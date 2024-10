Tactical Breach Wizards – recenze taktické indie pecky

24. 10. 2024 18:00 | Recenze | autor: Jakub Malchárek

Pozdě, ale přece! Klidně nazývejme věci pravými jmény a klidně tak nazývejme tuto recenzi na nezávislou hru Tactical Breach Wizards, která vyšla už koncem srpna. Je ale strašně dobře, že mi nezmizela z radaru a že si můžete přečíst řádky níže, protože ji můžu ve výsledném ročním zúčtování cpát do všemožných redakčních žebříčků a „topek“. Tactical Breach Wizards jsou totiž bez nějaké dramatizace jedna z nejlepších her, která mi letos prošla pod rukama.

Fireball na třech hodinách

Vítejte ve fiktivní současnosti. Ve světě státních zájmů, soukromých armád, fanatických národů a… kouzelníků a čarodějek! Zvláštně nadaných lidí, kterým se často v okamžiku na prahu života a smrti odemknou magické schopnosti všeho druhu. Od velmi užitečného předvídání budoucnosti, až po ty méně užitečné. Jako třeba znecitlivět člověku ruce, když pojídáte celer.

A svět i společnost samozřejmě čaromágy velmi rád nasadí na důležitá místa – do armády, zdravotnictví, objevují se ale i v podsvětí a na pozicích, kde supersilný superčlověk může napáchat superškody. Což je shodou okolností i situace, v níž se ocitá vaše skupinka nepravděpodobných hrdinů – na sklonku páté světové války, kterou hodlá rozpoutat vaše bývalá parťačka ze speciálních jednotek. Chronomancerka, jež je díky schopnosti ohýbat čas takřka nezastavitelná.

zdroj: Suspicious Developments

Celá stylizace a svět Tactical Breach Wizards jsou jedním slovem fantastické. Dovedně si hrají s různými popkulturními klišé, parádně vykreslují postavy, jejich motivace, manýry, a hlavně jsou skutečně, nenuceně a doopravdy vtipní. Na parádní konverzační výměny plné jemného sarkasmu, břitkého humoru a skvěle vypointovaných narážek jsem se po každé misi vyloženě těšil.

Hra dokáže skvěle balancovat mezi humorem a seriózností. Můžete se uchechtávat nad hláškami, abyste záhy byli svědky pohnutého příběhového momentu nebo vážné parafráze na současnou geopolitickou situaci. Neustále jsem zíral jako omráčený, že zdánlivě kapesní taktická hra vystřihuje story jak z pera Toma Clancyho – vojenský thriller par excellence, navíc s opravdu zajímavě fungujícím univerzem a výborně napsanými dialogy. Akorát s mnohem větší dávkou humoru. Okamžitě bych chtěl ze světa Tactical Breach Wizards více her, románů, filmů, rozhlasových her, čehokoliv! Nemám dost.

zdroj: Suspicious Developments

Jedna z postav je například nekromedik, čarodějka se schopností vrátit mrtvé do stavu hodinu zpátky v čase. Říznete se, jste otrávení, zlomili jste si nohu? Není problém, dokážeme vás o hoďku omladit, když bylo ještě všechno v pořádku… jen vám předtím musíme prohnat hlavou kulku, musíte být mrtví, že jo. Jeden z mnoha geniálních nápadů, který se promítá do hratelnosti i tím, že dokážete křísit nejen padlé spolubojovníky, ale i nepřátele.

A to ani nezmiňuju, že mezi kapitolami zavítáte na mapu regionu, ke které připínáčky a červenou nití špendlíte a spojujete stopy jako v klišovité detektivce. Řešení a propojení indicií je sice vždy jen jedno, ale složkami můžete všelijak hýbat a investigativní tabuli si poskládat podle svého, což je rozotmilý malý detail.

Pošli iluze, ať mi kryjí záda

A to je všechno jen poleva na parádní chytlavé hratelnosti, která před vás klade kompaktní taktické hřiště. Tactical Breach Wizards, jak už název napovídá, jsou o taktickém vlamování se do místností. Vaše jednotka unikátních a svérázných kouzelníků vnikne za ohlušující exploze průlomového zaklínadla do interiéru jako jednotka rychlého nasazení a dřív, než byste řekli „abrakadabra“, vzduchem lítají blesky, iluze a oživlá vinná réva.

Cíle misí bývají často přímočaré: Zlikvidujte všechny nepřátele a zapečeťte vchody, kterými se do budovy derou posily. Ideálně tak, aby vám nikdo nezemřel, úplně nejideálněji během co nejmenšího počtu kol, a navrch ještě se splněním všech vedlejších úkolů.

zdroj: Suspicious Developments zdroj: Suspicious Developments

Proti mafiánům, ochrankám, kněžím, věžím a speciálním jednotkám postavíte roztodivnou jednotku ještě roztodivněji nadaných žoldáků-čarodějů. Třeba soukromé očko Jen umí vyvolat řetězový blesk, který protivníky postrčí opačným směrem, hodit do granátu zakletou vichřici, jež od sebe odhodí vše živé (vnitřejně jsem si ji přejmenoval na „Pošťuchovačku“) nebo s použitím taktického koštěte vyletět z okna a vniknout do místnosti zase jinudy.

