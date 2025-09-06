Slepý advokát a andělská lovkyně odměn. Marvel Rivals míří do čtvrté sezóny

Přestože největší mánie kolem free-to-play týmovky Marvel Rivals už opadla, hra se stále může chlubit zdravou hráčskou základnou, která si užívá komiksovou variaci na Overwatch, o níž se NetEase dobře stará. V překladu to znamená, že do akce přichází čtvrtá sezóna jménem Heart of the Dragon.
Jak potvrdil už tradičně stylově animovaný filmeček, středobodem sezóny se stává příchod dvojice nových hrdinů – Angely a Daredevila. Ásgardská prvorozená dcera Ódina dorazí hned z kraje sezóny a bude plnit roli Vanguarda, který poletuje nad bojištěm a štítem pojme i trochu toho poškození. Hlavně ale může své nepřátele na chvíli polapit, aby je připravila na plošný útok svůj či svých spolubojovníků.
zdroj: NetEase
Příchod Angely doprovodí dodatečný balíček kosmetických doplňků. Matt Murdock alias Daredevil si na svůj příchod bude muset chvíli počkat, pravděpodobně do půlky sezóny. S blížícím se vydáním ho tvůrci jistě důkladně představí. Počkáte si i na mapu K’un-Lun: Heart of Heaven, která vyjde 25. září a nabídne nové bojiště pro režim Convergence.
Start nové sezóny rovněž značí příchod dalších kusů příběhu a čtvrtý battle pass, kde se skrývá deset nových setů pro postavy, jako je Ultron, Phoenix či Loki. V události The Scroll of the Immortal Beasts se zase pokusíte „rozsvítit“ odznaky, abyste získali unikátní kostým Ultron – Wasteland Robot.
Čtvrtá sezóna nicméně nabídne i několik změn. Kromě tradičního restartu ranku v hodnocených zápasech se novinek dočká i režim Arcade, kde dostanete pár nových i staronových výzev a režimů. Tým též přepracoval kolečko s emotikony, nově si můžete volně nakombinovat získané skiny do náhodné rotace a na počítačích přibyla možnost pomalé chůze. Skrze Twitch dropy zase získáte kostým Blade - Will of Galacta.
Novinky dorazí 12. září, což je důležité datum i pro majitele PlayStationu 4. Ve stejný den začnou Marvel Rivals být dostupní i na této konzoli, čímž se konečně podívá i na předchozí generaci. O verzi pro Xbox One se zatím neví, ale dá se předpokládat, že bude další na řadě.