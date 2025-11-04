Známe nominace na Golden Joystick Awards 2025. Bojuje i Kingdom Come: Deliverance II

Prestižní ceny Golden Joystick včera představily své letošní nominace a mezi dvanáctku kandidátů na ultimátní ocenění nejlepší hry roku se dostal i český zástupce v podobě Kingdom Come: Deliverance II od studia Warhorse.
Vítězové budou vyhlášeni 20. listopadu během slavnostního ceremoniálu v Londýně. Událostí bude letos provázet herečka Maggie Robertson, kterou patrně znáte hlavně jako Lady Dimitrescu z Resident Evil Village. Dabérka si za ni zlatý joystick vysloužila před čtyřmi lety, letos se vrací jako moderátorka.
„Jako hrdá majitelka jednoho z těchto ocenění dobře vím, jak moc znamenají pro vývojáře i herce, kteří si je zaslouží, ale i pro miliony hlasujících fanoušků,“ uvedla Robertson. „Na letošním ceremoniálu společně oslavíme vše, co herní průmysl za posledních dvanáct měsíců dokázal, a to ve velkolepém, třpytivém stylu.“
Nominace na 43. ročník Golden Joystick Awards jsou pestré, nechybí mezi nimi blockbustery ani nezávislejší tvorba. O hlavní cenu se kromě Kingdom Come: Deliverance II utkají i Indiana Jones and the Great Circle, Ghost of Yótei, Split Fiction, Blue Prince, Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On The Beach, Donkey Kong Bananza, Hades II, Hollow Knight: Silksong, Peak a Silent Hill f.
Pro Warhorse jde o mimořádný úspěch. Kingdom Come: Deliverance II svou nominací opět potvrzuje, že české hry už dávno nejsou jen regionální záležitostí. Nominace mezi světovou elitou po bok titulů od Kojima Productions, Nintendo či Supergiant Games budiž důkazem, že domácí vývojáři patří mezi světovou špičku.
Ceremoniál slibuje hvězdné obsazení. Kromě Robertson se mezi předávajícími objeví Alix Wilton Regan (Cyberpunk 2077), Doug Cockle (Zaklínač), Ciara Berkeley (Zaklínač 4), Ben Starr (Clair Obscur: Expedition 33) nebo Shai Matheson (Lego Batman: Legacy of the Dark Knight).
Golden Joystick Awards patří k nejdéle udíleným herním oceněním na světě, první ročník se konal už v roce 1983. Vítěze ankety určují především hlasy fanoušků, letos můžete v hlavní kategorii hlasovat do 7. listopadu. Vyhlášení výsledků pak budete moct sledovat 20. listopadu živě na YouTube, Twitchi a dalších streamovacích platformách.