Lenovo Legion Go přináší svěží vítr do kategorie handheld počítačů

7. 12. 2023 10:46 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Lenovo je v kategorii handheld počítačů nováčkem, ale je vidět, že si vzalo to nejlepší, co se ve světě gamingu zatím naučilo z notebooků a stolních počítačů. A dokonce přidalo i novinky, které u handheldů zdaleka nejsou samozřejmostí.

S pouzdrem v balení

Po otevření balení na vás vykoukne pouzdro, uvnitř kterého se skrývá samotný Legion Go a nabíječka. Obal je pevný a odolný pro zaručení bezpečí na cestách, a má i vychytávky, jako je třeba otvor pro připojení nabíječky nebo ucho pro snadné přenášení.

V balení najdete také 65W nabíječku a stojánek pro ovladač, ale o tom si povíme více až později.

Malý, ale výkonný

Na výbavě Legion Go se rozhodně nešetřilo. O výkon se stará jeden z nejvýkonnějších čipů pro tato zařízení – osmijádrový AMD Ryzen Z1 Extreme s taktem až 5,1 GHz. Výrobce integroval 16 GB RAM typu LPDDR5x taktovaných na 7500 MHz a dostatečně velký 512GB SSD disk. Ten by mohl být určitě větší, ale na druhou stranu pro hraní na cestách to bohatě dostačuje. Pokud by vám nestačil, zařízení nabízí slot pro microSD karty.

Displej v hlavní roli

Oproti jiným konzolím je Legion Go poněkud větší. Je to dáno velkým 8,8palcovým IPS dotykovým displejem. Zatímco jiné handheldy sází na širokoúhlé displeje, Legion Go má displej s poměrem stran 16:10, takže je vyšší a nabízí tak více prostoru pro zobrazení obsahu.

Displej se chlubí rozlišením 2,5K, obnovovací frekvencí 144 Hz a skvělými barvami pokrývajícími 97% barevného spektra DCI-P3. Má také vysoký 500 nitový jas, který přebije odlesky, pokud hrajete třeba venku. A aby toho nebylo málo, ochranu před poškrábáním zajišťuje ochranné sklo Gorilla Glass 5.

zdroj: foto: Lenovo

Ovladače – ostřílená klasika

Vhodně tvarované odnímatelné ovladače skvěle padnou do ruky a pohodlně se s nimi manipuluje. Najdeme na nich klasická tlačítka, jaká znáte z jiných konzolí nebo ovladačů. Za vypíchnutí však stojí několik věcí. Tou první jsou bezkontaktní páčky fungující na hallovém efektu, takže je jejich pohyb krásně plynulý bez drhnutí. Další zajímavostí je malý touchpad, který se hodí při procházení webu nebo pro rychlou navigaci.

Samotný Legion Go si lze položit na stůl díky integrovanému stojánku a hrát s oddělenými ovladači. S tím se pojí i poslední věc, kterou zde musíme vyzdvihnout, a tou je režim FPS. Speciální režim je nepřekvapivě určen pro hraní FPS her, stačí jej zapnout, přichytit pravý ovladač k samostatnému stojánku a následně jej používat jako myš. Na spodní straně tohoto ovladače je totiž optický senzor, po ruce máte rolovací kolečko a tlačítka jako na standardní myši.

zdroj: foto: Lenovo

Efektivní chlazení

Mnoho hráčů má strach, že jim hlučné chlazení zkazí herní zážitek. Není nic příjemného držet v rukou něco, co svým hlukem připomíná spíše startující stíhačku a topí jako kamna v kotelně. Lenovo odvedlo skvělou práci. Nasávání chladnějšího vzduchu je umístěno na zadní straně a výduchy teplého míří nahoru, takže vám nefouká do obličeje, ani na ruce.

Legion Go se efektivně uchladí i při vysoké zátěži. Ano, chlazení je v zátěži slyšet, ale není nijak rušivé, zároveň i teplota samotného handheldu zůstává přívětivá.

zdroj: foto: Lenovo

Vzhůru do akce

Při hraní náročnějších her je lepší zvolit optimální nastavení, abyste získali více snímků za vteřinu. Nastavení probíhá v rozhraní Space UI, ke kterému se dostaneme za moment. Aktuální nejnovější hry jsme hráli v rozlišení 1200p a obnovovací frekvenci 60Hz. Při tomto nastavení si Baldur’s Gate 3 užijete na 50 FPS, Cyberpunk 2077 na 48 FPS, Red Dead Redemption 2 na 65 FPS.

Windows 11 v hlavní roli

Na pozadí Legion Go běží standardní Windows 11. Aby se lépe ovládal v prostředí handheldu, je zde nadstavba Legion Space UI. Vzhledem k rané fázi vývoje této nadstavby se mohou objevit drobné chyby, ale Lenovo na ni aktivně pracuje a pravidelně přináší její vylepšení.

Space UI nabízí už nyní mnoho funkcí, jako je třeba možnost instalovat a spouštět hry z různých obchodů z jednoho místa, dovoluje nastavovat systém, měnit obnovovací frekvenci a tím částečně prodloužit výdrž baterie, umožňuje měnit rychlost otáček ventilátorů a poskytne vám informace o využití procesoru, grafiky a paměti v reálném čase.

Pokud by vám Space UI nevyhovovalo, lze Legion Go ovládat přímo z prostředí Windows.

zdroj: foto: Lenovo

Výdrž nejen na cesty

Baterie handheldu Legion Go má úctyhodných 49,2Wh a podporuje funkci rychlonabíjení. Oba ovladače pak mají svou vlastní baterii o kapacitě 900 mAh.

Při přehrávání lokálního videa v plném rozlišení při 150 nitovém podsvícení se výdrž vyšplhala až k osmi hodinám. Při hraní her výdrž logicky klesá, a to jak podle náročnosti hry, tak nastavení systému. Průměrně vydrží zhruba dvě hodiny hraní.

A můžete si dokoupit i příslušenství…

Spolu s Legion Go máte možnost si dokoupit i nějaké to příslušenství. Jak už bylo zmíněno, v balení najdete nabíječku a obal. Dále jsou k dispozici tvrzené sklo na displej, AR brýle, které vám vytvoří přímo před očima obrovskou obrazovku, a v budoucnu i dokovací stanici. Do něj snadno zacvaknete Legion Go a můžete ve hraní pokračovat, třeba u monitoru s klávesnicí a myší. Než u nás bude dostupný, můžete díky dvojici plně funkčních USB-C portů (standard USB 4.0) připojit monitor, myš a klávesnici napřímo do Legion GO.

Další informace včetně videí najdete na produktové stránce handheldu Lenovo Legion Go