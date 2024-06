Ubisoft ujišťuje, že se na Beyond Good & Evil 2 stále pracuje

Zatímco Ubisoft minulý týden oznámil výroční edici Beyond Good & Evil, jeho dávno oznámené pokračování si pro sebe mezitím urvalo poněkud smutný rekord v podobě nejdéle vyvíjené hry v historii. Druhý díl kultovní akční adventury byl poprvé oznámený už v roce 2008, na které francouzské vydavatelství navázalo opětovným ohlášením na E3 2017 a ještě jedním trailerem o rok později.

Od té doby je o Beyond Good & Evil 2 buď ticho po pěšině, nebo se z Ubisoftu linou samé špatné zprávy. Odchody klíčových vývojářů v čele s Michelem Ancelem, zvěsti o vývojovém pekle ani smrt kreativního ředitele Emila Morela nevěstí nic dobrého – Ubisoft ale na svých sociálních sítích potvrdil, že navzdory všem překážkám hra v nějaké formě stále vzniká.

„Ano, stále vyvíjíme Beyond Good & Evil 2 a nemůžeme se dočkat, až odhalíte víc o minulosti Jade v edici ke 20. výročí,“ píší vývojáři na X v reakci na množící se dotazy fanoušků, ovšem bez jakýchkoliv dalších podrobností.

Yes, Beyond Good & Evil 2 is still in development, and we cannot wait for you to discover more about Jade's past in the 20th Anniversary Edition! ☀️