Stalkera 2 čekají hned dvě rozšíření

Studio GSC Game World se po vydání Stalkera 2: Heart of Chornobyl věnuje nejen opravám chyb a vylepšování uživatelského komfortu, ale už teď připravuje dodatečný obsah v rámci hned dvou DLC. Podle všeho jsou v přípravě příběhová rozšíření, jak potvrdil technický producent studia, Jevhenij Kulyk v rozhovoru pro dánský server Arkaden.
Tým chce pokračovat v tradici původní stalkerovské trilogii, mělo by tedy jít zřejmě o samostatné hry. Budou mimochodem součástí Ultimate edice hry, takže kdo si ji pořídil, dostane přístup i k nim. Kulyk zdůraznil, že půjde o příběhově laděný obsah a že práce na obou přídavcích už běží.
Jakékoliv další detaily ale chybí – nevíme, kdy se jich hráči dočkají, ani co přesně nabídnou. Je ale možné, že první konkrétnější zprávy přijdou ještě do konce roku. Mezitím GSC Game World potvrdilo, že v přesně rok po vydání hry 20. listopadu, dorazí verze pro PlayStation 5, a to i s vylepšeními pro výkonnější PS5 Pro. Kromě portu se chystají také nové funkce, které vývojáři zařadili do aktualizovaného vývojového plánu.