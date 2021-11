Pikmin Bloom – takhle může vypadat krokoměr od tvůrců Pokémon GO

12. 11. 2021 17:00 | Dojmy z hraní | autor: Adam Homola

Nintendo se na mobilech snaží prosadit už nějakou tu dobu a nedá se říct, že by to tam úplně válcovalo. Propadáky sice nedělá, ale nepřijde mi, že by se kterýkoliv z jeho titulů stal fenoménem a komerčním i kritickým hitem. Nespasí to ani aktuální Pikmin Bloom, byť ten může díky své nenásilné „doplňkové“ nátuře jen překvapit.

Nechápejte mě špatně. Pikmin Bloom sice možná nic nespasí, ale taky není vůbec marný. Na první pohled se může tvářit jako pokus o další Pokémon GO, ostatně obě hry má na svědomí studio Niantic. Jenže mobilní Pokémoni jsou úplně o něčem jiném – a taky jsou mnohem víc hra.

Vysvětlím: Pikmin Bloom na mě zatím působí spíše jako glorifikovaný, gamifikovaný krokoměr. Což samo o sobě není vůbec špatně a právě nenápadná povaha hry může být pro leckoho jejím největším lákadlem.

zdroj: Niantic

Go go

Jádrem hratelnosti není ani tak lovení či správa podivných stvoření, jako spíš prostá chůze. Čím víc toho nachodíte, tím víc bodů dostanete a bodíky, respektive kroky, pak můžete využít pro postup dál. Díky krokům vám rostou Pikmini, díky krokům objevíte nové věci. Dva prvky, bez kterých se tu nehnete. Kroky jsou zdejší surovinou pohánějící celý zážitek. Peciválové nechť se ani neobtěžují.

Naštěstí na ty kroky nejste sami. Váš lidský avatar má kolem sebe partičku Pikminů, kteří standardně nedělají vůbec nic, jen tak cupitají kolem vás a tváří se roztomile. Netrvá to ale dlouho a začnete je vysílat na výpravy, krmit je lahodným nektarem, necháte je vyrůst a pak z nich seberete čerstvě rozkvetlé květy. Tím jejich funkce tak nějak končí. Ona je vůbec celá hra relativně pasivní a skutečně jde spíše o doplněk na procházky než o alfu a omegu zvednutí se ze židle.

Jedním z hlavních prvků úvodní obrazovky Pikmin Bloom je mapa. Ta je na začátku bílá a s každou další vycházkou daný kousek vašeho okolí zezelená. Navíc za sebou můžete trousit různobarevné kytičky, a tak vaši původně bezbarvou mapu najednou vystřídá hezká rozkvetlá louka. Hra vás tím i trochu motivuje chodit vždycky o kousek dál a postupně přebarvovat na zelenou támhletu ulici, tenhle park nebo tuhle pěší zónu.

zdroj: Foto: Niantic

Zmíněné sázení kytiček je nejen dobrovolné (i když Pikmini díky tomu rostou rychleji), ono je i veřejné. Najednou tak vidíte, že nejste sami, že o dvě ulice dál někdo taky hraje, už si svůj rajón osázel kytičkami a míří do toho vašeho. Sázení kytiček ale není kompetitivní, vlastně ani nevidíte, kdo co kam zasadil. Víc než cokoliv jiného jde o hezkou vizualizaci některých cest.

Čím víc chodíte, tím víc toho objevíte. Jak v reálném světě, tak v Pikmin Bloom, kde vám bude hra na procházkách nabízet expedice, tedy výpravy, kam lze poslat určitý počet Pikminů a na oplátku za pár minut očekávat odměnu. Ta je vždy ve formě ovoce použitelného pro nektar nebo semínek, z nichž vyrostou další Pikmini. Časem dostanete možnost posílat své nohsledy i na bojové výpravy („výzvy“), kdy po několik minut útočí na houbu. Výsledek je stejný jako v případě expedice, jen těch odměn bude víc.

Minimálně ze začátku jsou expedice, respektive sbírání nových semínek, naprosto klíčové. Nové Pikminy totiž nezískáváte jen tak – musíte najít semínko, to zasadit a pak si nového Pikmina poctivě vychodit. Základní vám zaberou 1000 kroků, fialoví 3000 kroků a například speciální až 10 000 kroků.

zdroj: Niantic

Každý Pikmin (červený, modrý, žlutý, fialový, černý, létající, speciální…) umí na papíře něco jiného, ale zatímco třeba v Pikmin 3 Deluxe na Switchi musíte přemýšlet, kam kterého Pikmina pošlete, v Pikmin Bloom je to vcelku jedno. Buď všichni zvládnou všechno, nebo jsem se zatím nesetkal se situací, kdy bych musel zvažovat, koho čím pověřím.

