy konkrétně by se od sebe měli v tomto ohledu výrazně lišit kvalitní a podprůměrní fotbalisté.

V útoku to bude vypadat tak, že v novém ročníku spíš poznáte rozdíl mezi Agüerem, který inteligentně zastaví svůj pohyb, aby se nedostal do ofsajdu, a nezkušeným mladíkem, jehož statistiky rychlosti a síly sice můžou být lepší než v případě argentinského esa, ale mentálně ještě není na takové úrovni.

To samé platí o obraně. Pozičně inteligentní defenzivní záložník i bez vašeho příkazu spatří nebezpečí a stáhne se mezi stopery, když uvidí nebezpečný náběh. Krajní bek vyhodnotí, jestli má zůstat vepředu a čekat na protiútok, nebo vypomoci zbytku obranné řady.

Tohle mi upřímně řečeno zní jako možná nejzajímavější změna, především z toho důvodu, že ve Fifě obvykle daleko víc záleží na fyzických atributech než na těch mentálních – užiteční hráči jsou ti rychlí a silní jako Son nebo Mbappé, ne ti chytří a zkušení jako Modrič či Mata. Ale pokud teď uvidíme skutečně zásadní rozdíl ve výběru místa, možná by to mohlo misky vah do nějaké míry vyrovnat.

FIFA 21 kutí spoustu dalších úprav, které jsou velmi podrobně shrnuté v tomto článku ze série Pitch Notes. Některé z nich jste mohli vidět i v přiloženém traileru na Twitteru. Já ještě zmíním poslední změnu, která mě zaujala, a tou jsou centry.

Ve FIFA 20 byly centry a hlavičky celkem k ničemu a bylo obtížné z nich vstřelit gól. Byl to záměr vývojářů, kteří chtěli podpořit férovější, kombinační hru namísto nakopávání balónů do vápna, ale výsledek byl přeci jen dost radikálně ubíjející pro všechny Crouche a Carrolly tohoto světa.

No a tak dochází ke změně. V singleplayerových módech si můžete vybrat, zda zvolíte opět nebezpečné asistované hlavičky, nebo zkusíte štěstí s těmi manuálními, u nichž musíte ručně nastavit směr a sílu střely. Ovšem v multiplayerových kompetitivních módech budou manuální hlavičky povinné – takže bude možné hlavičkami střílet daleko více gólů, ale pouze tehdy, pokud se je skutečně naučíte ovládat. A to mi nakonec přijde jako docela dobrý kompromis.

FIFA 21 vyjde 9. října na PC a konzole současné generace. Její vylepšená verze se někdy v budoucnu objeví i na generaci nové.