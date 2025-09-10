Survivors klon s diablovskou estetikou Halls of Torment chystá rozšíření

Fantastický autobattler Vampire Survivors stál u zrodu nového žánru survivors her, čímž taky inspiroval spoustu epigonů. Mezi ty povedenější se počítá i fantasy rubačka s diablovskou estetikou Halls of Torment. Hra, která se chystá i na konzole a zároveň oznamuje své první rozšíření.
Halls of Torment – The Boglands přidávají, jak je z názvu patrné, novou bažinatou arénu, kde vás čekají noví nepřátelé. S mokřady je spojen element země a hniloby, nové schopnosti se tedy budou točit kolem těchto živlů.
S rozšířením dostanete také dva nové hrdiny – ježibaba vyvolává pokřivené rostlinstvo, aby zpomalovalo nepřátele a rozežíralo jim zbroj, alchymista zase vrhá výbušné lahvičky posílené různými elementy. Každá postava obdrží vlastní sadu questů. Spolu s těmi arénovými jich bude přes 50.
Samozřejmostí jsou nové zbraně, zbroje a výzbroj. Stejně jako šestice mocných artefaktů, perky, požehnání a podobně. Zkrátka nová nálož úplně všeho. Halls of Torment – The Boglands vycházejí 28. října na PC, PS5 a Xbox Series X/S, tedy ve stejný den, kdy se hra chystá na konzole.
Aby toho nebylo málo, tak i majitelé základní hry dostanou 28. října novou postavu. Bude jí bard, který si to s démony a nemrtvými vyříká, pardon, vyzpívá silou hudby.