Mafia: The Old Country může být úžasný gangsterský příběh pro fanoušky Kmotra II

Mafia: The City of Lost Heaven z roku 2002 je jednou z nejlepších PC her všech dob. To platí dodnes, jak ukázal i nedávný remake, který zůstal věrný originálu. Filmové vyprávění a vážný, poutavý příběh ve stylu Kmotra byly přidány ke hratelnosti inspirované GTA. Takový hit samozřejmě dostal i několik pokračování – nejprve v roce 2010 a poté v roce 2016.
Druhý díl přímo navazoval na ten první a přenesl děj do 50. let, přičemž nadále vyprávěl příběh sicilských imigrantů a organizace, kterou vytvořili ve fiktivním městě Lost Heaven, inspirovaném Chicagem a New Yorkem. Mafia III od studia Hangar 13 naproti tomu otevřela zcela novou kapitolu série – přenesla nás do otevřeného světa na americkém jihu a představila nového protagonistu, veterána z Vietnamu, bez rodinných vazeb na italskou mafii.
Teď si ovšem můžete zahrát nejnovější, čtvrtý díl Mafie, který přinese nové lokace, postavy a nové historické období. Tentokrát navštívíme místo, kde to všechno začalo – Sicílii na počátku 20. století. Mafia: The Old Country bude prequelem série a ukáže nám původ sicilské mafie, její kořeny a základy. Prozkoumáme svět organizovaného zločinu a význam rodinné cti.
V tomto hangáru nejsou letadla, ale hry
Na vývoji Mafia: The Old Country pracuje studio Hangar 13, které je součástí vydavatelství 2K. Jsou to tedy veteráni této série – podíleli se na Mafii III i na remaku prvního dílu (Definitive Edition), stejně jako na remasteru pokračování.
Hlavní sídlo Hangar 13 se nachází na bývalé vojenské základně Hamilton v Kalifornii. Studio navíc není zcela odtrženo od původních tvůrců série – českého studia Illusion Softworks, které se později přejmenovalo na 2K Czech a od roku 2017 je součástí Hangar 13 s pobočkami v Brně a Praze. Vydavatel 2K se kromě Mafie specializuje hlavně na sportovní hry a spadá pod Take-Two Interactive – vydavatele značek jako Grand Theft Auto, BioShock nebo Civilization.
„Drž si přátele blízko, ale nepřátele ještě blíž“
Mafia: The Old Country by měla oslovit nejen veterány a největší fanoušky série, ale také všechny milovníky her od Rockstaru. Přitáhne také znalce kvalitní kinematografie, kteří si cení filmu Kmotr II – ten je často považován za lepší než originál a jeden z nejvýznamnějších filmů v historii. Příběh zahrnuje scény ze Sicílie z let 1901 a 1922 – a právě tam nás přenese nová verze Mafie. V The Old Country se ujmeme role mladého Enza Favary, který se snaží prokázat svou hodnotu a loajalitu vůči rodině Torrisi. Udělá vše pro to, aby po těžkém dětství zlepšil svůj sociální i materiální status.
Nebude to však jednoduché – sicilské podsvětí je plné kruté a nelítostné konkurence mezi rodinami. Čest a loajalita si vyžádají oběti a nemilosrdný boj o přežití. O ději zatím víme jen málo, ale můžeme očekávat charakteristické filmové vyprávění se skvěle zpracovanými cutscénami.
Nebude chybět zrada, přísahy věrnosti, krvavá pomsta a nečekaná spojenectví. Vývojáři slibují neuvěřitelně autentický, pohlcující svět, který nás přenese na Sicílii z počátku 20. století – rovnou do prostředí těch nejlepších gangsterských filmů.
Masakr na venkově
Pokud jde o herní svět, stojí za zmínku dvě hlavní změny. Tou první je odklon od otevřeného světa, který se objevil ve třetím dílu, směrem k lineárnějšímu stylu hraní známému z prvních dvou her. Nebude tedy potřeba bloudit a hledat vedlejší aktivity – půjde se přímo za cílem s filmovou atmosférou.
To však neznamená, že nás čekají klaustrofobické lokace. Herní svět bude rozsáhlý a často ho budeme prozkoumávat v retro autě nebo na koni – podobně jako v Red Dead Redemption.
Tvůrci se také rozhodli upustit od velkoměsta jako hlavního prostředí. V The Old Country prozkoumáme venkovské oblasti Sicílie, jejichž idylická atmosféra ostře kontrastuje s násilnými spory mafiánských rodin a luxusními interiéry sídel. V příběhových misích se můžeme těšit na kombinaci rychlé akce a plížení.
Enzo bude používat zbraň typickou pro italskou mafii – luparu, tedy krátkou dvouhlavňovou brokovnici. Původně sloužila k lovu vlků, později se však stala nástrojem pomsty a sebeobrany. Pro tiché eliminace se bude hodit tenký sicilský nůž – stilett. A to je jen část arzenálu – k dispozici budou i pušky, revolvery a další brokovnice. Doufám i v různá historická vozidla té doby.
Letní výlet na Sicílii se blíží!
Na příběh Enza Favary už nebudeme muset dlouho čekat. Mafia: The Old Country vyjde uprostřed léta – 8. srpna 2025 na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Ideální způsob, jak si zpříjemnit prázdniny nebo deštivé dny volna.
Sicilský příběh od Hangar 13 by měl také zkrátit čekání na GTA 6 – i když čas a prostředí jsou zcela odlišné, obě hry spojuje gangsterská atmosféra a stejný vydavatel, který – doufejme – zajistí špičkovou kvalitu každého z těchto titulů. Mafia: The Old Country by mohla být opravdu povedeným návratem ke kořenům série s čerstvým sicilským nádechem!
Materiál vznikl ve spolupráci s 2K Games.