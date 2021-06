11 největších zklamání letošní E3

17. 6. 2021 18:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Ve včerejším bilančním článku jsme vás seznámili s patnáctkou příjemných překvapení, která si pro nás letošní E3 připravila. Jenže všechno není jen růžové, a tak na dnešek připadl pravý opak. Dali jsme pro vás společně dohromady jedenáct bodů, které nás v průběhu ikonického herního svátku naštvaly či zklamaly.

Samozřejmě se v diskuzi můžete podělit i o své tipy. Pozitivní je alespoň to, že těch zklamání se nám nashromáždilo méně než pozitivních zpráv.

Zbytečné tiskové konference (Capcom, Namco a hlavně Take-Two)

Chápeme, že někdo nemá na výstavě co ukázat. To ale neznamená, že musíte něco ukazovat za každou cenu. Capcom nepředvedl nic nového, Namco alespoň s dostatečným předstihem dalo vědět, že opravdu neuvidíme ani minutu z Elden Ringu a těšit se máme pouze na House of Ashes. Gearbox byl stejný příklad, ale vrcholem byla konference Take-Two o diverzitě a inkluzi, což bylo jen hodinové svatouškování mluvících hlav v konferenci na Zoomu beze smyslu a cíle. Nepovídejte nám o tom, jak jste jiní a lepší, prostě to ukažte!

Vlna kooperačních stříleček

Není to tím, že bychom neměli kamarády (i když někteří z nás je nemají). Důvodem, proč nás zcela otrávila vlna kooperativních stříleček, je fakt, že vidíme další příklad stádnosti herního průmyslu. Pamatujete, když každý potřeboval mít svou MOBA hru? Své vlastní battle royale? A jak velká část vývojářů přicházela s křížkem po funuse, protože trh se už přesytil? Tak přesně to samé nás teď čeká s co-op střílečkami. Redfall, Rainbow Six Extraction, Back 4 Blood, The Anacrusis, Contraband, Evil Dead... Určitě jsme na dalších deset zapomněli. Chceme více kreativity a nových nápadů!

Stranger of Paradise – trailer a nefunkční demo (článek)

Stranger of Paradise se na náš seznam probojoval dvojitým úderem nekompetentního zoufalství. První ranou do vazu této nové odnože Final Fantasy se stalo exkluzivní demo, které mělo fungovat, ale kvůli technické chybě nefungovalo. Drobný zádrhel, který bychom ještě odpustili, jenže druhá ťafka byla snad ještě strašlivější: pravděpodobně nejhorší trailer celé výstavy. Snoubí se v něm režijní amatérismus (padouch dopadá ze skoku, hudba se zastaví… padouch chabě hekne) a absurdní scenáristická práce, která spočívá v tom, že všichni pořád dokola opakují slovo „Chaos“. V jednom kuse, až do zblbnutí. Nemusíte nám slepě věřit – nějaká dobrá duše na YouTube to krásně zdokumentovala:

CHAOS time stamps:

0:15 Context: He wants to kill Chaos.

0:25 Context: He believes Chaos has been waiting for them.

0:39 Context: He wants to kill Chaos.

0:57 Context: He wonders if Chaos is there.

1:04 Context: He identifies the shrine as Chaos' property.

1:35 Context: He identifies Chaos when Chaos is before him.

1:54 Context: When asked about their identities, he responds that they're here to kill Chaos.

2:11 Context: He is to become Chaos.

zdroj: Square Enix



Microsoft a pomalý vývoj first party značek

Konference Microsoftu a Bethesdy byla na letošní E3 nejsilnější, to se asi shodneme. Na druhou stranu by ale zlí jazykové mohli vzápětí dodat, že je to takové vítězství jednookého mezi slepými. Ano, Microsoft ukázal (znovu) Halo, (další) Forzu Horizon a konečně uvedl termín vydání (přenošených) Psychonauts 2, ale s ohledem na množství akvizic je to prostě trochu málo. Samozřejmě nechceme působit úplně rozmlsaně, ale na naše krásné nové Xboxy ani víc než půl roku po celosvětovém launchi nevyšla jediná pamětihodná hra. Fable, Perfect Dark, Avowed, Senua's Saga: Hellblade II se na obrazovce ani nemihly a dle spekulací žádná z těchto her nevyjde ANI PŘÍŠTÍ ROK. V Redmondu by měli trochu prásknout do koní, konkurence totiž vůbec nezahálí.

