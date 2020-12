Xbox Game Pass v prosinci dostane pořádnou nadílku

2. 12. 2020 17:10 | Novinky | autor: Pavel Makal

Služba Xbox Game Pass patří mezi největší lákadla platforem Microsoftu a její nabídka se utěšeně rozrůstá. V prosinci se mohou předplatitelé těšit na celou řadu nově dostupných titulů, a to jak na konzolích, tak i na PC či mobilech s operačním systémem Android.

Asi největším přírůstkem bude příchod 3rd person akce Control do konzolové nabídky Game Passu a Doom Eternal v nabídce pro PC. Obě tyto hry obohatí předplatné 3. prosince, tedy už zítra. Ten samý termín přivítá také loňskou (bohužel o poznání méně povedenou) střílečku Rage 2 na zařízení s Androidem.

Kromě nich zítra dorazí také nová hra Haven od vývojářů z The Game Bakers, autorů frenetické neonové řežby Furi (PC a Xbox). Těšte se také na Slime Rancher (Xbox a Android), Yes, Your Grace (všechny platformy) a Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action (PC).

O den později, tedy 4. prosince, se uživatelé na konzolích a PC mohou těšit na Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age v definitivní edici, která kromě základní hry obsahuje několik dalších hratelných scénářů, orchestrální soundtrack, japonský dabing a možnost přepínat mezi 2D a 3D zobrazením.

V průběhu prosince Game Pass obohatí i Assetto Corsa (Xbox a Android), Greedfall (všechny platformy), Unto The End (PC a Xbox) nebo Yooka-Laylee and the Impossible Lair (všechny platformy) a Superhot: Mind Control Delete (Xbox a Android).

Jak už to bývá, nějaké ty hry v prosinci službu také opustí, patří mezi ně například PES 2020 (Xbox), Age of Wonders: Planetfall (PC a Xbox), Metro: Last Light Redux (PC), Untitled Goose Game (Xbox) a několik dalších.

Příjemnou zprávou pro hráče na mobilní platformě je i přidaná podpora pro dotykové ovládání, které se dočkalo několik nových her. Patří mezi ně třeba Bloodstained: Ritual of The Night nebo The Touryst.