„Žádný systémový problém s firemní kulturou nemáme,“ tvrdí šéf Activision Blizzard

1. 6. 2023 15:30 | Novinky | autor: Jan Slavík

Šéf Activision Blizzardu Bobby Kotick si promluvil s redaktory časopisu Variety (jedná se mimochodem o první velký rozhovor s Kotickem za posledních deset let) a řeč vcelku očekávatelně přišla i na často propíranou aféru okolo obvinění z diskriminace a sexuálního obtěžování ve firmě.

V žalobě z roku 2021 stojí, že: „Ženy byly vystavovány neustálému sexuálnímu obtěžování včetně osahávání, nevhodných komentářů a nemístných návrhů, o čemž vedení vědělo a místo toho, aby podobnému jednání učinilo přítrž, zakročilo proti ženám, které si stěžovaly.“ Activision Blizzard nakonec zaplatil 18 milionů dolarů k urovnání sporu.

Kotick všechna obvinění odmítá a omlouvat se za nic nehodlá. Místo toho prohlašuje, že se cítí ponížený a pobouřený, a slibuje, že se společnost chystá prezentovat nová data nasbíraná během vyšetřování, pomocí nichž hodlá všechna nařčení vyvrátit. Ve společnosti pracuje 17 tisíc lidí na celém světě a při tak velkém počtu zaměstnanců byla prý skutečná míra stížností minimální. Zároveň ale chápe, že se pošramocená image firmy bude pomocí tabulek a grafů látat jen velmi obtížně.

„Provedli jsme všechny myslitelné druhy vyšetřování. A žádný systémový problém s obtěžováním jsme neměli. Nikdy. K ničemu z toho, co pak nesprávně interpretovala média, tu nedocházelo,“ prohlásil Kotick. „Co jsme ale na druhou stranu měli, bylo velmi agresivní odborářské hnutí, které se ze všech sil snažilo destabilizovat firmu.“

Kotick věří, že to byli právě předáci odborářů, kteří naváděli k obviněním a organizovali demonstrativní podávání výpovědí, aby přilákali pozornost, a to už od roku 2021. Zdá se nicméně, že je válečná sekera v posledních měsících alespoň napůl v zemi – odborová organizace CWA si vzala pod křídla zaměstnance Raven Software a její dceřiné hnutí GWA zas v pobočce Activisionu v Albany. „Posledních pár měsíců jsme promyšleně a produktivně spolupracovali s CWA a dosáhli jsme dialogu, který bude prospěšný našim lidem, odborům i celé firmě,“ komentuje to Kotick.

Bylo by poměrně snadné Kotickovo zdůvodnění automaticky odsoudit jako typickou nevraživost vůči odborům, což u velkých šéfů opravdu není žádný nevídaný úkaz. Ale na druhou stranu nesmíme zapomenout, že Kotick je sám členem prominentní odborové organizace SAG-AFTRA.

„Nejsem jako jiní ředitelé a priori zaměřený proti odborům,“ říká. „Naopak jsem jediný šéf z Fortune 500 (žebříček společností podle obratu vydávaný časopisem Fortune), který je členem odborů. Jestli někteří naši lidé chtějí, aby je reprezentovaly odbory, a pokud věří, že jim odbory budou schopné poskytnout příležitosti a lepší pracovní podmínky, jsem bez výhrad pro. Moje maminka byla učitelka. Vážně nemám nic proti odborům jako takovým, vadí mi jen ty, které nehrají podle pravidel.“

Řeč se závěrem stočila i na chystanou akvizici Activisionu Microsoftem. Kotick ji považuje za perfektní řešení, protože Microsoft má dostatečné prostředky a infrastrukturu k podpoře investic, které budou potřeba, aby firma mohla nadále konkurovat na čím dál tím ostřejším trhu.

„Mám tu firmu rád,“ říká Kotick o Microsoftu. „Líbí se mi jejich kultura. Mám totiž také trochu obavy ohledně ekonomické stránky – náklady na zaplacení zaměstnanců v poslední době narůstají tak, že není úplně snadné je zvládnout, takže takhle fúze zkrátka dává smysl.“

„Naše společnost je skvělá. Máme obrovské množství energie a výborné finanční rezervy. A pokud na to přijde, zvládneme být úspěšní i o samotě, přesně tak, jak se nám to daří posledních třicet let. Ale bylo by výborné, kdyby se fúzi podařilo dokončit, protože si myslím, že je to pro náš průmysl jednoduše ta správná věc,“ uzavřel Kotick.