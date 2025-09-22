Spekulacím je konec: Arma Reforger po nové vlně popularity dostane kampaň
Spekulacím je konec: Arma Reforger po nové vlně popularity dostane kampaň

Multiplayerový vojenský simulátor Arma Reforger od Bohemia Interactive začátkem roku oslavil historické maximum hráčů, k němuž pomohlo vydání na PlayStationu 5. Hra získala nové palivo pro další vývoj, jehož směr potěší především lidi doufající v trochu té samoty.

Měsíce spekulací jsou u konce, embargo se zvedlo a tvůrci obsahu odhalili, že připravovaný patch 1.6 přinese do hry singleplayerovou kampaň Operation Omega. Příběh operace bude rozdělený do pěti částí a pojednává o tajném útoku amerických speciálních sil na důležitou sovětskou vojenskou infrastrukturu na nové mapě ostrova Kolgujev.

Z videí, která zachycují kompletní průchod kampaní, nesmíte očekávat nic dlouhého. Operation Omega je složená z pěti misí, které fungují spíše jako představení nové mapy. Dohromady zaberou jen něco málo přes hodinu. Konec je nicméně docela otevřený, proto není vyloučené, že časem dojde na další scénáře.

Kdy přesně aktualizace 1.6 vyjde, nicméně zůstává záhadou. Ostatně studio dosud nezveřejnilo ani datum vydání updatu 1.5, který se momentálně testuje na veřejném experimentálním buildu hry. Obecně se předpokládá, že k vydání dojde v průběhu příštího měsíce, na což posléze naváže verze 1.6.

Arma Reforger
Novinky
Arma Reforger láme rekordy. Zájem o hru nakoplo vydání na PlayStation

Vedoucí projektu Krzysztof „Klamacz“ Bielawski fanouškům ještě upřesnil, že dva nadcházející patche vývojáři považují za jednu velkou aktualizaci, která je rozdělená do několika dílčích kroků. Vydání po kouscích údajně nemá nic společného se stabilitou či jinými problémy, spíše jim rozdělení dávalo větší smysl.

Arma Reforger je v současné době k dispozici pro PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5, přičemž jde o jednu z nejrealističtějších stříleček dostupných na konzolích. A jelikož funguje na interním enginu Enfusion, zároveň nabízí výhled do budoucnosti studia, respektive příštích her od Bohemky.

