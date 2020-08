FIFA chce být nový Football Manager. Ten skutečný dorazí o něco později

3. 8. 2020 14:30 | autor: Václav Pecháček

Letos jsme kvůli koronavirové pandemii zažili tu nejpodivnější fotbalovou sezónu za dlouhé dekády a ani ta příští bohužel nebude úplně normální, protože diváci se na stadiony budou moci v plném počtu vrátit až bůhvíkdy.

O to důležitější budou pro všechny příznivce nejkrásnějšího sportu počítačové hry. V Konami zvolili docela zvláštní strategii vydat letošní ročník PES 2021 v podstatě jen jako aktualizaci soupisek a skutečný next-genový titul si schovat na příští podzim. EA Sports na to ale jde jinak. Vypadá to, že se studio poučilo z absolutního fiaska módu Kariéry ve FIFA 20, proti jehož chybám a ústupkům hráči intenzivně protestovali na Twitteru, a letos chystá zlepšení.

Tím nejviditelnějším je nový mód simulace, kdy necháte své borce, ať se na hřišti prohánějí sami bez vaší přímé kontroly, a sledujete je ze zjednodušeného ptačího pohledu. Zkrátka jen nastavíte taktiku, provádíte střídání a tak dále, v podstatě přesně tak, jako tomu je v oblíbené trenérské sérii Football Manager.

Jenže FIFA má v rukávu eso, kterým je možnost kdykoliv do zápasu osobně naskočit. Můžete například pasivně sledovat zuřivé bitvy v záloze, ale jakmile rozhodčí odpíská pokutový kop pro váš tým, ujmete se ovladače a šibenici vymetete ručně, aby to některý váš svěřenec náhodou nezbaggioval.

Docela pěkně zní i nový systém růstu hráčů – bude možné v průběhu času změnit jejich pozice a například přetrénovat defenzivního záložníka tak, aby se z něj stal stoper. Levný a efektivní způsob, jak zalepit díru v sestavě.

A kdybyste ji přece jen chtěli lepit na přestupovém trhu, dostanete k tomu daleko víc možností. Chystají se vymoženosti jako hostování s povinností (či jen možností) nákupu, což je ve skutečném světě hojně využívaný druh dohody, a nově by se měla inteligentněji chovat i AI, která bude například schopná nabízet hráčské výměny. Že bych si příště už nemusel stěžovat?

Dále přichází zbrusu nový ukazatel „Match Sharpness“, který také důvěrně znají všichni hráči Football Manageru. Jde o kvantifikaci toho, nakolik je váš hráč rozehraný a připravený k zápasu – je to tedy něco docela jiného než energie, protože kluk, který pět měsíců nevstal z lavičky, bude krásně odpočatý, ale jeho výkonnost kvůli chybějící zápasové zátěži zdaleka nedosáhne nejvyšší možné úrovně.

zdroj: Archiv

A co na to Football Manager 2021? Inu, bude, a to ještě letos, i když se jeho vývoj neobešel bez zdržení způsobeného Covidem. Vzhledem k tomu, že má dorazit „o něco později“ a předchozí díly běžně vycházely v listopadu, bych čekal vydání někdy na samém konci roku.

Vývojáři prý chystají spoustu novinek, i když ne tolik, kolik by jich bývali byli schopní implementovat, kdyby nedošlo k pandemii. Šéf studia Miles Jacobson v updatu na oficiální stránce vysvětluje, že v lednu přišel se seznamem „vysněných herních prvků“, z něhož bohužel vývojáři museli slevit, ale i tak je na výsledek pyšný.

PES na letošní ročník rezignuje, FIFA se soustředí na Kariéru, Football Manager dorazí ještě později než obvykle. Je to skutečně zvláštní rok, tak doufejme, že nás na jeho konci čeká co největší množství vynikajících fotbalových her. A kdo ví, třeba kartami ještě zamíchá nějaký outsider jako Street Power Football.