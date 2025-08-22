Velká věc pro virtuální kamioňáky. Euro a American Truck Simulator míří na konzole
zdroj: SCS Software

Velká věc pro virtuální kamioňáky. Euro a American Truck Simulator míří na konzole

PC

22. 8. 2025 15:02 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Euro Truck Simulator 2
Euro Truck Simulator 2
Euro Truck Simulator 2
Galerie

Včera jsem na webu kladl otázku, jestli s oznámením atmosférického simulátoru jízdy kamionem Road Kings roste vážná konkurence pro tuzemský American Truck Simulator. Odpověď na ni zatím nemáme, ale je jisté, že SCS Software svou kůži nedají zadarmo.

Oznámení na proběhlé Future Games Show sice nelze považovat za přímou reakci, ale hlava to jinak chápat ani nemůže. Tuzemský celek oznámil další kapitolu obou svých oblíbených simulátorů vstupem do světa konzolí. Ano, Euro Truck Simulator 2 a American Truck Simulator oficiálně míří na PlayStation 5 a Xbox Series X/S.

zdroj: SCS Software

Cesta za dalšími fanoušky je ještě vzdálená, proto jsou informace minimální. Chybí konkrétnější datum vydání, specifika daných verzí, ale především obsah. Obě hry jsou na PC k dispozici už několik let a dostaly několik dodatečných balíčků, které rozšiřují mapu i možnosti. Je proto otázkou, jestli si vše budete muset dokoupit, nebo už základ nabídne trochu dodatečného obsahu. Jisté nicméně je, že ovládání bude uzpůsobené gamepadům, které bez problémů podporuje i počítačová varianta.

Road Kings
Novinky
Dostává český American Truck Simulator vážnou konkurenci ze zahraničí?

„Ať už jste dlouholetým fanouškem, který čekal na možnost vyrazit na cestu na konzoli, nebo někým, kdo objevuje svět simulátorů kamionů poprvé, jsme nadšení, že můžeme přinést naše nejoblíbenější tituly na nové platformy. Víme, že mnozí z vás hrají výhradně na konzoli a jsme nadšení, že vám konečně můžeme otevřít dveře k zážitku ETS 2 a ATS. Nemůžeme se dočkat, až uvidíme nové tváře, které se připojí k nejlepší komunitě na světě a vyrazí poprvé na cestu,“ zní v oficiálním ohlášení.

Oznámení neznamená, že by došlo k upozadění verzích pro počítače. Pro obě hry je v přípravě hned několik rozšíření. Do Euro Truck Simulatoru 2 se blíží třeba dálkové autobusy nebo severské Nordic Horizons s rozšířeným Finskem, Švédskem a Norskem. American Truck Simulator zase nabídne neočekávanou novinku. Blíží se balíček RAM & Dodge, díky němuž si na mapě zajezdíte se čtyřmi vozy – 2025 RAM 1500 Pickup Truck, 1970 Dodge Charger, 1996 Dodge Viper a 2023 Dodge Challenger. To kdyby vás už nebavili šestikoloví kolosy.

Smarty.cz
Tagy:
simulace Závodní česká hra simulator
Zdroje:
SCS Software
Hry:
Euro Truck Simulator 2 American Truck Simulator
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Where Winds Meet – Datum vydání
Where Winds Meet – Datum vydání
World of Tanks 2.0 – Představení
World of Tanks 2.0 – Představení
Fight Club #738 – o Gamescomu z Kolína
Fight Club #738 – o Gamescomu z Kolína
World of Warcraft: Midnight – Filmeček
World of Warcraft: Midnight – Filmeček
Fallout – Druhá sezóna seriálu
Fallout – Druhá sezóna seriálu
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Kingdom Come: Deliverance II – Legacy of the Forge
Kingdom Come: Deliverance II – Legacy of the Forge
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - Trailer k předobjednávce
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - Trailer k předobjednávce
Lords of the Fallen II - Oznámení
Lords of the Fallen II - Oznámení
Call of Duty: Black Ops 7 – Odhalení hratelnosti
Call of Duty: Black Ops 7 – Odhalení hratelnosti
Valor Mortis – Odhalení
Valor Mortis – Odhalení
Gamescom ONL: Hype Promo
Gamescom ONL: Hype Promo
Dying Light: The Beast – Bober
Dying Light: The Beast – Bober
Football Manager 26 - Teaser
Football Manager 26 - Teaser
Woochi the Wayfarer - Teaser
Woochi the Wayfarer - Teaser
Fight Club #737 – o úpadku slavných studií
Fight Club #737 – o úpadku slavných studií

Nejnovější články