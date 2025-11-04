Známe nominace na Golden Joystick Awards 2025. Bojuje i Kingdom Come: Deliverance II
zdroj: Warhorse

Známe nominace na Golden Joystick Awards 2025. Bojuje i Kingdom Come: Deliverance II

4. 11. 2025 10:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Prestižní ceny Golden Joystick včera představily své letošní nominace a mezi dvanáctku kandidátů na ultimátní ocenění nejlepší hry roku se dostal i český zástupce v podobě Kingdom Come: Deliverance II od studia Warhorse.

Vítězové budou vyhlášeni 20. listopadu během slavnostního ceremoniálu v Londýně. Událostí bude letos provázet herečka Maggie Robertson, kterou patrně znáte hlavně jako Lady Dimitrescu z Resident Evil Village. Dabérka si za ni zlatý joystick vysloužila před čtyřmi lety, letos se vrací jako moderátorka.

„Jako hrdá majitelka jednoho z těchto ocenění dobře vím, jak moc znamenají pro vývojáře i herce, kteří si je zaslouží, ale i pro miliony hlasujících fanoušků,“ uvedla Robertson. „Na letošním ceremoniálu společně oslavíme vše, co herní průmysl za posledních dvanáct měsíců dokázal, a to ve velkolepém, třpytivém stylu.“

Nominace na 43. ročník Golden Joystick Awards jsou pestré, nechybí mezi nimi blockbustery ani nezávislejší tvorba. O hlavní cenu se kromě Kingdom Come: Deliverance II utkají i Indiana Jones and the Great Circle, Ghost of Yótei, Split Fiction, Blue Prince, Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On The Beach, Donkey Kong Bananza, Hades II, Hollow Knight: Silksong, Peak a Silent Hill f.

Pro Warhorse jde o mimořádný úspěch. Kingdom Come: Deliverance II svou nominací opět potvrzuje, že české hry už dávno nejsou jen regionální záležitostí. Nominace mezi světovou elitou po bok titulů od Kojima Productions, Nintendo či Supergiant Games budiž důkazem, že domácí vývojáři patří mezi světovou špičku.

Ceremoniál slibuje hvězdné obsazení. Kromě Robertson se mezi předávajícími objeví Alix Wilton Regan (Cyberpunk 2077), Doug Cockle (Zaklínač), Ciara Berkeley (Zaklínač 4), Ben Starr (Clair Obscur: Expedition 33) nebo Shai Matheson (Lego Batman: Legacy of the Dark Knight).

Golden Joystick Awards patří k nejdéle udíleným herním oceněním na světě, první ročník se konal už v roce 1983. Vítěze ankety určují především hlasy fanoušků, letos můžete v hlavní kategorii hlasovat do 7. listopadu. Vyhlášení výsledků pak budete moct sledovat 20. listopadu živě na YouTube, Twitchi a dalších streamovacích platformách.

Tagy:
Japonsko horolezectví online horor akční sci-fi RPG multiplayer historická tahová česká hra kooperace logická JRPG izometrické samuraj dobrodružná Donkey Kong otevřený svět Silent Hill (série) simulator roguelike indie hra indiana jones explorativní adventura skákačka akční adventura Golden Joystick Awards belle époque Ainu Ghost of Tsushima Hokkaidó
Zdroje:
Golden Joystick
Hry:
Hollow Knight: Silksong Indiana Jones and the Great Circle Silent Hill f Death Stranding 2: On the Beach Hades II Kingdom Come: Deliverance 2 Clair Obscur: Expedition 33 Ghost of Yótei Split Fiction Donkey Kong Bananza Blue Prince Peak
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Nejnovější články