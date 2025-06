Nintendo Switch 2 Welcome Tour – recenze výukové procházky konzolí

12. 6. 2025 18:00 | Recenze | autor: Jakub Malchárek

Nintendo Switch 2 Welcome Tour mělo být zdarma přibaleno ke konzoli. Ne, vážně. Kdybych měl výukové turné po novém handheldu srovnat třeba s Astro's Playroom, který na PS5 dokázal hravě a bezplatně demonstrovat všechny nové funkce, hra krutě pohoří. A to hlavně proto, že více než o interaktivní zábavu jde o výukový program nebo glorifikovaný manuál.

Ty ses neučil, grázle?!

Koho, proboha, v Nintendu napadlo, že nejzábavnější ukázka novinek pokračovatele jedné z nejúspěšnějších konzolí historie, budou textové prezentace s obrázky a kvízy?! Kdo měl tu aroganci, že si řekl: „Víte co? Říkáme tady tak strašně zajímavé věci, že z nich pak lidi budeme zkoušet! Aby si holomci zapamatovali, že v HD Rumble 2 magnety nerotují, ale kmitají!“

Nechápejte mě špatně, ve Welcome Tour najdete skutečně spoustu zajímavých a fascinujících informací. Dozvídat se, jaká obrovská míra detailů šla do návrhu konzole a jejího sestrojení, je místy úchvatné. Nintendo nezapomnělo na jedinou maličkost, dokonce vám některé informace zopakují i vícekrát (asi aby natáhli „herní“ dobu a ospravedlnili pořizovací cenu).

zdroj: Nintendo

Zjistíte třeba, jak fungují analogy, podíváte se do útrob Joy-Conů 2, vyslechnete a přečtete si informace o mikrofonu, který čaruje výpočetní magii, aby odstínil ruchy a hluk větráku. Zkrátka neopomenul se žádný maličký detail, který ze Switche 2 dělá o třídu lepší konzoli, než byl její předchůdce.

Jen to povýšené kázaní, s jakým vás o nich Welcome Tour poučí, mi je hodně proti srsti. Kdo si chce na své zbrusu nové konzoli hlavně číst a pak se z látky nechat zkoušet? A proč nemůžu kvíz podstoupit rovnou a musím předtím absolvovat prezentaci jako na firemním školení? Kde je ta slovutná hravost Nintenda?

Mini minihry

V minihrách? I když jich Welcome Tour obsahuje velké množství a třeba takové chřestění ovladači jako rumba koulemi, kdy cítíte, jak se uvnitř přesýpají malé kovové kuličky, nebo velký gumový míček, krásně demonstruje vylepšení vibrací. Stejně tak kroucení ovladači jako při jízdě na motorce, řezání pilou, seškrábávání zaschlé barvy nebo demonstrace 3D zvuku zabaví... na těch pár vteřin, které techdema trvají.

Smutný je tedy taky fakt, že jde nejspíš na dlouhou dobu o pravděpodobně jedinou demonstraci nových možností Switche 2, než Nintendo vydá nějaké hry, které je uspokojivě zakomponují.

Můžete z animací poznávat snímkovou frekvenci, hledat mrtvé pixely, malovat fixkou, zahrát si Twister s pomocí prstů nebo nastavovat stojánek podle úhlu, který vám Welcome Tour zadá.

Zdaleka nejzábavnějších je pár 3D úrovní, kde střílíte balónky za pomocí myši v pravé a pohybu páčkou v levé ruce jako v normální PC střílečce. V jiných můžete maximálně zlepšovat svůj čas k úspěšnému dokončení úkolu, případně si vylepšovat skóre. Ale ruku na srdce: stejně tak to mohly být flashové hříčky v prohlížeči před dvaceti lety. Hlavně v případě demonstrace myšové funkce Joy-Conů.

Protože podle Nintenda jde o jednu z největších novinek, je většina hříček postavená kolem ovládání myší. To znamená, že neustále budete ovladače oddělovat a zase připínat... uspokojivé cvaknutí magnetů na místo se sice neomrzí, znamená to ale, že na cestách si můžete maximálně číst vývěsní tabule ve virtuálním muzeu.

