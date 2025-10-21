Tvůrci Shovel Knighta jdou proti proudu. V Mina the Hollower se nebude parírovat
Tvůrci Shovel Knighta jdou proti proudu. V Mina the Hollower se nebude parírovat

PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Switch Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series

21. 10. 2025 12:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Mechanismus parírování na nás dnes číhá takřka všude – v soulslike, akčních adventurách, roguelike, a jak ukázal třeba letošní Doom: The Dark Ages, i ve střílečkách. Vývojáři z Yacht Club Games ale jdou proti proudu. Jejich nová hra Mina the Hollower stojí na zcela odlišném designovém přístupu a otevřeně se hlásí k inspiraci původními Zeldami a Castlevanií s atmosférou Bloodborne, nikoliv k moderní posedlosti obranou zásahem ve správný okamžik.

Spoluzakladatel studia Sean Velasco vysvětlil, proč jejich novinka parírování vůbec neobsahuje. „Existují určitá omezení, ale právě omezení přinášejí zábavu,“ řekl v rozhovoru pro Knowledge. Podle něj herní průmysl příliš často slepě přejímá úspěšné mechanismy, aniž by přemýšlel, zda se hodí pro daný žánr nebo tempo hry. „Dnes má parry každá hra. Hrál jsem nového Dooma a i Doom má prvky Dark Souls… My jsme nechtěli dělat další jednoduchý kotoul. Chtěli jsme vzít něco starého, přepracovat to a udělat to zase zajímavé.“

zdroj: Yacht Club Games

Hrdinka Mina má tedy mnohem přísněji omezený pohybový repertoár. Může skákat a zavrtat se pod zem, ale zbytek boje stojí na vytváření prostoru, správném načasování úhybů a taktickém pozicování, podobně jako ve starší 2D Castlevanii nebo v počátečních fázích Bloodborne, kde také není možné spoléhat na štít a parírování vám ještě nepřešlo do krve.

První dojmy těch, kteří si už Mina the Hollower vyzkoušeli, potvrzují, že Yacht Club Games se opět snaží propojit retro estetiku s moderním designem. Evokuje éru Game Boy Advance, ale zároveň pracuje s tempem a brutalitou soulslike her, aniž by kopírovala jejich nejmódnější mechanismy. Velasco celý proces popisuje jako dialog mezi generacemi her: „Všechny herní mechanismy se dnes sbližují.“ Podle něj právě tahle tichá výměna nápadů mezi vývojáři vytváří prostor pro projekty, které působí povědomě, a zároveň přinášejí něco svěžího.

Datum vydání Mina the Hollower zatím studio neprozradilo, respektive ho už dříve odložilo z avizovaného 31. října na neurčito a s ohlášením dalšího data chtějí vyčkat, než bude doopravdy jisté. Každopádně vyjde na PC, PlayStation, Xbox a Switch, a to jak na současných, tak i na minulých generacích zmíněných konzolí.

Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
