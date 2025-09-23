Špionážní Physint od Kodžimy ukázal první koncept a herecké obsazení
zdroj: Kojima Productions

Špionážní Physint od Kodžimy ukázal první koncept a herecké obsazení

PC PlayStation 5

23. 9. 2025 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Studio legendárního tvůrce Hidea Kodžimy slaví desetileté výročí. Během slavnostního livestreamu Beyond the Strand jsme se dozvěděli více o projektech, na kterých Kojima Productions pracují. Jedním z nich je i špionážní thriller Physint, jakýsi duchovní nástupce série Metal Gear, kterou Kodžima stvořil během svého dlouholetého působení v Konami.

Protože hra je ve velmi rané fázi vývoje a Kodžima na ní pracuje zatím sám, jde o informace skutečně kusé. Mezi herci, kteří se projektu účastní, je Charlee Fraser (Furiosa: Sága Šíleneho Maxe), Don Lee (Eternals, Lovci z konce světa) a Minami Hamabe (Godzilla Minus One, Silent Love). Samozřejmě nemáme tušení, jak velké role výše zmínění zaujmou, ale vzhledem ke Kodžimově věhlasu bych si tipl, že půjde spíše o vedlejší postavy.

Hlavního agenta, kterého můžete spatřit na novém plakátu a nejde mu vidět příliš do obličeje, by si mohl střihnout známější, i hollywoodský herec. Na Physintu Kojima Productions úzce spolupracují se Sony Interactive Entertainment Studio, tedy se podobně jako v případě Death Stranding 2: On the Beach nedá vyloučit časová exkluzivita pro PlayStation.

Physint zdroj: Kojima Productions

Kodžima už dříve uvedl, že Physint bude vyústěním jeho kariéry, který překlene hranice mezi hrou a filmem. Dokončení titulu by mu mělo zabrat zhruba pět až šest let, což by vycházelo na roky 2029 nebo 2030.

