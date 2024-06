Remake Prince z Persie příští rok nečekejte. Místo toho se rozšiřují obě nové plošinovky

10. 6. 2024 21:45 | Novinky | autor: Patrik Hajda

V rámci streamu Ubisoft Forward se objevily hned tři hry ze série Prince of Persia. Jednou z nich je nejnovější 2D plošinovka The Rogue Prince of Persia, která se v předběžném přístupu dočkala prvního obsahového updatu.

Ten přidává nový biom s vlastními pastmi a překážkami, dva typy nepřátel, novou zbraň a strom dovedností, díky němuž si natrvalo odemknete vylepšení mezi jednotlivými pokusy o pokoření hry. Plnou hru očekávejte v roce 2025.

zdroj: Ubisoft

Druhou hrou je rovněž 2D plošinovka Prince of Persia: The Lost Crown, která má na cestě první příběhové DLC Mask of Darkness, na které se můžete těšit letos v září, ale už teď se ve hře můžete díky aktualizaci pustit do 22 velmi náročných výzev.

zdroj: Ubisoft

Nakonec se připomněl Prince of Persia: The Sands of Time Remake, tedy hra s velice problematickým vývojem, na kterou čekáme již řadu let a… hned tak se jí nedočkáme. Ubisoft nám hru dnes totiž vůbec neukázal a vzkázal jen, že vyjde v roce 2026. Tedy, snad…

zdroj: Ubisoft