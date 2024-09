Střílečka Deadlock má našlápnuto stát se novou královnou kooperativních multiplayerů

11. 9. 2024 18:00 | Dojmy z hraní | autor: Michal Krupička

Valve rozhodně nevydává hry každý den, a pokud už s nějakou přijde, je to velká událost. Z Deadlocku se během několika měsíců stihlo stát nejhůře střežené veřejné tajemství - začalo to nenápadně, když se na SteamCharts začaly objevovat záznamy o utajovaném testu nové hry, která ani neměla svou stránku na Steamu veřejně dostupnou. Nakonec je ale konečně o Deadlocku dovolené mluvit. Podobně jako u předchozích projektů Valve se do bety i tentokrát dostanete jen na pozvání někoho z vašeho seznamu přátel. Hlavní ale je, že doopravdy mám o čem mluvit.

Vařili tenhle dort pejsek a kočička?

Na první pohled je Deadlock střílečka s hrdiny zasazená do alternativní Ameriky v sedmdesátých až osmdesátých letech minulého století, kde se mafiáni nebojí sáhnout kromě samopalů i po démonech, robotech a dalších výtvorech, za které by se nestyděl žádný pořádný steampunk. Jenže jakmile začnete hrát, dojde vám, že všechno je mnohem blíž k žánru MOBA her.

Jde sice i o vaši mušku, rychlé reakce i odhadnutí té správné chvíle, kdy přebít zbraň, ale vedle toho v ní najdete plno mechanismů známých z Doty a dalších příslušníků žánru, který se se střílečkou kombinuje jen velmi vzácně. Mapa se dělí na jednotlivé linie v podobě ulic parou poháněného města. Jsou tu počítačem ovládaní poskoci, za jejichž zabíjení dostáváte zkušenosti a nakupujete si vylepšení.

A v neposlední řadě má každá z postav klasicky tři schopnosti a ultimátní dovednost. Když hru takhle popíšu, samotnému mi přijde, že mám v ústech lehkou pachuť dvou žánrů, které jsou tak trochu vyčpělé. Jenže to by s nimi nesmělo přijít Valve.

zdroj: Valve

S každým dalším zápasem mi totiž pořád víc dochází, jak moc chytře je tahle žánrová kombinace navržená. Třeba nepřátelští poskoci v jednotlivých liniích: Střelte je posledním výstřelem a dostanete bonusové zkušenosti (které se navíc dělí mezi celý tým) a peníze. Jenže z poskoka navíc vyletí dušička, která se za chvilku vypaří. Pokud se tak stane, nebo ji sestřelíte, získáte bonusový obnos. Pokud se to ale podaří nepříteli, dostane ho on.

I uhýbání je poměrně komplexní - na zemi uděláte kotoul, ve vzduchu delší úhyb. A co speciální úder na blízko, který každý může nabíjet? Pokud se trefíte, na chvíli nepřítele omráčíte. Jenže protivník může tenhle útok taky zablokovat, a když si blok načasuje správně, dostane tím útočníka do velice svízelné situace. Na jednotlivé bitevní linie zase jedete po dráze, kdy můžete zrychlit a dostat se tam téměř hned, ale za cenu vcelku dlouhého cooldownu. Vytipovat správný moment, kdy využít kterou schopnost, je zkrátka pro vítězství klíčové.

Deadlock zkrátka nabízí poměrně solidní taktickou nadstavbu nad rámec klasické hratelnosti střílení, přebíjení, pozicování a dalších věcí, které čekáte od střílečky nebo her z žánru MOBA. K tomu si připočtěte členitou mapu, která skýtá třeba neprůhledné stěny mlhy jako dělané pro přepady, neutrální skupiny monster, které dohromady tvoří páteř překvapivě komplexní hratelnosti.

zdroj: Valve

Deadlock si ale i v základu zvládne zahrát každý a i bez taktizování se u něj dobře pobaví. Navíc hra už teď obsahuje češtinu. Ovládnout všechny herní mechanismy jinak zabere pořádné množství času, ostatně prvních pár zápasů jsem sám vůbec nechápal, co se kolem děje. Někdy jsem si připadal silný, jen aby mě někdo smazal z mapy během několika sekund - a naopak.

