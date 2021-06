Ve střílečce Redfall od tvůrců Dishonored a Prey vám půjdou po krku upíři

13. 6. 2021 23:42 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Přiznám se, že něco takového jsem od studia Arcane opravdu nečekal a stále nevím, co si o tom myslet. Žánr kooperativních stříleček začíná být pořádně vyčpělý a jediná útěcha tak tkví v umu, kterým se tvůrci Dishonored a Prey mohou v rámci first person her pyšnit. Redfall ale působí mnohem akčnějším dojmem než jejich dosavadní slavná tvorba. Na upíry nějaký stealth zjevně neplatí.

Redfall je tedy kooperativní střílečka pro čtyři hráče, kterou ale můžete klidně hrát sami. V každém případě vás čeká otevřený svět, respektive pobřežní město ve státě Massachusetts, které stihla krvesajná pohroma. Lidé toužící po dlouhověkosti nezvládli experiment a stali se vraždícími zrůdami, kterým sice nevadí česnek a svěcené kříže, ale sluníčku skutečně neholdují.

Město bylo obehnáno zdí, aby se monstra nedostala ven, ale bohužel to platí i pro normální obyvatele jako jste vy, kteří jsou tam uvěznění s nimi. A jenom vy můžete přijít na kloub nezdařenému experimentu a třeba ho i zvrátit, upíry vyléčit a začít zase žít bez nutnosti neustále se ohlížet přes rameno, zda se vám někdo nechystá načít tepnu.

Redfall by ale neměla být jen bezduchá střílečka. Kupředu ji potáhne příběh a vztahy jednotlivých postav, z nichž každá v boji nabídne něco trochu jiného. Je libo snajpr schopný zneviditelnění? A co takhle dívka s mrazící zbraní? Nebo byste snad radši vystřelovali jakési železné tyče a přišpendlovali jimi upíry na stěny? Tak či tak vám kryje záda váš čtyřnohý plechový společník!

Ať už chcete s upíry bojovat sami, nebo s až třemi kamarády, nestane se tak dřív než během příštího léta, kdy bude slunce nejvíc pálit a Redfall vyjde na počítačích, Xboxu Series X/S a v Game Passu.