Zážitky z Gamescomu: Animal Crossing a… Factorio? Australský Go-Go Town nabídne relax i plánování

25. 8. 2023 11:05 | Dojmy z hraní | autor: Václav Pecháček

Relaxační, milé hry, ve kterých si spravujete svoje políčko, poznáváte sousedy a žijete idylický, neuspěchaný život vesničana, zažívají zlaté časy. Když náhodně zakroužíte prstem a zapíchnete ho do slepé mapy všech možných zástupců žánru, nejspíš to dopadne dobře, ať už šťouchnete do Stardew Valley, My Time at Portia, nebo nejnovějšího Animal Crossing.

No a brzo, někdy během příštího roku, k nim dost možná přibyde další kandidát, byť tentokrát maličko odlišného ražení: Go-Go Town od malého, ale zkušenostmi z byznysu prodchnutého studia Prideful Sloth. Australané svůj přístup označují za „mikro-AAA“ a po půlhodince hraní jejich novinky chápu, co tím myslí.

Go-Go Town není velká hra v tom smyslu, že byste měli za cíl u ní strávit 500 hodin grindu. Pracuje s omezeným prostorem, jedním městečkem, jehož starost(k)ou se stanete a vytyčíte si za úkol ho pozvednout ze zmaru zpátky k prosperitě. Je to ale hra, která rozhodně má velké srdíčko a vlastně i ambice ohledně toho, co všechno můžete ve svém novém skromném království provádět.

Základ je klamavě jednoduchý. Je potřeba postavit první obchod, tak popadnete motorovou pilu, pokácíte stromy, položíte dříví na automatickou pilu. Než dojde k jeho geometricky přesnému rozřezání na laťky a prkna, skočíte si do dolu, uchopíte sbíječku, natěžíte kámen, v přístroji ho proměníte v cihly, pak to všechno zkombinujete a někde vystavíte obchod, ze kterého uděláte třeba svůj první fast-food.

Jenže chlapík, kterého ustanovíte správcem nové kalorické svatyně, je poněkud nesoběstačný, a tak mu ještě musíte přinést všechny suroviny na jídlo, které bude připravovat a prodávat. Nad tím už jsem trošku zvedal obočí – jsem starosta, nebo posluhovač lenochům, kvůli jejichž apatii se to tady proměnilo ve vybydlenou ruinu?

Když jsem tuhle námitku nadhodil, přísedící vývojář mi okamžitě vysvětlil, že osobně nemusím dřít dlouho. Na základě jeho pokynů jsem chvilku sbíral další suroviny, stloukal další budovy – a za chvíli už mi stromy kácela paní Poppy. A ještě k tomu ozobávala ovoce z keřů, pokud se jí zrovna nějaký připletl do cesty.

Sice jsem musel nasekané dřevo stejně zase sám přinést k pile, pak si ho vyzvednout a odvézt v roztomilé dodávečce tam, kde bylo potřeba, ale od té chvíle mi bylo jasné, k čemu Go-Go Town směřuje. Postupně se vlastnoručně seznámíte se všemi aspekty byznysu a budování v městečku, jen abyste je jeden po druhém delegovali obyvatelům, co se k vám stěhují, přilákáni rostoucí slávou a prosperitou.

zdroj: Youtube

Během chvíle hraní jsem se vůbec nedostal ke složitějším výrobním řetězcům, ale bylo mi vysvětleno, že tady jsou a že rozhodně dává smysl sestavit úkony měšťanů tak, abyste si na konci nevyzvedávali jenom ubohé klacky na rozřezání, ale třeba hotový chleba nebo nějaký jiný pokročilý výrobek. Odtud přirovnání k české legendě Factorio, které tvůrci vytasili hned na začátku a které jsem nějakou dobu úplně nechápal.

Ale není to v žádném případě jenom o optimalizaci – naopak, z Go-Go Town dýchá dědictví Animal Crossing. Je to patrné samozřejmě ve zvoleném uměleckém stylu, který na mě vyloženě křičí: „Patřím na Switch!“ Ale taky v roztomilosti, úsměvné nadsázce, absenci stresu, v tom, že se po nočním městě projíždíte na tříkolce ve tvaru jednorožce, a když v dole potkáte toulavou mumii, neumlátíte ji mečem, místo toho ji pozvete, ať se přestěhuje do města a prodává hot dogy.

Můžete tu blbnout spoustou různých způsobů – dělat triky na skejtu, zkoušet přivolat mimozemšťany, metat listí na všechny strany obrovským fukarem, klidně třeba na koloběžce přejíždět ubohé obyvatele a zlomyslně se chechtat tomu, jak si pokaždé se zmateným výrazem kecnou na zadek. Starostování je byznys a tvrdá práce, to je jasné, ale v rámci zachování duševního zdraví je potřeba, aby starosta aspoň 50 procent času vyváděl jako malý kluk.

Umím si představit, že tahle smyčka hratelnosti poskytne vícenásobné uspokojení, jednak z relaxačních aktivit, jednak z hladivé atmosféry, jednak z toho, že postupně budujete dobře namazaný stroj. Navíc to nemusíte dělat sami, protože tvůrci pracují na implementaci splitscreen kooperace, což zní fakt dobře a je mi jasné, že nejenom náš Patrik po zaslechnutí téhle informace patřičně zbystří.

Plánovaný příští rok působí jako realistická meta pro vydání – z toho, co jsem hrál, na mě Go-Go Town vůbec nepůsobil dojmem nějaké rozvrzané alfa verze. Však se taky v dohledné době chystá do bety. Plná verze pak vyjde na PlayStationech a Xboxech staré i nové generace, na Nintendo Switch a na PC.