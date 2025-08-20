Dojmy z Gamescomu: Drsný voják chce v Black State konkurovat Snakeovi a Fisherovi

Vojenská střílečka z pohledu třetí osoby Black State má sice k cílové rovince pořádně daleko, už teď je ale jasné, že by mohla vyplnit palčivě chybějící místo po akčních stealthovkách, které tady zeje po Splinter Cellu a Metal Gearu.
Demo z Gamescomu opravdu mělo spíše podobu techdema. Ve futursitické vojenské kombinéze bezejmenného drsného vojáka nás vývojáři z Motion Blur vypustili do tajemné vojenské základny, vybavili nás spoustou zbraní a výbušnin a nechali nás zkoušet si tichá zabití ze zálohy i explozivní akci.
Právě kombinace akce a stealthu dost připomíná třeba Splinter Cell: Blacklist. Disponujete dedikovanou klávesou pro „přimknutí“ za překážku, odkud můžete nebožáky škrtit, podřezávat nebo rychlým vykouknutím rovnou střílet do hlavy.
Efektní dorážečky na blízko lze řetězit a vyřadit tak z boje i více nicnetušících žoldnéřů za sebou. Když dojde na stisk spoušti, potěší velmi plynulá střelba trénovaného zabijáka. Stylová vyhození zásobníku evokují Johna Wicka a každá vystřelená rána míří do černého. Nezapomeňte: jednu ránu do hlavy, dvě do hrudi!
Kdyby se náhodou omrzela útočná puška, pistole nebo brokovnice, můžete použít třeba fúzní pušku, která doslova roztaví libovolného vojáka na jednu ránu. No a kdyby ani to nestačilo, můžete vypustit všelijaké smrtící hračky. Třeba kulatý granát, který se po zemi naváděně dokutálí k nejbližšímu nepříteli a doslova ho rozerve na cucky – krev a oddělování končetin tady funguje s šokující přesvědčivostí.
Hodně mě pobavilo i zařízení na skrývání mrtvol. Není čas tahat těla do vysoké trávy nebo do krytu. Jednoduše k nim hodíte speciální „čistící“ granát, který nebožtíka lasery potichu spálí tak, že z něj zbyde doslova jen mastný flek a výzbroj.
Přestože je Black State pořád ve velmi rané fázi vývoje, kdy tvůrci zdůrazňovali, že jde o alfu, i tak ale působí estetika a stylizace poměrně zajímavě. Ke konci dema jsem se dostal i do futuristických koridorů, které brázdily hlídkující drony. Zasněžený exteriér vystřídala paleta bílé a zlaté, která je k vidění třeba na vesmírných stanicích. Naznačený příběh o žoldnéřských skupinách, které tahají za nitky světových velmocí, nepůsobí převratně, ale je skutečně brzo dělat závěry.
zdroj: Motion Blur
Black State umisťuji na radar. Takový typ her, které atraktivně míchají přímočarou akci s promyšleným plížením je jako šafránu a mohlo by jít o zajímavý návrat žánru, který se už moc nedělá. Jen bych prosil ostříhat hlavního hrdinu. Ta emo patka přece musí strašně překážet při míření!