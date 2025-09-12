Nový iPhone 17 a iPhone Air jsou tady. Takhle je pořídíte za tu nejlepší cenu
zdroj: MP.cz

iOS iPadOS

12. 9. 2025 16:52 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Předobjednávky nejnovějších iPhonů právě odstartovaly. iPhone 17, 17 Pro (Max) a zcela nový iPhone Air jsou od dnešního dne v předprodeji. Nejvhodněji je pořídíte u Mobil Pohotovosti, kde si můžete novinky od Applu nejenom předobjednat, ale vůbec poprvé také pronajmout, a to už od 659 Kč měsíčně. Při předobjednávce můžete navíc využít splátky bez jakékoli navýšení.

Nový iPhone 17 (Pro) nebo iPhone Air pořídíte mimořádně výhodně, pokud po jejich koupi u Mobil Pohotovosti prodáte svůj stávající telefon – výkupní hodnota se odečte od ceny nového iPhonu. Nový iPhone 17 Pro vás pak může vyjít jen na 13 990 Kč, anebo na 600 Kč x 26 měsíců při přechodu z loňského modelu, upgradovat ale můžete z jakéhokoli telefonu.

Velkou výhodou také je, že nové iPhony 17, 17 Pro a iPhone Air lze u Mobil Pohotovosti pořídit na splátky bez jakéhokoli navýšení. V takovém případě se vám cena za iPhone 17 Pro rozloží do 20 měsíců při splátce 1 650 Kč/měs.

Pronajměte si iPhone 17 za nejlepší cenu

Mobil Pohotovost ale přichází ještě s jednou specialitou – nové iPhony si můžete hned při startu předobjednávek také pronajmout. A vůbec poprvé je pronájem dostupný i pro podnikatele s možností odpočtu DPH. Pronajmout si můžete všechny nové iPhony, a to už od 659 Kč měsíčně.

Ceny pronájmu nových iPhonů:

Pronájem je přímo ideální pro ty, kteří rádi pravidelně upgradují na nový iPhone. A také pro ty, kteří chtějí zaplatit za iPhone jen to, co během dvou let ztratí na hodnotě a nechtějí složitě řešit jeho následný prodej.

Přesně tak totiž funguje služba Cashtec Upgrade, skrze kterou si můžete na 2-3 roky pronajmout telefon, MacBook nebo iPad za nejnižší cenu na trhu. Zařízení je po celou dobu pronájmu chráněné zárukou a v případě záruční opravy získáte náhradní zdarma. Pronájem navíc sjednáte kompletně online a zařízení máte do druhé pracovního dne u sebe.

