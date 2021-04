Resident Evil 4 pro VR bude remakem a zároveň exkluzivitou

22. 4. 2021 13:20 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Fanoušci hororů a série Resident Evil po dvojici remaků netrpělivě vyhlížejí předělávku čtyřky z roku 2005, která by z logiky číselné řady měla následovat. Oznámení sice o něco hezčí předělávky, ale čistě pro virtuální realitu z minulého týdne tak bude pro řadu hráčů jistým zklamáním, protože změny mimo úhlu kamery a dalších přizpůsobení pro headset nejsou zdaleka tak razantní jako v případě dvojky a trojky.

Resident Evil 4 pro VR od studia Armature bude navíc exkluzivitou pro Oculus Quest 2, což z něj okamžitě činí záležitost pro ještě užší publikum. Díky pohybovým ovladačům Oculus Touch má ale pohyb i souboje působit přirozeněji a horor má i technicky naplno využívat výkon nového headsetu.

Hra poběží na Unreal Enginu 4 s původními úrovněmi i animacemi, přičemž z grafiky vylepšení doznaly primárně textury. Zvýší se také rozlišení a snímkovací frekvence, která bude kvůli VR vyšší než původních 30 FPS. Oculus nespecifikoval kolik, Quest 2 nicméně umí až 70 FPS. Cutscény zůstanou ve své originální (=menší) podobě.

Co se pohybu týče, budete mít na výběr mezi chůzí po místnosti a teleportací, avšak hrát budete moct i vsedě. Předměty, které najdete, budete moct skrz pohybové ovládání ručně zvedat a vytahovat z inventáře u pasu. A jak naznačil už první trailer, do každé ruky si můžete dát jinou zbraň. A taky si něco můžete napsat na psacím stroji, protože je jasné, že to chce každý fanoušek Resident Evilu udělat v ukládací místnosti jako první.

Zatímco Resident Evil 7 jste si mohli mimo jiné zahrát ve virtuální realitě, tahle verze Resident Evil 4 bude pro VR přímo nadesignovaná. Exkluzivně na Oculus Quest 2 by měla dorazit ještě v letošním roce.