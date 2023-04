Čeká nás další remake Resident Evilu? A chceme ho? Srovnáváme pro a proti

11. 4. 2023 12:00 | Téma | autor: Jakub Žežule

Série Resident Evil se po více než pětadvaceti letech existence vyhřívá na vrcholu popularity, a to navzdory skutečnosti, že hororové hry měly v rámci mainstreamu vždycky trošku složitější pozici. I když odhlédneme od ratingu doporučujícího hru pouze dospělému publiku, nemalé množství lidí se při hraní her obecně nerado bojí nebo stresuje.

Přestože Resident Evil stále zkouší nové způsoby, jak ke značce přilákat další hráče, sázka na survival horor je očividně tím, co funguje nejvíce. Aktuální remake Resident Evil 4 legendárnímu originálu ostudu nedělá, a Capcom si tak po předělávkách RE2 a RE3 může odškrtnout další úspěšný zářez v rámci remakové větve současné produkce slavné značky.

Mnozí se ptají, zda remake RE4 znamená završení jedné éry, nebo zda budou v Capcomu pokračovat v dosavadním kurzu a převedou do RE Enginu ještě nějaký ze starších titulů. Ať už se ve firmě rozhodnou jakkoliv, japonští tvůrci to nebudou mít jednoduché. Podívejme se na čtyři scénáře, které se autorům nabízejí.

Remake Resident Evil 5

Následovat remaky druhého, třetího a čtvrtého dílu pětkou se může zdát sice na první pohled logické, ve skutečnosti to ale ze všech možných scénářů působí jako ta nejméně pravděpodobná varianta. Původní Resident Evil 5 vyšel v roce 2009 pro PS3, Xbox 360 a PC a jako první hra v sérii nabízel už při vydání moderní HD grafiku. V době vydání patřil ke graficky nejpokročilejším hrám na trhu a díky svému pozdějšímu remasteru vypadá vizuál velmi pěkně ještě dnes.

Co je ještě důležitější, pětka se vydala cestou multiplayerové kooperace, což s sebou neslo ještě větší odklon od hororového pojetí, než jaký předvedla čtyřka. Z hlediska příběhu je RE5 navíc vyvrcholením redfieldovské větve příběhu s Albertem Weskerem, dávalo by proto spíše smysl, kdyby autoři tyto postavy novým hráčům nejprve pořádně představili, než aby linku rovnou završili finálním showdownem.

K tomu se přidává pseudokauzička, kdy se někteří mudrcové ošívali nad tím, že ve hře zasazené do Afriky je většina místních nepřátel tmavé pleti (rozhořčený narativ o hodném bělochovi střílejícím zlé černochy mimochodem nabourávala Chrisova parťačka Sheva). Od samého začátku se jednalo o nafouknutý nesmysl, ale bohužel existuje otázka, co by dnešní internetové prostředí dokázalo kolem hry vytvořit nyní.

Co se kritizovaného příklonu k akci týče, na remaku RE4 autoři názorně ukázali, že i v akčnějších Resident Evilech dokážou s pomocí RE Enginu vykouzlit podstatně děsivější atmosféru. Nikde také není psáno, že nová verze RE5 musí mít multiplayer, autoři mohou remake pětky co do struktury výrazněji předělat – například ve stylu RE2. Jelikož Resident Evil 5 nemá auru nedotknutelného kultovního veledíla, tým by mohl mít tentokrát volnější ruce.

Na druhou stranu je třeba říct, že zrovna hra více hráčů byla v původní verzi vynikající, a spousta fanoušků na RE5 proto dodnes nedá dopustit. Když se to všechno sečte, remake Resident Evil 5 jednou klidně vyjít může, Capcom má však momentálně na výběr lepší varianty.

Plusy

Z hlediska číslování dává smysl

Hororovější pojetí by mohlo být zajímavé

Větší kreativní svoboda než u RE1, RE2 nebo RE3

Minusy

Příliš akční zážitek

Složité vyvážení singleplayeru a multiplayeru

Strach z možné kontroverze

HD verze vypadá stále velmi dobře

Jde o závěr příběhu Redfielda a Weskera

Většina fanoušků zmiňuje Veronicu jako ideálního kandidáta na další remake. V hlasování na serveru Resetera si ho přálo více lidí než novou verzi jedničky, a nejednalo se přitom o jedinou anketu, v níž se tohoto remaku hráči dožadovali.

Producent předělávky RE4 Jošijaki Hirabajaši pro server Noisypixel na otázku ohledně práce na tomto specifickém remaku vyvrátil spekulace o tom, že je Veronica momentálně ve vývoji, ovšem připustil, že by takovému scénáři byl možná otevřen, pokud by měl příležitost.

To má k oficiálnímu potvrzení sice na míle daleko, na druhou stranu Capcom sám nedávno rozvířil spekulace ohledně vývoje dalšího remaku tím, že zatrhl vývoj fanouškovských verzí Resident Evil: Code Veronica a původního Resident Evilu.

