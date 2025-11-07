Z Brna až do středověké Evropy. The Guild: Europa 1410 se znovu rodí v Unreal Enginu 5
Brněnští Ashborne Games dostali náročný úkol – vrátit lesk a slávu sérii středověkých ekonomických strategií The Guild. Při současném oslovení nových hráčů zároveň nechtějí naštvat ty kované, proto s The Guild: Europa 1410 chystají návrat ke kořenům.

Jak studio přiznává v úvodním vývojářském deníčku, první díl z roku 2002 byl klíčovým zdrojem inspirace, a to od způsobu ovládání až po celkové tempo a atmosféru středověkého života. Přesto si ale uvědomují, že od vydání uběhlo už přes 20 let, proto je zapotřebí v některých případech posunout laťku zase o kus dál.

zdroj: Ashborne Games

Jednou z největších změn bude návrat k původnímu způsobu ovládání. Místo přímého pohybu po mapě, jak tomu bylo v pozdějších dílech, budete dění sledovat z ptačí perspektivy – coby „neviditelný bůh“, který tahá za nitky ekonomiky, politiky i společenských vztahů. Tento pohled by měl nabídnout lepší přehled o městě, obchodu i intrikách, které se v něm rodí.

Ashborne slibují také rozšířený systém událostí. Jejich počet se zvýší a budou vycházet nejen z historických reálií, ale i z aktuální situace ve hře. Mnohé z nich půjde aktivně ovlivnit, což přinese nové možnosti i následky.

Tradiční dění jako volby, soudní líčení nebo potyčky na ulicích už nebudou přerušovat hru častými filmečky. Místo toho se stanou součástí živého městského prostředí a upozornění dorazí jen v případě skutečně důležitých momentů.

The Guild: Europa 1410
Novinky
Čeští Ashborne Games vyvíjejí pokračování kultovní ekonomické simulace The Guild: Europa 1410

Vývojáři se dotknou i dalších pilířů série – správy povozů, soubojů a systému dynastií, které chtějí prohloubit, aby umělá inteligence působila osobitěji a nabídla více výzev.

Z novinek pak stojí za zmínku možnost rozšiřování městských hradeb a zakládání nových čtvrtí, čímž by se města měla stát živějšími a dynamičtějšími než kdy dřív.

Další vývojářské deníčky se zaměří na konkrétní herní mechanismy – příště se prý podíváme na zakládání prvního byznysu a politické začátky. The Guild: Europa 1410 vyjde někdy v příštím roce na PC. Pohání ji Unreal Engine 5 a počítá se i s multiplayerem až pro 12 hráčů.

Tagy:
strategie historická
Zdroje:
THQ Nordic, Ashborne Games
Hry:
Europa 1400: The Guild The Guild: Europa 1410
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
