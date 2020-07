Film podle Just Cause našel režiséra

16. 7. 2020 11:04 | autor: Patrik Hajda

Loni v květnu svět obletěla zpráva, že tvůrce Johna Wicka Derek Kolstad připravuje film podle akční série Just Cause. Už tehdy jsme se dozvěděli, že premiéra je předběžně naplánovaná na 21. května roku 2021. O rok později si snímek našel i režiséra. Je jím méně známý Michael Dowse s filmy jako Spolujízda a Coffee & Kareem.

Film má sledovat hlavního hrdinu Ricka Rodrigueze v boji proti žoldácké skupině The Black Hand, takže děj bude vycházet z herní předlohy. Rickovi bude dělat společnost druhá hlavní postava ženského pohlaví slibující romantické koření akčního bijáku. Teď už by to chtělo jen znát herecké obsazení. A doufat, že film nebude prokletý podobně jako adaptace Uncharted…