Dota Underlords rapidně ztrácí hráče, klesá i zájem o Dotu 2

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Valve je studio stojící za nejznámějšími multiplayerovými značkami. Zároveň je to ovšem zjevně studio, kterému tak úplně nevychází nová tvorba. Karetní Artifact totiž nebyl ojedinělou výjimkou, o kterou hráči rychle ztratili zájem: také loňská novinka Dota Underlords přišla o většinu hráčské základny.

Auto battler Dota Underlords vyšel loni v červnu poté, co se Valve nedokázalo domluvit na spolupráci se studiem Drodo, tvůrci původní modifikace Auto Chess pro Dotu 2. V ten měsíc se u hry v jednu chvíli sešlo lehce přes 200 tisíc hráčů. Tedy pouze na PC, jak dokazují Steam Charts. Data o počtu hráčů na mobilech se asi nikdy nedozvíme.

Toto číslo následující měsíc spadlo téměř o polovinu a nyní je pod hranicí 20 tisíc. Stejně tak strmě klesá i průměrný počet hráčů, který byl původně velmi slušných 76 tisíc, ale nyní je pouhých 11 tisíc. Artifact se nikdy nedostal na podobná maxima a z nějakého důvodu ho stále hraje 100–200 hráčů, ale nelze se ubránit podobné vizi budoucnosti i u Dota Underlords.

Je docela možné, že hráči migrovali na mobilní zařízení a celková čísla budou víc než slušná. Ale v případě PC jde o smutný pohled jak na hru samotnou, tak na její studio, kterému to s novinkami nevychází. Jak asi dopadne chystané Half-Life: Alyx, které je značně znevýhodněné nutností používat brýle pro virtuální realitu? Přiznejme si, že pořád ještě nejsou zas tak rozšířené.

Ale nejsou to jen novinky, kterým průběžně klesají čísla. Dota 2 se minulý měsíc dostala na průměr, který naposledy zaznamenala před pěti lety. Milion souběžně hrajících hráčů se u hry sešlo loni jen jednou v březnu po představení nové postavy Marse, ale hráči rychle utekli. Stále jde v průměru o solidních 381 tisíc hráčů, ale čísla pořád klesají.

V případě Team Fortress 2 a Counter-Strike: Global Offensive čísla naopak stoupají. Ale zatímco u první jmenované to vypadá na vánoční výkyv, CS:GO je na lepších číslech než v letech minulých a nevypadá to, že by se na tom mělo něco měnit. Minimálně existuje velice stabilní hráčská základna udržující hru ve velmi zdravém stavu.

Možná se Valve někdy v budoucnu podaří vytvořit další dlouhodobě úspěšnou značku, ale Dota Underlords to zjevně nebude, pokud nedojde k něčemu zásadnímu, co by přitáhlo zpátky desítky tisíc hráčů. A nechci být skeptik, ale Half-Life: Alyx asi také nebude nic masového. Jistě, pomůže prodat pár brýlí Valve Index a možná půjde o extrémně úspěšnou hru na poli virtuální reality, ale stále jde o příliš úzký trh v porovnání s tím, který brýle nevyžaduje.