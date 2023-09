Zážitky z Gamescomu: Nightingale zaujme portály i architekturou. Ještě ji ale čeká hodně práce

11. 9. 2023 17:00 | Preview | autor: Šárka Tmějová

Žánr založený na přežívání v nehostinných podmínkách a budování skromných příbytků si mě zvládl omotat kolem prstu někdy ve vrcholné éře Minecraftu, aby mě pak s mnoha dalšími variacemi na identické téma zvládl zase pustit. I fenomén Valheim jsem během karantény sledovala s odstupem, ani vtahující historky mých kamarádů mě ale nedovedly přesvědčit, že bych se měla opět pustit do kácení stromů, lovu divoké zvěře a obrany horkotěžko stlučené chajdy.

Jestli se s vervou vrhnu do magického světa Nightingale, nejnovějšího přírůstku do hejna budovatelských survivalů vycházejícího z kouzelnější verze viktoriánského Londýna, kde se plachtí na slunečnících po vzoru Mary Poppins, o tom taky ještě nejsem stoprocentně přesvědčená. Prezentace na proběhlém Gamescomu mě ale zvládla ujistit alespoň o jednom: I tenhle žánr může být velmi esteticky uspokojivý, jakkoliv se to zdá nepravděpodobné.

zdroj: Gamescom

Za Nightingale stojí tým Inflexion Games, který z velké části tvoří bývalí zaměstnanci studia BioWare, včetně šéfa Aaryna Flynna či uměleckého ředitele Neila Thompsona. Právě jeho rukopis se do grafické podoby chystaného survivalu hodně propsal: Pokud si vybavíte notně zdobnou pasáž z plesu v Orlais z Dragon Age: Inquisition, vypadá Nightingale jako jeho spin-off, kde se místo politických pletich budete zaobírat primárně sbíráním surovin, budováním základen a jejich obranou před nájezdy z jiných dimenzí.

Vy se do cizích světů na oplátku budete vydávat také, dokonce jde o jeden z ústředních mechanismů. Kromě klasických stavebních materiálů vaše postava totiž schraňuje také jakési tarotové karty, které definují vlastnosti světa, kam vás zavede výsledný portál.

zdroj: Inflexion

Možností a kombinací přitom existuje nepřeberné množství – nejde jen o biomy, mezi nimiž nechybí sníh, poušť nebo bažina, ale i o různé modifikátory počasí, fauny, flóry, denní doby a tak dále. Můžete si tak kupříkladu vyčarovat svět věčné noci, kde číhají silnější monstra, ale pochopitelně i zajímavější suroviny a možná i nové taroty. Extrémní teploty samozřejmě zapříčiní rychlejší únavu vaší postavy, a pokud podnebí nepřizpůsobíte své vybavení, čeká vás značně krátká až fatální výprava.

Do určité míry tak máte díky kartám možnost ovlivnit, co na vás na druhé straně portálu bude číhat, třeba v případě, že sháníte určitý materiál nebo si hodláte políčit na nějaké konkrétní zvíře. Nové dimenze vznikají s asistencí procedurálního generování, a tak vám ani stejná kombinace karet nezajistí napodruhé úplně totožný svět. Je přitom čistě jen na vás, v kterém z nich se usadíte a označíte ho za svůj domovský.

Herní náplň pak samozřejmě bude sestávat z onoho dobře známého lovení a sbírání. Boji s více či méně přátelskými obyvateli jednotlivých dimenzí se přirozeně nevyhnete, byť spousta zvířat nebude agresivní, pokud na ně nezaútočíte jako první. V jiných světech zase sídlí božští kolosi, kteří slibují tuhý, lítý souboj, ale samozřejmě i lákavou odměnu.

Božstvům navíc můžete nejprve nabídnout obětinu, a pokud se jim zalíbí, možná se tentokrát obejdete i bez boje. Pokud ne, připravte se na souboj s obrovskou bestií, která vás zvládne zabít na jedinou ránu a umí si ještě k tomu i zavolat kamarády.

A jestli budete Nightingale chtít naplno vytěžit i vy, měli byste si je zavolat taky. Herní server můžete sdílet až s pěti dalšími lidmi najednou, přičemž s PvP se v této chvíli nepočítá – a jak jinak si tedy multiplayer užít než s partou podobně naladěných hráčů, s nimiž si postavíte společnou vesničku?

zdroj: Inflexion

Budovatelské možnosti se už v rámci prezentace zdály být poměrně bohaté, ale zároveň intuitivní. Základní obydlí s pár zdmi, schody, střechou, okny i základními dekoracemi si můžete postavit během několika sekund, a to v různých architektonických slozích, od asijských pagod přes vikinské dřevostavby až po poctivé kamenné bednění nebo tudorovskou vilku. A pokud stavění věnujete nějaký čas, můžete se patřičně vyřádit a časem vybudovat patřičně monumentální hrady, zámky a bašty.

Právě audiovizuální stránka patří už v této chvíli k přesvědčivým tahákům celé hry, na rozdíl třeba od soubojů, které minimálně z prezentace působily velmi neotesaně. I kvůli tomu ostatně Nightingale čeká možná i několikaroční pobyt v předběžném přístupu, který by měl obrousit četné hrubší hrany.

V Inflexion Games prý přes důraz na survival ale nezapomněli ani na příběh, byť je samozřejmě otázkou, jak se jim ho do poměrně nelineární struktury hry povede zakomponovat. Zápletka o zlých přízracích ničících Zemi a nadpřirozené rase Fae, která lidstvu věnovala magii, zněla z vyprávění sice poměrně zajímavě, pokud ale Nightingale nenajde lepší způsob, jak ji předat než prostřednictvím náhodně rozvěšených papírků a poschovávaných NPC, asi nebude jedním z hlavních důvodů, proč se do jejích četných světů vydat.

Nightingale zamíří do předběžného přístupu 22. února 2024, a to zatím pouze na PC. Tvůrci při následném vývoji hodlají úzce spolupracovat s vznikající komunitou, snad se jim tedy společnými silami povede ze zatím dosti neotesaného krystalu vykřesat to nejlepší. Jen čas ukáže, jestli se nám tu klube další survivalový hit, anebo jen poněkud nekoherentní směs originálních nápadů, které se může a nemusí podařit uspokojivě svázat dohromady.