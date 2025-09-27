144 Hz displej a brutální výkon: Xiaomi láká na nový telefon za super cenu
144 Hz displej a brutální výkon: Xiaomi láká na nový telefon za super cenu

27. 9. 2025

Xiaomi 15T a 15T Pro jsou tady. Nástupce extrémně populárního smartphonu od Xiaomi zamířil do prodeje a nutno říct, že letošní generace je ještě zajímavější. Opět jde o skvěle vybavený telefon přibližující se vlajkovkám, ovšem za výrazně nižší ceny. A co víc, u Mobil Pohotovosti pořídíte novinku mimořádně výhodně – můžete ušetřit až 11 640 Kč, nebo si ji pronajmout za pouhých 279 Kč měsíčně, kdy vás vyjde téměř na třetinu běžné ceny.

Zvládne i ty nejnáročnější hry

Hlavní zbraní Xiaomi 15T a 15T Pro jsou skvělé foťáky s optikou Leica, v případě vyššího modelu pak přichází zcela nový 50Mpx periskopický teleobjektiv s 5× optickým zoomem. Špičkový je i 6,83″ AMOLED displej se 144Hz frekvencí či Dimensity 9400+, tedy ten nejlepší čipset od MediaTeku, který zvládne i ty nejnáročnější hry. Navíc mu už v základu sekunduje 12GB RAM a 256GB úložiště. Samozřejmostí je pak i velká 5 500mAh baterie s podporou rychlého 90W nabíjení.

Novinky také mají jednu velmi důležitou přidanou hodnotu pro tuzemské uživatele. Xiaomi 15T a 15T Pro jsou totiž doslova prošpikované funkcemi umělé inteligenci, a to s plnou podporou češtiny. A nechybí dokonce ani funkce jako Circle to Search nebo pochopitelně Google Gemini.

Za třetinu běžné ceny

Xiaomi 15T Pro je také vůbec prvním telefonem od Xiaomi, který si můžete v Česku pronajmout přes službu Cashtec Upgrade od Mobil Pohotovosti. A co víc, pronájem vychází extrémně výhodně. Xiaomi 15T Pro, totiž můžete mít za pouhých 279 Kč měsíčně. To znamená, že za dva roky pronájmu vás telefon vyjde jen na 6 696 Kč, což je oproti běžné prodejce 18 990 Kč téměř třetinová cena.

Tyčový vysavač Xiaomi zdarma

Pokud se namísto pronájmu rozhodnete pro klasickou koupi, můžete i tak na Xiaomi 15T a 15T Pro solidně ušetřit, konkrétně až 11 640 Kč. U Mobil Pohotovosti na novinky dostanete slevu, výkupní bonus a taky na vás čekají dva dárky, včetně tyčového vysavače Xiaomi za recenzi. Ve výsledku tak Xiaomi 15T může být váš jen za cenu kousek přes 10 tisíc a novinky tak dokonce vychází lépe než loňská generace.