Code Veronica bývá fanoušky často jmenován z vícero důvodů. Hra startovala v roce 2000 na neúspěšné konzoli Sega Dreamcast, a přestože se brzy dočkala rozšířeného portu na PS2 s názvem Code Veronica X i HD remasterů na další generace konzolí, žádná z verzí nepůsobí jako definitivní. Samotná hra s Claire a Chrisem v hlavních rolích nezestárla nejlépe, ačkoliv i dnes si ji mohou fanoušci originálního pojetí survival hororů užít.

Je ale Veronica jasnou volbou? Ne tak docela. Zasazení nepatří k nejlákavějším a autoři by si museli poradit s dialogy a postavami, jejichž svérázné chování a průpovídky prorážely strop béčkovosti tak, že se hráčům občas kroutily prsty u nohou. I zde je přitom otázka, jak si tvůrci poradí s rolí Weskera, kterého hráči nových remaků moc neznají.

S tím vším by si šikovný tým mohl poradit, navíc ze všech jmenovaných titulů si Veronica zaslouží remake asi nejvíc. Ale smysl dávají i další varianty.

Plusy

Konečně definitivní verze

Řada fanoušků originál nezná

Moderní verze mimořádně bizarního děje

Minusy

Dialogy a postavy dají scenáristům zabrat

Relativně slabé prostředí

Není to ideální start pro Weskera s Redfieldem

Přestože původní Resident Evil z roku 1996 se remaku dočkal o šest let později ve famózní verzi pro Nintendo GameCube, kterou později Capcom upgradoval do HD i pro moderní herní mašiny, nikde není psáno, že se k původnímu dobrodružství už nikdy nevrátíme. Ano, remake Resident Evilu v podobě, v jaké je dostupný teď, je příkladem perfektní hry či spíše perfektního survival hororu. Tedy za předpokladu, že hráči jsou ochotní opustit komfortní zónu a přijmout pravidla vyplývající ze statických úhlů kamer a z toho pramenícího ovládání postavy.

Případný remake by tak soupeřil ne s jednou, ale dvěma legendárními verzemi (nepočítaje v to skutečnost, že původní RE1 získal takzvaný Director’s Cut). Autoři remaku by tak měli velmi složitou pozici a zavděčit se všem by nebylo vůbec jednoduché.

Z hlediska vizuálu i atmosféry je aktuální HD remaster obdivuhodně nadčasovým kouskem a potenciální nová verze na tom nic nezmění. Na druhou stranu, spoustě hráčů tradiční pojetí zkrátka nevoní a remake v RE Enginu by otevřel dveře kupříkladu i vysněné VR verzi, v níž by fanoušci mohli prozkoumávat Spencerovo sídlo poprvé z pohledu vlastních očí.

Původní Resident Evil by také nejspíše přitáhl největší množství potenciálních zájemců. Navíc by mohl nastartovat novou verzi vyprávění o rivalitě Chrise Redfielda a Alberta Weskera, která by později pokračovala Veronicou a byla zakončena v remaku RE5.

Jakkoliv mají někteří hráči výhrady k nenaplněnému potenciálu remaku RE3, jeden jeho aspekt bez debat uhodil hřebík na hlavičku. Tím je postava hlavní hrdinky Jill Valentine. Právě tu by fanoušci mohli vidět znovu v remaku RE1 při jejím debutu na scéně.

I zde platí, že oblíbené pojetí ve stylu prvních dvou her, kdy si příběh lze projít s postavami Chrise i Jill, by se zaručeně setkalo s úspěchem, obzvlášť pokud by autoři od sebe průchody odlišili ještě trochu víc, než tomu bylo v originále. Když si k tomu připočtete nedávné zrušení fanouškovského remaku RE1, nezní už úvahy nad další verzí legendárního originálu jako z říše fantazie. Byť je samozřejmě možné i to, že si Capcom tuhle pecku schová až na samotný závěr.

Plusy

Spencerovo sídlo v RE Enginu

Potenciální mód pro virtuální realitu

Ideální začátek pro Redfielda s Weskerem

Návrat Jill z RE3

Možnost zesílené duality příběhu ve stylu RE2

Velký komerční potenciál

Minusy

Už má perfektní remake

Symbolicky dává smysl jako poslední v sérii remaků

Asi největší riziko zklamání

Žádný remake

Že už se dalšího remaku nedočkáme, úplně vyloučeno také není. Koneckonců sám Capcom nikde nepotvrdil, že by na dalším podobném projektu pracoval. Kromě prací na Resident Evil 9 by mohl kapacity přesměrovat na výrobu nového spin-offu nebo dalšího dílu odbočky Resident Evil Revelations. Jelikož však remaky v současnosti komerčně stále táhnou a pozitivních ohlasů z řad hráčů i kritiky je nespočet, tento scénář nepůsobí moc pravděpodobně.

V tuto chvíli bude mašinérie Resident Evilu pokračovat v podobě bezplatných updatů pro RE4 – hráči mají slíbený režim Mercenaries i ve verzi pro VR, na jejíž podobu jsou všichni zvědaví s ohledem na famózní VR zpracování původní čtyřky, které vyšlo teprve loni. Spekuluje se i o možném placeném DLC Separate Ways s Adou Wong.

Zkrátka a dobře, na nedostatek zboží se značkou Resident Evil si v nejbližší době stěžovat určitě nebudeme, ať už dostaneme, nebo nedostaneme libovolnou z předělávek.