Co ale není jedno, jsou zmíněné květiny, respektive jejich trousení za sebou při chůzi. Pikminy v partě kolem sebe totiž můžete krmit nektarem (ten získáváte z ovoce) a jim pak vyroste na hlavě kytka. Stačí ťuknout a kytku seberete do inventáře, kde skladujete nektary i květiny různých barev.

Pikmin Bloom se snaží apelovat i na sběratelskou náturu hráčů, a nabízí tak hned několik sérií speciálních Pikminů: těch z kina, z restaurace, z letiště, od cesty a z řady různých podniků a institucí. Speciální Pikmini jsou prakticky stejní jako ti běžní, jen mají na hlavě třeba kuchařskou čepici nebo na těle připevněnou placku nebo něco drží.

Speciální Pikmini toho vlastně hodně vypovídají o celé hře. Jsou hezcí, ale prakticky k ničemu, jsou jen do sbírky a trvá vám dlouho, než se k nim dostanete. Ve výsledku na nich příliš nezáleží a samotnou hratelnost nebo zážitek ze hry nijak neovlivní.

zdroj: Foto: Niantic

Čímž se dostáváme k deníku, který jen podtrhuje, co jsem psal na začátku. Pikmin Bloom je skutečně něco jako glorifikovaný krokoměr okořeněný o několik herních prvků. Podobně jako leckteré fitness aplikace vám i Pikmin Bloom zaznamenává každodenní kroky i trasu a motivuje vás k větším výkonům.

A ne nepodobně jako v některých takových aplikacích, i tady můžete přiřadit každému dni nějakou fotku, náladu, a dokonce tam i něco připsat. V podstatě tak můžete mít hezký záznam o každém dni, o každé vycházce a načančat si to ještě o vlastní fotky. Pro hračičky asi příjemné zpestření, pro mě osobně zbytečná funkce.

Balanc

Pikmin Bloom, jakkoliv příjemný, je buď šíleně nevybalancovaný, nebo se se záměrem tvůrců absolutně míjím. Po několika dnech hraní jsem totiž ve fázi, kdy se mi v inventáři válí desítky semínek, nemám je do čeho zasadit, protože v obou květináčích mi rostou velká semínka a další jednorázové květináče hra přiděluje jen zcela výjimečně. Najednou tak prostě jen chodím, kvůli omezenému inventáři nemůžu moc používat expedice (ale k čemu jsou mi další semínka?), noví Pikmini rostou pomalu, a já tak vlastně nemám moc co dělat.

Buď tady tvůrci cílí na opravdu extrémně dlouhodobé hraní trvající měsíce a roky, nebo je hra nesmírně nakloněná mikrotransakcím. Skrze ty si totiž můžete pořídit prakticky cokoliv, od rozšíření inventáře až po další květináče. Po pouhém týdnu hraní si nedovolím odhadovat, zda je pravda na straně dlouhodobosti, na straně mikrotransakcí, nebo někde mezi.

zdroj: Niantic

Faktem nicméně je, že v aktuální fázi se mi jednotlivé herní mechanismy tak trochu „ucpaly“ a prošťouchnout je můžu buď penězi, nebo možná koňskou dávkou trpělivosti. A nevím, jestli tu trpělivost budu mít – najednou se totiž nemám moc za čím hnát, nic se mi nerozšiřuje, nic moc nedostávám, všechno trvá příliš dlouho… Ale třeba jen málo chodím nebo toho chci od hry příliš.

Fajnový doplněk

I přes své neduhy a nenápadnost je Pikmin Bloom hezký zážitek, ale že bych se u něj nějak zvlášť bavil? Že bych hořel nedočkavostí, až mi Pikmini přinesou nějaký úlovek z výpravy, nebo nemohl dospat, až se mi vylíhne nový speciální Pikmin? Možná jsem už cynik, ale tohle mě vážně nenadchne.

Na druhou stranu může Pikmin Bloom posloužit jako velice dobrý doplněk pro jinou primární aktivitu, ať už je to venčení, cesta do krámu, nebo třeba geocaching. Jako jediný důvod procházky ale novinka od tvůrců Pokémon GO neobstojí.