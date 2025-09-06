Slepý advokát a andělská lovkyně odměn. Marvel Rivals míří do čtvrté sezóny
zdroj: NetEase

Slepý advokát a andělská lovkyně odměn. Marvel Rivals míří do čtvrté sezóny

PC PlayStation 5 Xbox Series

6. 9. 2025 10:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Marvel Rivals – Ultron
Marvel Rivals
Marvel Rivals
Galerie

Přestože největší mánie kolem free-to-play týmovky Marvel Rivals už opadla, hra se stále může chlubit zdravou hráčskou základnou, která si užívá komiksovou variaci na Overwatch, o níž se NetEase dobře stará. V překladu to znamená, že do akce přichází čtvrtá sezóna jménem Heart of the Dragon.

Jak potvrdil už tradičně stylově animovaný filmeček, středobodem sezóny se stává příchod dvojice nových hrdinů – Angely a Daredevila. Ásgardská prvorozená dcera Ódina dorazí hned z kraje sezóny a bude plnit roli Vanguarda, který poletuje nad bojištěm a štítem pojme i trochu toho poškození. Hlavně ale může své nepřátele na chvíli polapit, aby je připravila na plošný útok svůj či svých spolubojovníků.

zdroj: NetEase

Příchod Angely doprovodí dodatečný balíček kosmetických doplňků. Matt Murdock alias Daredevil si na svůj příchod bude muset chvíli počkat, pravděpodobně do půlky sezóny. S blížícím se vydáním ho tvůrci jistě důkladně představí. Počkáte si i na mapu K’un-Lun: Heart of Heaven, která vyjde 25. září a nabídne nové bojiště pro režim Convergence.

Start nové sezóny rovněž značí příchod dalších kusů příběhu a čtvrtý battle pass, kde se skrývá deset nových setů pro postavy, jako je Ultron, Phoenix či Loki. V události The Scroll of the Immortal Beasts se zase pokusíte „rozsvítit“ odznaky, abyste získali unikátní kostým Ultron – Wasteland Robot.

Čtvrtá sezóna nicméně nabídne i několik změn. Kromě tradičního restartu ranku v hodnocených zápasech se novinek dočká i režim Arcade, kde dostanete pár nových i staronových výzev a režimů. Tým též přepracoval kolečko s emotikony, nově si můžete volně nakombinovat získané skiny do náhodné rotace a na počítačích přibyla možnost pomalé chůze. Skrze Twitch dropy zase získáte kostým Blade - Will of Galacta.

Novinky dorazí 12. září, což je důležité datum i pro majitele PlayStationu 4. Ve stejný den začnou Marvel Rivals být dostupní i na této konzoli, čímž se konečně podívá i na předchozí generaci. O verzi pro Xbox One se zatím neví, ale dá se předpokládat, že bude další na řadě.

Smarty.cz
Tagy:
online akční third person
Zdroje:
PC Gamer, NetEase
Hry:
Marvel Rivals
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Marvel Rivals – 4. sezóna
Marvel Rivals – 4. sezóna
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Gameplay Trailer
007: First Light – Gameplay Trailer
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater || GamesPlay
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater || GamesPlay
Kromlech - Deep Dive
Kromlech - Deep Dive
Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Space Marine 2 – Druhý rok
Space Marine 2 – Druhý rok
Battlefield 6 – PC aspekty
Battlefield 6 – PC aspekty
Lost Soul Aside – Demoverze
Lost Soul Aside – Demoverze
No Man's Sky - Voyagers Trailer
No Man's Sky - Voyagers Trailer
Fight Club #739 – dozvuky Gamescomu
Fight Club #739 – dozvuky Gamescomu
Helldivers 2 - Into The Unjust Developer Deep Dive
Helldivers 2 - Into The Unjust Developer Deep Dive
Heroes of Might and Magic – 30. výročí
Heroes of Might and Magic – 30. výročí
inZoi: Island Getaway - Trailer
inZoi: Island Getaway - Trailer
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Where Winds Meet – Datum vydání
Where Winds Meet – Datum vydání

Nejnovější články