Některé exponáty totiž zahrnují i Pro Controller 2, oficiální USB kameru a taky 4K televizi. Jestli jste něco z toho nepřikoupili, některá techdema a minihry vám budou zapovězeny. Můžete je přeskočit doslovným vyťukáním SOS v morseovce, abyste hru dokončili na 100 procent. Sarkasticky poznamenám, že každý určitě chtěl vlastnit aplikaci, ve které musí přeskakovat obsah, protože nemají způsob, jak si jej zahrát kromě vyšší investice do periferie.

Zrada, za kterou platíte

Štve mě taky, že vás Welcome Tour nutí jednotlivé oblasti odemykat postupně. Musíte třeba nejdříve projít přes levý Joy-Con, pak na povrch konzole, pak na pravý Joy-Con. Do útrob handheldu – podívat se, jak všechny ty polovodiče, čipy, baterka anebo chladič vypadají uvnitř – se dostanete až na samotném konci... čili po asi 5 hodinách. Tak hlavně, že se mezitím dozvíte o redesignu bezpečnostních popruhů na Joy-Cony a nové metodě šití švu, která zabrání zamotání zápěstního očka.

zdroj: Nintendo zdroj: Nintendo

Ocenil bych třeba více informací z historie Nintenda. Občas se objeví zajímavý střípek z minulosti, kdy firma připomíná první experimenty s některými technologiemi. Například vibrace v cartridgích nebo dokonce konzole, která umožňovala stahování přes satelity.

Takové drobnosti dokazují, že Nintendo dělalo věci vždycky tak trochu jinak a nebálo se experimentů. Je proto škoda, že Welcome Tour se drží zpátky a ze zábavné interaktivity toho předvádí velmi málo. Stran prezentace taky nejde o bůh ví jaký zázrak. Vhledy do konzole a ovladačů jsou zajímavé, ale jinak je hra tak sterilní a impotentní ve své produkci, že není moc co chválit ani po vizuální a zvukové stránce.

Nepotřebuju si číst čtyřicátý příspěvek o tom, kterak funguje Joy-Coní myš. Konkrétní provedení u Switche 2 může být možná fascinující, ale technologie tady je s námi skoro šedesát let. Nintendo se s nabubřelostí sobě vlastní tváří, jako kdyby myš vymyslelo včera. Minihra s navigováním kuličky bludištěm by pak byla možná zábavná jako free hra u Windows 95, ne v roce 2025.

zdroj: Nintendo

Nintendo Switch 2 Welcome Tour navíc nejde nijak do hloubky, takže dvakrát nepotěší ani technologické nadšence. Info o výpočetním výkonu se omezuje na lakonické „mnohem rychlejší než předchůdce“. Případně vám občas předhodí nepředstavitelné číslo - třeba že Switch 2 zapisuje data do vnitřní paměti až čtyřikrát rychleji než první generace.

Působí to jako produktová reklama, která vám má zařízení prodat... jenže pokud Welcome Tour hrajete, tak už ho s největší pravděpodobností vlastníte a nejspíš nepotřebujete přesvědčovat, že jste pořídili dobře!

Protože je Welcome Tour pro masovou cílovku, dozvíte se takové přelomové střípky, jako že Switch 2 běží na elektřinu, a že nemáte strkat konzoli do doku vzhůru nohama. Je evidentní, že vývojářský tým mohl všechny skutečně zajímavé informace shrnout do dvou hodin, ale bylo nutné natáhnout „herní“ dobu, aby byla omluvitelná cenovka (není, byť je jakkoliv nízká).

zdroj: Nintendo

Představte si nadšené dítko, které dostane do ruky fungl nový handheld a s ním mu nepoučený rodič pořídí Welcome Tour... ta zrada a zmar v očích, když čte cosi o tom, jak jsou nové Joy-Cony větší a vykrojenější, aby padly do ruky, a jak jsou šrouby skryté pod plastem, aby nezachytávaly špínu.

Jestli vás přecejen design Switche 2 zajímá, zkoukněte někde let's play v jedenapůlnásobné rychlosti. Těch pár miniher a sbírání nálepek u každé komponenty za ten čas, který v naučném softwaru strávíte, nestojí.

Jak jsem psal výše: Nintendo Switch 2 Welcome Tour mělo být zdarma přibaleno ke konzoli. Téměř cokoliv je lepší a zábavnější investice.