11 nejlepších taktických tahových strategií, které si teď můžete zahrát

Taktické tahové strategie sice mohou znít dost krkolomně, nicméně jsme si jistí, že si rozumíme. Prostě a jednoduše tím myslíme hlavně XCOM a hry jemu podobné. Tedy důraz na tahovou hratelnost, založenou na konceptu akčních bodů, upravitelné a přizpůsobitelné postavy, a do toho ještě nějakou tu strategickou či manažerskou vrstvu, například v podobě budování základny. Takových her není zrovna málo, ale jen pár jich je opravdu skvělých.

My jsme pro vás vybrali ty nejlepší, které si teď můžete bez problémů zahrát. Ty, které jsou přívětivé i pro dnešní publikum (původní X-COM sice na GOGu je, ale ten bychom běžnému hráči dnes už spíše nedoporučili) a budeme rádi, když se s námi v diskuzi podělíte o jiné povedené kousky, které jsme třeba přehlédli, ale které jsou třeba za vás ty nejlepší.

(XCOM 2 vyšel v únoru 2016 na PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch, iOS, Android – naše recenze)

Moderní verze legendárního X-COMu, v čele s XCOM: Enemy Unknown z roku 2012, nastavila zlatý standard pro specifický subžánr taktických tahových akcí se špetkou strategie a managementu. Zároveň nastavila novou žánrovou laťku. XCOM: Enemy Unknown oživil sérii díky příběhu o mimozemské invazi, ale především vynikal propracovanou strategickou hloubkou, taktickými možnostmi a vůbec zábavnou hratelností.

XCOM 2 pak posunul laťku ještě výš. Hráči se vtělili do role partyzánské jednotky, která se brání drtivé mimozemské okupaci. Nové mechaniky, třídy vojáků a zvýšený důraz na stealth rozšířily taktické možnosti a posunuly už tak vytříbenou hratelnost ještě o velký kus dál.

Zatím poslední XCOM: Chimera Squad přinesl pro změnu něco trochu jiného. Hra se zaměřila spíše na menší, specializovanou jednotku operující v rámci jediného města. Důraz se přesunul na udržování pořádku a integrace ve světě, kde vedle sebe koexistují lidé a mimozemšťané. Tentokrát vývojáři staré známé mechaniky rozšířili o přepadávání budov, příběhu dodali osobnější rámec a vůbec zkoušeli pár nových drobností. A jakkoliv je z téhle trojice Chimera Squad nejslabší, pořád jde o velice kvalitní titul, který za vyzkoušení rozhodně stojí.

Mario + Rabbids

(Sparks of Hope vyšlo v říjnu 2022 na Switchi – naše recenze )

Z Mario + Rabbids se vyloupl nečekaný kritický i komerční hit, který potěšil jak fanoušky taktických tahových strategií, tak příznivce Maria. Kingdom Battle zaskočil herní svět okouzlujícím, humorným dobrodružstvím, které zároveň přineslo hlubokou taktickou hratelnost. Hra kombinovala ikonické postavy Nintenda s jejich chaotickými protějšky Rabbidy a nabídla svěží pojetí tahových soubojů. Pestřejší možnosti pohybu, chytré týmové akce a do jisté míry zničitelná prostředí vytvořily dynamická bojiště plná strategických možností, o kterých si může nechat XCOM jen zdát.

Pokračování Sparks of Hope pak tento vzorec rozšířilo o ještě větší volnost. Hra je totiž díky opuštění tradiční pohybové mřížky, kterou nahradila zónami, ještě rychlejší, plynulejší a zároveň dynamičtější. Přizpůsobitelné týmy, titulní jiskry udělující jedinečné schopnosti a intergalaktická cesta pak ve výsledku vytvářely ještě zajímavější dobrodružství. Sparks of Hope si zachovává strategickou hloubku a veselého ducha série a zároveň posouvá sérii zajímavým způsobem kupředu.

(Vyšlo v dubnu 2020 na PC, Xbox Series X/S, Xbox One – naše recenze)

Gears Tactics přebralo dravou akci a intenzitu série Gears of War a přináší ji v obratně zpracovaném taktickém balíčku. Hra převádí charakteristické souboje založené na krytí a brutální popravy do strategického zážitku, který působí stejně autenticky jako „velké“ Gears. Ve hře velíte jednotce speciálních vojáků a bojujete proti tradiční hordě Locustů. Tvůrci se tady sice nebojí krytů a pomalého postupu, ale aktivně vás motivují k agresivní a akční hratelnosti, což se jim daří na výbornou. Výsledkem je taktická hra plná adrenalinových momentů.

