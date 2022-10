Šéf Obsidianu by si přál vytvořit další Fallout

17. 10. 2022 13:05 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

První Fallout oslavil minulý týden 25. výročí od vydání a oslavy poskytly možnost zavzpomínat nejen hráčům a hráčkám (a nám), ale i vývojářům. V rozhovoru pro server DualShockers se o svůj neutuchající zájem o sérii postapokalyptických RPG podělil i spoluzakladatel a CEO studia Obsidian Entertainment, Feargus Urquhart.

„Kdybychom někdy dostali příležitost udělat další Fallout, uděláme ho. Vážně, není to otázka toho, jestli bychom ho chtěli dělat, nebo ne, spíš jestli tahle příležitost přijde,“ prohlásil Urquhart, který se coby šéf divize podílel na prvním Falloutu, na tom druhém jako producent, na zrušeném Van Buren coby designér a z pozice šéfa studia pak stál u zrodu Fallout: New Vegas.

Microsoft koupil Obsidian už v roce 2018 a když se předloni stal i majitelem Zenimaxu s celou Bethesdou a značkou Fallout, přirozeně to zavdalo spekulacím, jestli bude společné vlastnictví nahrávat podobným návratům. Na otázku o možnosti New Vegas 2 však Obsidian tehdy reagoval prostým pokrčením ramen.

Od vydání New Vegas z dílny Obsidianu vzešla RPG jako South Park: The Stick of Truth, dva díly Pillars of Eternity nebo sci-fi The Outer Worlds. V posledních letech studio trochu víc experimentuje s žánry – před pár dny vydalo survival Grounded, na listopad chystá středověkou detektivní adventuru Pentiment. Zároveň připravuje The Outer Worlds 2 a Avowed, hru ze světa Pillars of Eternity, ovšem s kamerou z pohledu první osoby.

Zní to tak, že má Obsidian plány na příštích několik let poměrně jasně nalajnované, ale až rozpracované projekty dokončí, dost možná dojde i na Fallout. „Za nějaký čas začneme řešit, na jakých dalších hrách budeme pracovat, a hodně bych se divil, kdyby se Fallout na tenhle seznam nedostal,“ tvrdí Urquhart a dodává: „Kdybychom Fallout dělali, musel by být svázán s tím, co dělá Bethesda a tak podobně, ale osobně říkám, že než obrazně řečeno odjedu do západu slunce, tak moc doufám, že stihnu ještě udělat jeden Fallout.“

Postapokalyptický svět je pro Urquharta natolik srdeční záležitostí, že oddálil svůj odchod z Interplay předtím, než v roce 2003 spoluzaložil Obsidian. „Zůstal jsem v Interplay asi o rok déle, protože jsem ještě chtěl dělat na Falloutu. Miluju Fallout,“ vyznal se.

Šéf Bethesdy Todd Howard v minulosti oznámil, že Fallout 5 přijde na řadu po The Elder Scrolls VI, které zůstane v předprodukční fázi do vydání Starfieldu, jehož příchod je plánovaný na první polovinu příštího roku. V podstatě to znamená, že se ho pěkných pár let nedočkáme, což nechává Obsidianu ring víceméně volný.