Zřejmě se chystá pokračování střílečky s Vetřelci

S velkou pravděpodobností se chystá pokračování kooperativní střílečky s vetřelci Aliens: Fireteam Elite. Informace unikla ratingové agentuře ESRB. Vyjít by měla na PC, PS5 a Xbox Series X/S, a protože bude obsahovat násilí, krev a vulgarismy, k prodeji bude hráčům a hráčkám od 17 let.
Jde víceméně o potvrzení informací z července, kdy zábavnímu gigantu Disney během hackerského útoku uniklo více než 1 TB interních dokumentů. Mezi nimi už byly detaily o následovníkovi Aliens: Fireteam Elite, který se dokonce plánoval na konec letošního roku. Vyjít sice nejspíš nestihne, byť udělení ratingu může znamenat alespoň brzké oznámení.
Hra má být poměrně kompaktní s asi desetihodinovou kampaní. Půjde hrát ve tříčlenném mariňáckém komandu se dvěma AI parťáky nebo živými hráči. Po krku vám půjde devět druhů xenomorfů. Hra krom akce nabídne i stopování, více způsobů průchodu a interakci s NPC. Postavy se mezi sebou budou lišit, což má podpořit znovuhratelnost.
Z nabídky vyčnívá například těžkooděnec s exoskeletem, který třímá rotační kulomet. Po kampani bude možné hrát režim hordy Annihilation, který krom nekonečných vln vetřelců obsáhne i dynamické úkoly a naskriptované scény. Hra by měla být menším titulem. Výhodou by pak měla být absence mikrotransakcí a lootboxů.
Vetřelec se nedávno vrátil také ve střílečce Alien: Rogue Incursion. Původně titul pro virtuální realitu se koncem září dočkal i portu, ke kterému VR headset nepotřebujete, s názvem Evolved Edition.