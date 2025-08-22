Velká věc pro virtuální kamioňáky. Euro a American Truck Simulator míří na konzole

Včera jsem na webu kladl otázku, jestli s oznámením atmosférického simulátoru jízdy kamionem Road Kings roste vážná konkurence pro tuzemský American Truck Simulator. Odpověď na ni zatím nemáme, ale je jisté, že SCS Software svou kůži nedají zadarmo.
Oznámení na proběhlé Future Games Show sice nelze považovat za přímou reakci, ale hlava to jinak chápat ani nemůže. Tuzemský celek oznámil další kapitolu obou svých oblíbených simulátorů vstupem do světa konzolí. Ano, Euro Truck Simulator 2 a American Truck Simulator oficiálně míří na PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
zdroj: SCS Software
Cesta za dalšími fanoušky je ještě vzdálená, proto jsou informace minimální. Chybí konkrétnější datum vydání, specifika daných verzí, ale především obsah. Obě hry jsou na PC k dispozici už několik let a dostaly několik dodatečných balíčků, které rozšiřují mapu i možnosti. Je proto otázkou, jestli si vše budete muset dokoupit, nebo už základ nabídne trochu dodatečného obsahu. Jisté nicméně je, že ovládání bude uzpůsobené gamepadům, které bez problémů podporuje i počítačová varianta.
„Ať už jste dlouholetým fanouškem, který čekal na možnost vyrazit na cestu na konzoli, nebo někým, kdo objevuje svět simulátorů kamionů poprvé, jsme nadšení, že můžeme přinést naše nejoblíbenější tituly na nové platformy. Víme, že mnozí z vás hrají výhradně na konzoli a jsme nadšení, že vám konečně můžeme otevřít dveře k zážitku ETS 2 a ATS. Nemůžeme se dočkat, až uvidíme nové tváře, které se připojí k nejlepší komunitě na světě a vyrazí poprvé na cestu,“ zní v oficiálním ohlášení.
Oznámení neznamená, že by došlo k upozadění verzích pro počítače. Pro obě hry je v přípravě hned několik rozšíření. Do Euro Truck Simulatoru 2 se blíží třeba dálkové autobusy nebo severské Nordic Horizons s rozšířeným Finskem, Švédskem a Norskem. American Truck Simulator zase nabídne neočekávanou novinku. Blíží se balíček RAM & Dodge, díky němuž si na mapě zajezdíte se čtyřmi vozy – 2025 RAM 1500 Pickup Truck, 1970 Dodge Charger, 1996 Dodge Viper a 2023 Dodge Challenger. To kdyby vás už nebavili šestikoloví kolosy.