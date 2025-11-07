Z Brna až do středověké Evropy. The Guild: Europa 1410 se znovu rodí v Unreal Enginu 5

Brněnští Ashborne Games dostali náročný úkol – vrátit lesk a slávu sérii středověkých ekonomických strategií The Guild. Při současném oslovení nových hráčů zároveň nechtějí naštvat ty kované, proto s The Guild: Europa 1410 chystají návrat ke kořenům.
Jak studio přiznává v úvodním vývojářském deníčku, první díl z roku 2002 byl klíčovým zdrojem inspirace, a to od způsobu ovládání až po celkové tempo a atmosféru středověkého života. Přesto si ale uvědomují, že od vydání uběhlo už přes 20 let, proto je zapotřebí v některých případech posunout laťku zase o kus dál.
Jednou z největších změn bude návrat k původnímu způsobu ovládání. Místo přímého pohybu po mapě, jak tomu bylo v pozdějších dílech, budete dění sledovat z ptačí perspektivy – coby „neviditelný bůh“, který tahá za nitky ekonomiky, politiky i společenských vztahů. Tento pohled by měl nabídnout lepší přehled o městě, obchodu i intrikách, které se v něm rodí.
Ashborne slibují také rozšířený systém událostí. Jejich počet se zvýší a budou vycházet nejen z historických reálií, ale i z aktuální situace ve hře. Mnohé z nich půjde aktivně ovlivnit, což přinese nové možnosti i následky.
Tradiční dění jako volby, soudní líčení nebo potyčky na ulicích už nebudou přerušovat hru častými filmečky. Místo toho se stanou součástí živého městského prostředí a upozornění dorazí jen v případě skutečně důležitých momentů.
Vývojáři se dotknou i dalších pilířů série – správy povozů, soubojů a systému dynastií, které chtějí prohloubit, aby umělá inteligence působila osobitěji a nabídla více výzev.
Z novinek pak stojí za zmínku možnost rozšiřování městských hradeb a zakládání nových čtvrtí, čímž by se města měla stát živějšími a dynamičtějšími než kdy dřív.
Další vývojářské deníčky se zaměří na konkrétní herní mechanismy – příště se prý podíváme na zakládání prvního byznysu a politické začátky. The Guild: Europa 1410 vyjde někdy v příštím roce na PC. Pohání ji Unreal Engine 5 a počítá se i s multiplayerem až pro 12 hráčů.