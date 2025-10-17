GeForce NOW je budoucnost hraní - výkon srovnatelný s herními mašinami

GeForce NOW — Co nového přináší a jak rychlé doopravdy je
Cloudové hraní se stále více stává reálnou alternativou pro hráče, kteří nemají výkonný hardware a nechtějí za něj utrácet desítky tisíc, ale chtějí hrát nejnovější tituly s co nejméně viditelnou prodlevou. Jednou z předních platforem v tomto oboru je GeForce NOW od Nvidie, která v roce 2025 provedla významné upgrady výkonnosti, snížení latence a rozšíření funkcí. Pojďme se podívat na to, co GeForce NOW nyní nabídne a jaké měřené výsledky potvrzují, že už to není jen „streamování s kompromisy“.
RTX 5080, Blackwell architektura a nové funkce
Na známé herní konferenci Gamescom 2025 Nvidia oznámila, že GeForce NOW dostane pod kapotu nové výkonné servery s architekturou Blackwell, které cílí na výkon odpovídající kartám RTX 5080. To znamená vyšší výkon v několika směrech.
Prvním je podpora DLSS 4 a funkce Multi-Frame Generation (MFG), které umožňují generovat více snímků na základě AI a efektivně tak vylepšit výkon při zachování kvality. Dále je tu podpora streamování ve vyšších rozlišeních a FPS: až 5K při 120 FPS pro úroveň GeForce Now Ultimate, nové režimy pro 4K/120 FPS a také zlepšení zobrazení pro kompatibilní zařízení (monitory, Smart TV).
Vylepšený režim Cinematic Quality Streaming (CQS), který využívá kodek AV1 pro lepší kompresi obrazu, věrnější barvy, vyšší bitrate a vizuální detaily zafunguje zvláště při statických částech scény, textu apod. To vše dohromady přináší významné snížení vizuálních kompromisů a posun v plynulosti.
Latence (input lag) — jak rychle reaguje stream
Jedním z klíčových parametrů pro hraní, zejména akčních a kompetitivních her, je latence: doba mezi stiskem tlačítka a reakcí ve hře/přenosem obrazu.
Níže jsou konkrétní měřené výsledky z nejnovějších testů při použití 100Ms/s ethernetu:
Cyberpunk 2077 ve 4K rozlišení – cca 115 FPS
Doom: Dark Ages ve 4K (Cinematic) – 60 FPS
Fortnite ve 4K – 357 FPS
Borderlands 4 ve 4K – 120 (při použití MFG)
Black Myth: Wukong ve 4K – 248 FPS
Pro lepší výkon je samozřejmě zcela důležité mít odpovídající připojení. Minimální požadavky pro 720p při 60 FPS jsou mít alespoň 15 Mb/s připojení a celkovou latenci (na ní se hodně podepisuje kvalita připojení od poskytovatele a ping). Právě ping patří mezi nejdůležitější vlastnosti vašeho připojení, protože samotný základ GeForce Now má špičkovou latenci, ale všichni na světě jsme ovlivněni pingem.
Ačkoliv to zní složitě, dá se vše shrnout do jednoduchého pravidla:
Ping pod 20 ms = máte pocit, že hrajete přímo na nadupaném počítači z disku
Ping 20 až 40 ms = odezva je na úrovni "velkých" konzolí, tedy PlayStation 5 či Xbox Series X
Ping nad 40 ms = tady už je ošemetné hrát rychlé a kompetitivní střílečky, nicméně jste pořád v pohodě u strategií, tahových RPG apod.
Pokud si nejste jistí, jak rychlé je vaše připojení, můžete si stáhnout aplikaci zdarma a vše si změřit. Je prostě třeba kvalitní připojení ethernetem a nebo stabilní WiFi a samozřejmě vědět co chcete hrát. I vysoký ping může být v pohodě pro hry, které nevyžadují reakce v rámci zlomku vteřiny.
Nově jde streamovat i nepodporované hry
Důležitá funkce je Install-to-play. Jde o hry, které nejsou samy o sobě optimalizované pro GeForce Now, ale při instalaci na disk Nvidie v cloudu jej můžete zkusit streamovat pomocí GeForce Now. Výkon není sice optimalizovaný, ale mělo by jít podle vývojářů hru streamovat. Tady je návod, jak to udělat.
Další výhody spojené s výkonem a technologií
Kromě latence a rozlišení je tu několik zásadních technologických benefitů, které GeForce NOW nově či výrazněji nabízí:
Velká knihovna her, zahrnující jak nové AAA tituly, tak i hry, které vlastním na Steamu, Epicu a dalších platformách, bez nutnosti je nově kupovat. Funkce Install-to-Play umožňuje instalovat hry do cloudového úložiště, což eliminuje čekání na jejich stažení.