Podobné je to i se složením předmětů. Dělí se do tří kategorií, z každé můžete mít aktivní až čtyři. Pasivních i aktivních bonusů je nespočet, některé dokonce můžou být přiřazené ke konkrétní schopnosti vaší postavy. Do toho si s sebou ještě můžete nosit věci, které zrovna nemáte nasazené, ale dají se s aktuálním vybavením prohodit. Možností tak přirozeně existuje nepřeberné množství, ale naštěstí mezi nimi existuje i možnost si vybrat nějaký build z komunitního seznamu, kde i podle palců nahoru poznáte ty nejpopulárnější.

Hra dělaná pro hratelnost

Deadlock se nepyšní extrémně realistickou grafikou. Přesto se mi jeho stylizace moc líbí a nejspíš se bude líbit i vám, hlavně pokud máte rádi nadpřirozené mafiány a steampunk říznuté špetkou komiksu.

Vizuální stránka umí být i účelná. Jednak si díky ní Deadlock uchová přiměřené hardwarové nároky, takže si ho může zahrát co největší množství lidí. Zároveň hra umně pracuje s kontrastem, kdy v prostředí vidíte spíše tlumenější barvy, což dává víc vyniknout tomu, do čeho můžete střílet, tedy věžím, hrdinům i samotným neutrálním jednotkám. V rychlém souboji barevná berlička doopravdy pomáhá s orientací.

zdroj: Valve

I samotné postavy jsou na první pohled sympatické. Jejich vzhled odpovídá jejich schopnostem a hned víte, jestli stojíte proti odstřelovači, nebo naopak někomu, kdo vám půjde dát přes ústa hezky zblízka. Rychle taky z animací a dalších nápověd poznáte, jakou schopnost zrovna sesílají, což je zásadní pro taktiku a pružné reakce.

Navíc je Deadlock snad první hra podobného typu, která doopravdy naplno využívá pohled přes rameno. Na členité mapě můžete přeskakovat překážky nebo se za nimi krýt, přepadávat nepřátele z vyvýšeného místa i mizet mezi domy a skrytí kouřem rychle měnit pozice.

S každým dalším kolem mám z hraní Deadlocku větší radost a pořád v něm objevuju další skvělé, chytře vymyšlené drobnosti. Je na něm zkrátka vidět, že vyšel ze stejné stáje jako třeba DOTA 2. Jenom jsem si občas (jako právě u ní) říkal, že nemám šanci všechny mechanismy naráz pojmout - nebo spíš investovat do hry tolik času, abych se dostal na tu úroveň dovednosti, kterou bych chtěl.

Jenže zároveň vím, že mířit na tu vysokou úroveň je přesně to, co od Deadlocku chcete a on to chce od vás. Protože jakmile začnete komplexnější mechanismy chápat, je každá výhra zatraceně uspokojivá.

zdroj: Valve

Je na co se těšit

Nechci předvídat zbytečně dopředu, ale myslím, že si pro nás Valve připravilo další pecku, která na discích hráčů vydrží pěknou řádku let. Deadlock ve fázi raného testování působí odladěněji než velká část her, které vyšly v plné verzi. Určitě přijde řada úprav a změn, ale už teď se jedná o zábavnou a návykovou hru, která vás ze svých spárů jen tak nepustí. Hlavně pokud máte chuť se učit a investovat do ní čas, protože vrstev hratelnosti, kterými se můžete prokousat, je víc než dost.

Na první pohled z obrázků sice titul nijak přelomově nevypadá, ale pokud se vývoj bude ubírat stylem, který Valve naznačilo během uzavřených testů, dost možná se nám v multiplayerových hitech schyluje k menšímu zemětřesní. Deadlock neoslní ani tak jednotlivými prvky hratelnosti, jako spíš jejich propojením a hloubkou. Což je ostatně pro hru, ve které máte strávit stovky a tisíce hodin, dost možná to nejdůležitější.