Square Enix neprodává značku Just Cause, pracuje na dalším dílu

7. 6. 2022 10:20 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Společnost Square Enix před měsícem oznámila prodej svých studií Crystal Dynamics, Eidos-Montréal a Square Enix Montréal společnosti Embracer Group spolu s herními značkami Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kain a mobilními adaptacemi GO. Tím pádem vyvstala otázka, jak to bude s dalšími značkami, jmenovitě jednou z těch největších, které Square Enixu patří – Just Cause.

Na palčivý dotaz odpovídá prezident a CEO Square Enixu Josuke Macuda v nejnovější finanční zprávě (díky GameSpotu) následovně: „Série Just Cause zůstane naší značkou a pracujeme na vývoji nového dílu.“

Nic bližšího jsme se nedozvěděli a můžeme se tak pouze domnívat, že je řeč o dosud neoznámeném Just Cause 5, nikoliv o již dlouho chystané mobilní hře Just Cause: Mobile. Macuda neupřesnil ani to, zda na nové hře dělají Avalanche Studios, tvůrci série a her Mad Max a Rage 2, kteří momentálně pracují na loni představené kooperativní pašerácké hře v otevřeném světě Contraband.

Série Just Cause odstartovala prvním dílem v roce 2006, dvojka dorazila o čtyři roky později, trojka za dalších pět let a naposledy jsme v kůži Rica Rodrigueze svrhávali diktátorský režim v exotickém prostředí plném výbuchů v roce 2018 s Just Cause 4.

Připomeňme, že se série má dočkat i vlastní filmové adaptace, o kterou se stará Derek Kolstad, tvůrce famózního Johna Wicka. Snímek, který ještě nemá jméno a známe jen jeho režiséra Michaela Dowseho, o sobě dal naposledy vědět loni v březnu, kdy Kolstad prozradil, že se projekt připravuje na obsazování hlavních rolí.