Prošedivělý mariňácký veterán Zan zase zvládne vyvolávat iluze, propůjčuje dalším členům družiny dodatečné akce a vystřelí na každého, kdo utrží zranění od jiného týmového kolegy. Asi chápete správně, že manipulace s nepřáteli a řetězení útoků je hlavní gró Tactical Breach Wizards.

Když druidi létají oknem

Defenestrovat protivníka je často vůbec tou nejjednodušší metodou, jak si s neřádem poradit (nebo ho šťouchnout do příhodně rozmístěných výbušných sudů). Metod je ale nepřeberné množství: Co takhle nahackovat kulometnou věž a nechat ji, ať si s vojáky poradí postaru bez nějakých čárů – náboji.

Každá mise tak vlastně připomíná neméně skvělý Into the Breach. Snažíte se vymyslet co nejlepší sled akcí, kterými vyřadíte co nejvíce nepřátel. Nejlepší na tom je, že pohyby můžete libovolně vracet, takže vám vlastně skoro nehrozí prohra a neztrácíte čas, když náhodou v polovině tahu zjistíte, že by se všechno dalo udělat úplně jinak a lépe. Velkou zbraní (rozuměj, magickou holí) je obrovská volnost v plnění misí. Cíl je jasný, ale existuje spousta kombinací a způsobů, jak jej dosáhnout. Nikdy vám nebude připadat, že vás tvůrci tlačí do jednoho konkrétního řešení, naopak vždycky bude průchod úrovní působit jako váš nápad.

zdroj: Suspicious Developments

On ten čas vlastně neztácíte ani opakováním misí, protože každá zabere pět, deset minut. Tactical Breach Wizards byly poslední týdny mou pohodovou hrou, ke které jsem se vracel na mikroseance. Dopsat článek, dát si na patnáct minut dvě mise. Na chvíli k nim usednout, když nemám úplně chuť rozehrávat jinou „velkou“ hru, u které by dávalo smysl trávit hodinu a déle. Úžasná kapesní tahovka nabízí instantní a rychlou zábavu, stačí jen zalít mana lektvarem.

To ale neznamená, že by Tactical Breach Wizards chyběl obsah. Kromě hlavních misí tu najdete výzvy, často se zajímavě pozměněnými pravidly. Narazíte třeba na mapy, ve kterých máte v týmu stejnou postavu víckrát. Nebo bohatý editor a napojení na komunitou vytvořené mise. A kdyby i to bylo málo, můžete hru hrát pořád dokola, plnit vedlejší výzvy v misích a sbírat tak body, za které nakoupíte nové kostýmy.

zdroj: Suspicious Developments zdroj: Suspicious Developments

Kratší formát úrovní mi parádně sednul, protože si můžete sami dávkovat, jestli hrou chcete prosvištět, anebo plánovat dopředu a přemýšlet nad každým tahem. Až do samotného konce kampaně Tactical Breach Wizards zvládají překvapovat, měnit pravidla a představovat nové jednotky. Pořád před vás staví nové výzvy a nebezpečí, na které musíte reagovat, protože vyžadují jinou strategii, než jaká vám třeba fungovala doposud. Bravo!

Kevlarová vesta +10 inteligence

Minimalistická stylizace s nízkým počtem polygonů je líbivá, bitevní pole přehledné a skvěle vám dokáže předat informace tak, abyste mohli dělat co nejlepší strategická rozhodnutí, a ukázat vám, jak se jednotlivé akce vyvinou. Kterým směrem pošťouchnete protivníka, kdo vás bude na konci tahu ohrožovat střelbou a podobně. Hlavně prostředí, ale i nepřátelé se velmi často mění, takže jsem nikdy neměl pocit, že by se nějak recykloval obsah. Žádná mise nepůsobí jako vata nebo výplň, která je ve hře zbytečně.

Stran vývojářské kreativity… ex-mariňák Zan má krom taktické čarodějné róby se sumkami na magické lektvary automatickou pušku, která má místo hlavně vraženou kouzelnou hůlku! Kdyby se čarodějové z Tactical Breach Wizards dostali třeba do světa Harryho Pottera, Voldemort by skončil v černém pytli na těla dřív, než by řekl „Avada“.

Chybí mi v Tactical Breach Wizards něco? Možná více hratelných postav? Ale to už se pak bavíme o celkovém hladu po nezachytitelném „více“. Chtěl bych více postav, více příběhů, okamžitě pokračování, RPG v otevřeném světě, střílečku. Chci poslouchat dialogy nekromedičky a nájemného vraha, který se umí měnit v psa, chci se dozvědět o více fantastických kouzelnících a nápaditém světě. Chci donekonečna prohazovat protivníky oknem za řinčení tříštěného skla.

zdroj: Suspicious Developments

Jednoduše božská ukázka malé-velké hry, která si bere to nejlepší z žánru a nemá jediné slabé místo. Perfektní scénář sekunduje nápadité hratelnosti, která je neustále nová a svěží. Pokud máte rádi taktické tahovky, udělejte si radost s Tactical Breach Wizards.