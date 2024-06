Ubisoft oznámil výroční verzi Beyond Good & Evil s několika novinkami

21. 6. 2024 10:30 | Novinky | autor: Adam Homola

Ubisoft konečně oficiálně potvrdil existenci Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition, která vyjde už příští týden, konkrétně 25. června 2024. Remasterovaná verze oblíbené klasiky bude k dispozici snad na všech platformách: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Amazon Luna a GeForce Now. V podstatě tak nejspíš každý z nás vlastní alespoň jednu platformu či zařízení, na kterém staronové Beyond Good & Evil půjde spustit.

Výroční edice se může pochlubit významnými vylepšeními, včetně podpory rozlišení 4K a hraní v „až“ 60 FPS. Těšit se můžete na aktualizované ovládání, různá drobná vylepšení a nové funkce, jako je automatické ukládání a kompatibilita s uloženými pozicemi napříč platformami.

Nový obsah pak zahrnuje hledání pokladu s kosmetickými odměnami, které se vážou k minulosti hlavní hrdinky Jade a dokonce i k překvapivě stále připravovanému Beyond Good & Evil 2. Remaster také přináší režim věnovaný speedrunům a speciální galerii, kde představuje dosud nezveřejněné kresby, videa a anekdoty vývojářů. A pozor, po dvaceti letech půjde v Beyond Good & Evil dokonce i přeskakovat filmečky.

Pro původní titul z roku 2003 tak jde o jeden z těch největších milníků, které se mu přihodily. HD remaster jsme tu už totiž měli, ale tentokrát nejde jen o vyšší rozlišení, ale i o výše zmíněná vylepšení a drobné přídavky.

Na závěr bych mohl stereotypně napsat, že si pomocí Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition budeme teď moct alespoň zkrátit čekání na dvojku, jenže nezapomínejme, že v kontextu některých dnešních her je původní akční adventura opravdu kratičká. Herní dobu čítající něco kolem deseti hodin můžete klidně sfouknout za dvě odpoledne, zatímco na dvojku (oznámenou v roce 2017…) budeme čekat nejspíš ještě několik let.