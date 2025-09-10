zdroj: Chasing Carrots

PC PlayStation 5 Xbox Series

Survivors klon s diablovskou estetikou Halls of Torment chystá rozšíření

10. 9. 2025 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Halls of Torment – The Boglands
Halls of Torment – The Boglands
Halls of Torment – The Boglands
Galerie

Fantastický autobattler Vampire Survivors stál u zrodu nového žánru survivors her, čímž taky inspiroval spoustu epigonů. Mezi ty povedenější se počítá i fantasy rubačka s diablovskou estetikou Halls of Torment. Hra, která se chystá i na konzole a zároveň oznamuje své první rozšíření.

Halls of Torment – The Boglands přidávají, jak je z názvu patrné, novou bažinatou arénu, kde vás čekají noví nepřátelé. S mokřady je spojen element země a hniloby, nové schopnosti se tedy budou točit kolem těchto živlů.

Halls of Torment
Recenze
Halls of Torment – recenze nástupce Vampire Survivors inspirovaného prvním Diablem

S rozšířením dostanete také dva nové hrdiny – ježibaba vyvolává pokřivené rostlinstvo, aby zpomalovalo nepřátele a rozežíralo jim zbroj, alchymista zase vrhá výbušné lahvičky posílené různými elementy. Každá postava obdrží vlastní sadu questů. Spolu s těmi arénovými jich bude přes 50.

Samozřejmostí jsou nové zbraně, zbroje a výzbroj. Stejně jako šestice mocných artefaktů, perky, požehnání a podobně. Zkrátka nová nálož úplně všeho. Halls of Torment – The Boglands vycházejí 28. října na PC, PS5 a Xbox Series X/S, tedy ve stejný den, kdy se hra chystá na konzole.

Aby toho nebylo málo, tak i majitelé základní hry dostanou 28. října novou postavu. Bude jí bard, který si to s démony a nemrtvými vyříká, pardon, vyzpívá silou hudby.

Smarty.cz
Tagy:
akční retro fantasy dlc indie hra survivors
Zdroje:
Chasing Carrots
Hry:
Halls of Torment Halls of Torment – The Boglands
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Fight Club #741 – o metroidvaniích: Od Metroidu po Silksong
Fight Club #741 – o metroidvaniích: Od Metroidu po Silksong
Elden Ring Nightreign - Deep of Night
Elden Ring Nightreign - Deep of Night
Pacific Drive: Whispers in the Woods - Oznámení
Pacific Drive: Whispers in the Woods - Oznámení
Halls of Torment - Visit the Boglands
Halls of Torment - Visit the Boglands
Stellaris: Shadows of The Shroud – Příběhová ukázka
Stellaris: Shadows of The Shroud – Příběhová ukázka
Marvel Rivals – 4. sezóna
Marvel Rivals – 4. sezóna
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Gameplay Trailer
007: First Light – Gameplay Trailer
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater || GamesPlay
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater || GamesPlay
Kromlech - Deep Dive
Kromlech - Deep Dive
Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Space Marine 2 – Druhý rok
Space Marine 2 – Druhý rok
Battlefield 6 – PC aspekty
Battlefield 6 – PC aspekty
Lost Soul Aside – Demoverze
Lost Soul Aside – Demoverze
No Man's Sky - Voyagers Trailer
No Man's Sky - Voyagers Trailer
Fight Club #739 – dozvuky Gamescomu
Fight Club #739 – dozvuky Gamescomu
Helldivers 2 - Into The Unjust Developer Deep Dive
Helldivers 2 - Into The Unjust Developer Deep Dive
Heroes of Might and Magic – 30. výročí
Heroes of Might and Magic – 30. výročí
inZoi: Island Getaway - Trailer
inZoi: Island Getaway - Trailer

Nejnovější články