Gears Tactics se ale zároveň nevyhýbá ani svým kořenům. Objevují se zde dobře známé popravy motorovou pilou, krvavé souboje na blízko a rozsáhlý arzenál zbraní. Díky několika třídám, rozsáhlým stromům dovedností a příběhu pevně zasazenému do svého univerza nabízí Gears Tactics velice solidní a zábavnou kampaň. Ve výsledku jde o překvapivě skvělé přetvoření vzorce akční série, které přináší uspokojivý zážitek jak pro fanoušky Gears, tak pro nadšence taktických tahových akcí.

(Vyšlo v prosinci 2018 na PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One – naše recenze)

Mutant Year Zero nabízí velice dobrou kombinaci tahového taktizování, kradmého postupu a průzkumu v podmanivém postapokalyptickém světě. Hra vychází ze stolního RPG a hráči v ní vedou oddíl mutantů – lidí a zvířat, kteří se zmítají v následcích globální katastrofy.

Souboje se inspirují sérií XCOM a kladou důraz na pečlivé určování polohy, využívání krytí a těch správných speciálních schopností ve správnou chvíli. Mutant Year Zero se ale odlišuje stealth hratelností v reálném čase, která vám umožňuje pečlivě infiltrovat nepřátelské tábory a likvidovat izolované nepřátele nebo nastražovat léčky předtím, než začne tahová akce.

Kombinace realtime plížení a tahové taktické hratelnosti je v rámci žánru svěží, stejně jako využití podivných zvířecích postav. Zajímavý mix pak jen podtrhují kvality samotné nadčasové hratelnosti, a proto si tenhle kousek místo na tohle seznamu zaslouží.

(Vyšlo v prosinci 2019 na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S – naše recenze)

Phoenix Point má na svědomí původní designér X-COMU, Jullian Gollop, a je to znát. Phoenix Point je moderní, ale zároveň velice komplexní a náročná tahová taktická strategie, odehrávající se uprostřed mimozemské invaze. Ve hře vedete projekt Phoenix, který se jako poslední snaží zachránit lidstvo před mimozemskou silou, jež mutuje a přizpůsobuje se překvapivou rychlostí.

Phoenix Point nabízí na standardy žánru nezvyklou strategickou hloubku. Budování základen, výzkum, výroba a globální diplomacie pak ke komplexní síti rozhodnutí jen přispívají. Stejně náročné jsou i souboje s volným mířením pro přesné střely, simulovanou balistikou kulek, zničitelným prostředím a nepřáteli, kteří se vyvíjejí podle taktiky hráčů. Ačkoli Phoenix Point sdílí DNA se svým vzorem, přidává další vlastní vrstvy.

Pro nováčky může být Phoenix Point příliš nepřístupný, nicméně pro zkušené stratégy jde o jasnou volbu a příjemnou výzvu, se kterou můžete strávit bez problémů hromadu hodin a pořád se bavit.

(Vyšlo v listopadu 2018 na PC, Mac, Linux, Switch, PlayStation 4, Xbox One, iOS, Android – naše recenze)

Warhammer 40,000: Mechanicus prověří vaše taktické schopnosti v ponurém světě Warhammeru. Ve hře se ujmete velení jednotky kybernetických techkněží kultu Mechanicus a povedete je do taktických bitev proti soupeřícím frakcím a strašlivým mimozemským stvořením. Základní hratelnost se soustředí na prověřenou tahovou taktiku a přizpůsobování jednotlivých techkněží pomocí široké škály zbraní a vylepšení. Klíčovou roli hraje průzkum a rozhodování, kdy hráči odhalují starobylé technologie a pronikáte hlouběji do tajemství specifické rasy Necronů.

Mechanicus vyniká velice povedenou atmosférou, která věrně zachycuje gotickou a technologiemi posedlou atmosféru své tabletopové předlohy. Do hry vás pak ještě více vtáhne povedený soundtrack a detailní prostředí dokreslující celkovou povedenou atmosféru. Hra sice nepatří k nejnáročnějším, ale pokud je na vás například Mario + Rabbids až příliš jednoduchý či veselý, ale pořád byste něco alespoň trochu přístupného, Mechanicus může být tou pravou volbou.

(Vyšlo v květnu 2022 na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S – naše recenze)

Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters je rychlé tahové taktické RPG, kde velíte elitnímu oddílu vesmírných mariňáků z kapituly Grey Knights, kteří jsou nejlepší zbraní proti silám Chaosu. Důraz je tu kladen na agresivní boj zblízka, kdy bojujete proti nákaze, kterou rozpoutal bůh Chaosu Nurgle, a která se šíří celou galaxií.

Hra klade důraz na odvážnou taktiku, používání psychických sil a brutálních poprav k likvidaci nepřátel. Do karet dravé akci hraje design misí a společně s ním i obecné tempo, které opatrný a pomalý postup skutečně moc nepodporuje. Nechybí ani rozsáhlé možnosti přizpůsobí vašich mariňáků a vyladění jejich bojových schopností.

Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters má taky velice povedený příběh, a i když není zrovna nejvíce inovativním titulem pod sluncem, inspiruje se u těch nejlepších a dělá to skvěle.

