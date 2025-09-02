V českém Zerunu si projdete šamanským iniciačním rituálem

Pražské studio Mirakar pod hlavičkou vydavatelství Cinemax vypustilo do světa svou prvotinu s názvem Zerun. Projekt, který začínal jako prototyp schovaný do šuplíku po letním gamejamu, se postupně proměnil v plnohodnotný titul.
Zerun není jen další indie plošinovka. Tvůrci ho popisují jako šamanskou iniciaci, kde procházíte zkouškami, hádankami a pastmi v magickém rituálním světě. Vaším úkolem je sesbírat zelené artefakty, přestát proměnlivý labyrint a dokončit obřad, který vás má proměnit v šamana. Herní prostředí tedy nebude statické. Cesty se mění, pasti ožívají a posvátné předměty je třeba si zasloužit. Nic není zadarmo a každý detail má svůj význam.
Zerun zaujme i svým vizuálním zpracováním. Kamera připomíná průchod snovým tunelem: zakřivený pohled evokuje běh po malé planetce, podobně jako když vezmete 360° video a přetočíte ho do nové perspektivy.
Hratelnost staví na rychlosti, reakci a adaptaci. Čekají vás šílené skoky, prastaré hádanky a rituální pasti, které prověří postřeh i soustředění. Donutí vás kombinovat rychlé pobíhání a logické uvažování.
Zerun je od konce srpna dostupný na Steamu. Do 11. září je možné hru pořídit s 40% slevou, což znamená cenovku 4,67 eur, tedy asi 115 korun.