Více zařízení — GeForce NOW funguje na PC, Mac, chytrých televizorech, mobilech, přenosných herních zařízeních (např. Steam Deck nebo jeho nové alternativy jako ASUS ROG Ally) atd. To umožňuje hráčům hrát AAA hry i na slabším hardware.
Variabilita streamování — možnost zvolit si kvalitu obrazu), nastavit režimy „Balanced“, „Competitive“, případně režim s co nejvyšší kvalitou vizuálu (Cinematic), pokud máte dostatečné připojení. To umožňuje flexibilitu — pokud je síť silná, můžete zvolit maximální vizuální kvalitu, pokud slabší, můžete snížit kvalitu pro snížení latence.
Kde GeForce NOW skutečně exceluje
Pokud máte rychlé a stabilní internetové připojení (ideálně ping pod 20 ms, dostatečný bitrate), GeForce NOW dnes poskytuje streamování, které je kvalitou srovnatelné s hraním na nadupaných herních strojích, vizuálně velmi dobré, s vysokým FPS tam, kde je podporováno (kupříkladu Borderlands 4 zatím omezují počet snímků na 120 FPS bez použití generování snímků).
V režimu Competitive GeForce NOW dokáže nabídnout latenci, která postačuje nárokům pro rychlé hry, které vyžadují bleskové reakce hráče i počítače. To je oproti starším generacím streamovacích služeb velký rozdíl.
Vylepšení díky architektuře Blackwell, novým serverům a kodekům (AV1) dává platformě silnou budoucnost: vyšší rozlišení, lepší vizuální kvalitu a možnost natáhnout hranice rozumného hraní ze zařízení, která by dříve nebyla schopna takové hry běžet lokálně.
Ne, na špičkové hraní prostě už nepotřebujete počítač za desítky tisíc korun, který brzy zastará.
Jak to celé funguje na vlastní kůži
Hraní her na GeForce Now je extrémně pohodlné, což vyhovuje hlavně lidem, kteří nemají tolik času na hraní nebo chtějí zkoušet vícero titulů. Nemusíte stahovat desítky giga dat a prostě si řeknete, že si zahrajete třeba Battlefield 6, prostě ve své knihovně kliknete a hra se spouští. Proces se prakticky neliší od toho, jak spouštíte hru na svém Steamu (nebo jiné platformě).
Rychlost je překvapující a během okamžitého přechodu mezi polohou „chci si něco zahrát“ a „už se mi to spouští“ si uvědomíte, že vás celý systém zbavuje další otravné nutnosti, a to je optimalizace hry pro potřeby vašeho počítače. Tedy, on vám to nikdo nezakazuje a často si řeknete, že chcete něco málo pozměnit, protože menu hry tu pořád je, ale tím, že titul neběží na vašem stroji, ale na mašině, kterou už někdo vyzkoušel a optimalizoval, víte, že hra poběží a dobře.
Během dvaceti minut jsem mohl vyzkoušet v krátkém sledu Battlefield 6, Anno 1800, Total War: Warhammer III a Black Myth: Wukong. To jsou stovky gigabajtů dat, která bych musel stahovat pro vyzkoušení hry, nebo jim držet volné místo na disku. Geforce Now ukazuje, jaká neskutečná uživatelská pohoda hraní s ním je.
Největší nároky z hlediska techniky tak vyžaduje správa připojení. Ideální je ethernet, tedy přes kabel a nenechat si na síti tahat příliš velká data z jiných zdrojů. WiFi je vrtkavější, hlavně v prostorách, kde se o ni dělíte s několika lidmi. Zatímco strategie vám odpustí lagy či ztráty packetů pramenící z toho, že kolega v práci si zrovna musí pouštět na telefonu video ve 4K, kompetitivní střílečky s tímhle mají problém. Pořád jde o službu, jejíž síla vychází ze streamování a přenosu velkého množství dat rychle, a tedy je třeba dbát o čistotu kanálu. Na druhou stranu, pokud si bezdrátovou síť s potřebnou rychlostí uzmete jen pro sebe, GeForce Now ukazuje velmi uspokojivé výsledky. Je to prostě o rychlosti a (ne)rušení.
Celkově je hraní na Geforce Now extrémně pohodlné a bez stresu. Neřešíte kompatibilitu hardwaru (někdo to udělal za vás). Neřešíte cenu nákupu nového hardwaru (kupuje ho někdo jiný). Neřešíte, jestli vaše sestava stačí (protože hrajete na jiné, která určitě stačí) a pokud zvolíte vyšší úrovně členství GeForce Now, jediný čas, který řešíte, je ten váš. Pokud vám hra na Ultimate úrovni říká, že máte nyní osm hodin v daném sessionu, odpadnete spíš vy než hra. Ano, tohle je budoucnost.