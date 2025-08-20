Valor Mortis je soulslike z pohledu vlastních očí z napoleonské éry od tvůrců Ghostrunnera

Přestože se na pre-show k Opening Night Live 2025 vyskytovaly spíše menší projekty, ke konci tohoto segmentu se začalo přitápět pod kotlem a ukazovaly se i tituly většího kalibru. Asi ale mohu mluvit za většinu, když pronesu, že pomyslným vrcholem bylo právě Valor Mortis od strůjců kyberpunkového Ghostrunnera.
Plně chápu aktuální únavu soulslike subžánrem. A samotného mě trochu mrzí, že novinka polských šikulů do něj spadá. A skrývá hned několik lákadel, kvůli kterým se zase jednou vyburcuji k tomu, abych do světa dobře načasovaných potyček a nesmlouvavých střetů pronikl.
zdroj: Lyrical Game
Předně jde o docela neokoukané zasazení do období napoleonských válek. Historickou přesnost byste tu však hledali jen ztěžka. Vy jste sice bojovali za čest podsaditého vojevůdce, to vás ale už jednou stálo život. Nicméně něco si vás vybralo a přivedlo zpět mezi „živé“. Jenže tohle už není ta Evropa, kvůli které jste se obětovali. Řádí v ní podivná nákaza nephtogolobinu, kvůli níž se známé historické postavy a realita propletly s hororem a paranormálními prvky.
Vydáte se tak z hloubi svého hrobu, abyste si zkusili poradit s přicházející zhoubou. Nebudete to ale dělat za doprovodu kamery v zádech, nýbrž hezky z pohledu vlastních očí. Budete mít proto blíže k soubojovému systému, kde si musíte perfektně osvojit parírování, úhyby, nadpřirozené schopnosti i mocné dokončovací údery.
S Valor Mortis můžete počítat na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S, kam se pokřivené abominace vydají v průběhu roku 2026. Návštěvnící Gamescomu si na akci mohou hru přímo vyzkoušet. Ostatní ale nemusejí zoufat, protože brzy se chystá test i na Steamu, do kterého se lze už teď registrovat.