Nintendo a absence Super Nintenda Switch

Ano, je hezké, že nám Nintendo v samotném závěru svého Directu ukázalo první záběry z Breath of the Wild 2. Opravdu ale 35. narozeniny této značky oslaví jen vydáním nové předražené edice Game and Watch a remasterem Skyward Sword? Kde je Bayonetta? Kde je pokračování Super Mario Odyssey? Kde je něco zcela nového a neokoukaného? A kde je ten zpropadený nový Switch? Otázky, samé otázky.

Žádný gameplay ze Starfieldu (článek)

CGI trailer na Starfield byl pěkný, jenže je to hra, o níž víme už tři roky a která má příští rok vycházet. A ruku na srdce, co jsme se z videa dozvěděli? Tohle měla Bethesda ukázat v roce 2018, letos už byl čas na gameplay trailer a mnohem hlubší představení.

Babylon's Fall je další hra jako služba bez konce (článek)

Těšili jsme se na bojovku ze stáje Platinum Games, která by se blížila titulům jako Nier: Automata, Astral Chain nebo nedoceněnému Vanquish. Jenže z Babylon's Fall se vyklubalo MORPG (to není překlep, dle tvůrců hra není „massive“), tedy kooperativní rubačka v podobě living service a donekonečna se táhnoucího příběhu/nepříběhu. Pojem „hra jako služba“ už se pomalu stává nadávkou a to, že něco podobného předvedou Platinum Games, považujeme za katanu do zad.

Redfall (článek)

To, že jsme zklamaní z nárůstu kooperativních stříleček, jsme tu psali, přesto si Redfall zaslouží vlastní samostatnou zmínku. Problém v tomhle případě totiž není ani tak kooperace samotná, jako fakt, že Arkane Austin, který nás podaroval fantastickými hrami jako Dishonored nebo Prey, zákeřně přešel na temnou stranu Síly a vydal se cestou multiplayerového trendu. Samozřejmě jsme se dočkali ubezpečení, že bude možné hrát i v jednom člověku, ale skutečně to bude plnohodnotný zážitek? Solí do ran je i zasazení, které absolutně postrádá originalitu. Upíři a nadpřirozené schopnosti? Pane jo, to se tvůrci opravdu předvedli.

zdroj: Xbox

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt (článek)

Bloodhunt by mohla být tak skvělá hra. Je ze světa Vampire: The Masquarade a odehrává se v Praze. Co chtít víc? No, co třeba do začátku nějaký příběhový RPG singleplayer? Místo toho jsme se dočkali battle royale, což působí, jako když chlapci a děvčata z Sharkmob zaspali dobu. Podle reakcí z alfy nejsou upíři bojující v Praze překvapivě takovým propadákem, jaký bychom čekali. Ale to je docela nízká laťka. Pokud si chcete utvořit vlastní názor, v červenci vypukne uzavřená alfa, kam se už teď můžete zapsat.

E3 ztrácí svůj význam

Nad tím, jak vlastně bude vypadat budoucnost E3, visela před letošním ročníkem spousta otazníků. Je jasné, že výstava ztrácela svůj význam (a vystavovatele) ještě před vynucenou covidovou digitalizací. Na letošek jsme se ale těšili a bylo jasné, že organizátoři chtějí, aby i digitální E3 měla podobný efekt jako v minulosti. Jenže to úplně nevyšlo. Microsoft se statečně bil kanonádou oznámení jako poslední titán z velké trojky, ale nestačilo to.

V Sony a Electronic Arts pochopili, že E3 prostě nepotřebují, a jejich rádoby nástupci prostě neměli co ukázat, bohužel včetně jindy ambiciózního Ubisoftu, kterému chyběl opravdu špičkový nový titul. Králíci jsou skvělí, ale...

I když jsme byli připravení dělat noční streamy až do středy, nakonec jsme museli hned dva zrušit, protože by byly úplně zbytečné. Nad E3 visí Damoklův meč a příští rok se musí předvést v tom nejlepším možném světle. Jinak možná bude v dohledném časovém horizontu irelevantní.