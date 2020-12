Just Cause příští rok nadělá paseku na mobilech

11. 12. 2020 5:29 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Série Just Cause poprvé spatřila světlo světa v roce 2006, naposledy pak dva roky zpátky se čtvrtým dílem. Až dosud bylo řádění Rica Rodrigueze upoutáno na PC a domácí konzole, nově ale budete moci páchat nevýslovnou paseku i na cestách. Značka se totiž rozšiřuje i na mobilní zařízení.

Just Cause: Mobile vyjde na iOS a Android v příštím roce. K dispozici bude příběhová kampaň pro jednoho hráče, ale také kooperativní režim pro čtveřici dobrodruhů a multiplayer pro 30 hráčů. Na rozdíl od plnohodnotných dílů hlavní série nepůjde o 3rd person akci, své konání budete sledovat pěkně z ptačí perspektivy.

Hra má být free-to-play a poskytovat všechny oblíbené součásti hratelnosti Just Cause, přiložený trailer ukazuje, že co se explozivní akce týče, nebudeme nijak ochuzeni. Příznivce značky může tedy mrzet snad jen to, že o potenciálním pátém dílu série nepadlo ani slovo.