Silent Hill f slibuje netradiční zážitek z japonské vsi

Už 25. září vyjde na PS5 a PC a nový, nebo spíše vedlejší díl série Silent Hill s poetickým přízviskem „f“. Nový trailer ukázal víc z ponuré atmosféry japonské vesnice, kde bude hlavní hrdinka bojovat o přežití. A to doslova, protože v jedné fázi se ohání dokonce naginatou.
Rád bych napsal víc o příběhu, ale pravdou je, že ten je hodně stráženým tajemstvím a bude jistě osvěžující pustit se do hry, u které nebudu vědět půlku zápletky předem. Zatím si tedy mohu užívat pomrknutí na různé tradiční mytologické prvky v čele se symbolikou lišky. Tak tedy koncem září ve snad nervydrásajícím japonském Silent Hillu v Japonsku.