(Vyšlo v červenci 2023 na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 a PS5 – naše recenze)

Série taktických tahovek Jagged Alliance to neměla lehké. Po bombastických dvou dílech v devadesátkách se o resuscitaci značky snažila mnohá studia, ale vycházel jeden paskvil za druhým. Až se kormidla chopilo bulharské studio Haemimont Games, kterému se povedlo nečekané – vytvořit fantastického duchovního nástupce, který nejenže sérii oživil, modernizoval a oblékl do slušivého kabátku. Navrch ale přidal i spoustu vlastní invence, rozvětvený příběh a promyšlený systém vývoje postavy.

Jagged Alliance 3 je splněným snem všech fanoušků tahových přestřelek s malou skupinou žoldáků. V africkém mikrostátě Grand Chien budete bojovat o nadvládu nad sektory, zajištění dostatku financí, abyste mohli platit své žoldáky, spravovat výzbroj a v neposlední čadě cvičit milici. Zkrátka všední starosti paramilitantní skupiny, která chce svrhnout diktátora. Celou hru provází fantastický soubojový systém a výborný humor, který se nebojí popkulturních referencí na klasické akční filmy.

(Vyšlo v srpnu 2022 na PC – naše recenze)

Hard West 2 je tahová taktická hra zasazená do nadpřirozeného prostředí amerického Divokého západu. Už jen to je v rámci žánru plného sci-fi a válečných her nesmírně příjemná změna. Velíte skupince psanců, kteří bojují proti zlým silám pomocí zbraní, důvtipu a špetky okultismu. Ústředním prvkem hratelnosti je systém Bravado, který odměňuje agresivní taktiku doplňováním akčních bodů po úspěšném zabití a vytváří tak napínavou řetězovou reakci bojového potenciálu.

Po vizuální stránce se Hard West 2 vyznačuje stylizovaným prostředím a modely postav, které vystihují drsnou, tajemnou atmosféru prostředí. Příběhová kampaň kombinuje nadpřirozené prvky s klasickými westernovými motivy a nabízí volby, které ovlivňují příběh a schopnosti vašeho týmu.

Hard West 2 tak nevystupuje z řady jen neokoukaným prostředím, ale přináší promyšlenou taktickou hratelnost zaměřenou na odvážnou a riskantní hratelnost.

(Vyšlo v prosinci 2022 na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S – naše recenze)

Marvel's Midnight Suns, ne nepodobně jako Hard West 2, vyniká už jen svým zasazením. Superhrdinské hry totiž většinou nejsou taktické tahovky, nicméně Midnight Suns si tenhle risk dovolili, okořenili ho kartičkami a vyplatilo se. Ve hře se ujmete role Lovce, nové přizpůsobitelné postavy, a společně s Wolverinem, Spider-Manem a třeba Bladem se pustíte do boje proti nadpřirozeným silám.

Od ostatních taktických her se Midnight Suns odlišuje povedeným systémem schopností, který je založený na kartách. Vedle tradiční taktiky určování polohy a pohybu přidává i vrstvu strategického nakládání s balíčkem specifických karet. Mezi misemi pak prozkoumáváte Opatství, kde rozvíjíte vztahy se svými superhrdinskými bijci. Tyto vazby pak odemykají mocná komba a nabízejí nové příběhové možnosti.

Midnight Suns tak ve výsledku nabízí hluboké taktické souboje, příběhovou kampaň s přesvědčivě zpracovanými postavami Marvelu a poutavý sociální systém. A právě díky neotřelým vrstvám kartiček a důrazu na socializaci hrdinů si Midnight Suns našlo místo v našich srdcích.

(předběžný přístup od července 2023 na PC)

Nelíbí se vám směr, kterým se vydal moderní restart značky XCOM? Chcete bojovat proti emzákům tak, jako v UFO, respektive starých XCOMech v devadesátých letech, kdy vás herní systémy zbytečně neomezovaly a byly taky mnohem těžší? Pak sáhněte po Xenonauts 2! Duchovní nástupce starých XCOMů si ponechává skvělé tahové souboje, ale 3D grafiku mění za autentický retro pixel art a zjednodušenou akční hratelnost mění za komplexní strategické potírání šmejdů z vesmíru.

Můžete (a musíte) mít například více než jednu základnu. Spravujete i svoji flotilu protivzdušné obrany a s létacími talíři si to vyříkáváte v leteckých soubojích. Čas hraje proti vám, protože každým dnem jsou mimozemské síly smělejší, nemluvě o jejich technologické převaze, kterou musíte skrz výzkum implementovat do vlastního vybavení a použít proti nepříteli. Přitom čas je klíčový, protože jestli budete příliš otálet s protiútokem, hrozí, že vám ufoni přerostou přes hlavu a vyhladí lidstvo. Xenonauts 2 je zkrátka skvělým pokynutím milovníkům staromilských taktických strategií.