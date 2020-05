Sledujte Fight Club #476 o chybějící češtině v Assassin’s Creed Valhalla a budoucnosti lokalizací

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X Xbox Series X

Krátce po oznámení Assassin’s Creed Valhalla jsme se dozvěděli, že hra nebude mít českou lokalizaci v jakékoliv formě. Na rozdíl od posledních Origins a Odyssey, kde české titulky přítomny byly. Oznámená absence češtiny někoho zvedla ze židle, zatímco jiní nad tím pokrčili rameny. Pokud patříte do první skupiny, bude dnešní Fight Club šitý na míru přímo vám. A pokud patříte do skupiny druhé, dozvíte se alespoň spoustu zajímavých informací.

O (chybějící) češtině v Assassin’s Creed Valhalla si totiž popovídáme s Filipem Ženíškem, dobře známým profesionálním překladatelem her, který má na kontě nespočet malých i velkých překladů. S jeho prací jste se tak už někdy v minulosti jistě setkali a možná jste i Filipa viděli. Dnes to totiž není poprvé, kdy jsme si ho pozvali do Fight Clubu. Pamatujete na díl o zmršené češtině v Deus Ex?

S Filipem nebudeme probíhat jenom Valhallu, podíváme se na české lokalizace zeširoka. Povíme si, proč jich je tak málo, jak to funguje u velkých vydavatelů, kolik taková lokalizace stojí a probereme si, kdy se to velkým firmám ještě pořád vyplatí a kdy už ne. Protože co si budeme povídat – jakkoliv se u nás hry prodávají víc a víc, jsme pořád příliš malý trh s příliš malými prodeji.

