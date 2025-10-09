Zřejmě se chystá pokračování střílečky s Vetřelci
zdroj: Foto: Tisková zpráva Cold Iron Studios

Zřejmě se chystá pokračování střílečky s Vetřelci

PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Switch Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series Meta Quest

9. 10. 2025 16:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

S velkou pravděpodobností se chystá pokračování kooperativní střílečky s vetřelci Aliens: Fireteam Elite. Informace unikla ratingové agentuře ESRB. Vyjít by měla na PC, PS5 a Xbox Series X/S, a protože bude obsahovat násilí, krev a vulgarismy, k prodeji bude hráčům a hráčkám od 17 let.

Jde víceméně o potvrzení informací z července, kdy zábavnímu gigantu Disney během hackerského útoku uniklo více než 1 TB interních dokumentů. Mezi nimi už byly detaily o následovníkovi Aliens: Fireteam Elite, který se dokonce plánoval na konec letošního roku. Vyjít sice nejspíš nestihne, byť udělení ratingu může znamenat alespoň brzké oznámení.

Alien: Rogue Incursion
Aktuality
Vetřelce pro virtuální realitu si zahrajete i bez helmy

Hra má být poměrně kompaktní s asi desetihodinovou kampaní. Půjde hrát ve tříčlenném mariňáckém komandu se dvěma AI parťáky nebo živými hráči. Po krku vám půjde devět druhů xenomorfů. Hra krom akce nabídne i stopování, více způsobů průchodu a interakci s NPC. Postavy se mezi sebou budou lišit, což má podpořit znovuhratelnost.

Z nabídky vyčnívá například těžkooděnec s exoskeletem, který třímá rotační kulomet. Po kampani bude možné hrát režim hordy Annihilation, který krom nekonečných vln vetřelců obsáhne i dynamické úkoly a naskriptované scény. Hra by měla být menším titulem. Výhodou by pak měla být absence mikrotransakcí a lootboxů.

Vetřelec se nedávno vrátil také ve střílečce Alien: Rogue Incursion. Původně titul pro virtuální realitu se koncem září dočkal i portu, ke kterému VR headset nepotřebujete, s názvem Evolved Edition.

Smarty.cz
Tagy:
horor akční multiplayer kooperace Vetřelec alien VR xenomorf
Zdroje:
ESRB
Hry:
Aliens: Fireteam Elite Alien: Rogue Incursion
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged - Oznámení
Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged - Oznámení
Outspace - Trailer
Outspace - Trailer
World of Tanks Blitz - The Walking Dead
World of Tanks Blitz - The Walking Dead
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Aledorn – Rozpracované intro
Aledorn – Rozpracované intro
Frictional Games – Nový projekt
Frictional Games – Nový projekt
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – In-Engine ukázka
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – In-Engine ukázka
Join Us – Představení
Join Us – Představení
Huntsman – Ukázka
Huntsman – Ukázka
Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies
Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies
007: First Light – Gemma Chan
007: First Light – Gemma Chan
Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear – Datum vydání
Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear – Datum vydání
Hades II || GamesPlay
Hades II || GamesPlay
Forza Horizon 6 - Teaser Trailer | Tokyo Game Show 2025
Forza Horizon 6 - Teaser Trailer | Tokyo Game Show 2025
Deus Ex Remastered - Oznámení
Deus Ex Remastered - Oznámení

Nejnovější články