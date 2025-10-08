Scenáristka Clair Obscur předtím nikdy nehrála videohry, teď má platinu z Elden Ringu
Scenáristka Clair Obscur předtím nikdy nehrála videohry, teď má platinu z Elden Ringu

8. 10. 2025

Hlavní scenáristka oceňovaného JRPG Clair Obscur: Expedition 33 nikdy předtím nehrála jedinou videohru. Jennifer Svedberg-Yen se k vývoji dostala bez jakékoli hráčské minulosti, přesto její práce pomohla vytvořit jeden z nejvýraznějších titulů roku 2025, který si vysloužil nominace na hru roku a chválu kritiků i fanoušků. Prozradila to v podcastu Lits Play.

Od té doby ale své resty napravila. Svedberg-Yen přiznala, že k videohrám ji dovedla až práce ve studiu Sandfall Interactive. „Vyrostla jsem v přísné čínské rodině, kde byly hry považovány za drahý luxus. Místo hraní jsem chodila do knihovny a četla,“ vysvětluje. Zkušenosti s vyprávěním příběhů si proto přinesla z literatury. Mezi její největší inspirace patřila série Kolo času Roberta Jordana. 

 

Scenáristka se zaměstnáním ve videoherním průmyslu ale své resty dohání a stala se z ní nadšená hráčka. Po boku manžela se nejprve pustila do Borderlands. Nakonec mají doma dvě televize a dva PlayStationy, aby mohli hrát nezávisle na sobě. Vývojářka se dokonce vášnivě pustila do lovu trofejí. „Už mám platinovky z Elden Ringu, God of War i Ragnaröku. Dá se říct, že teď hraju opravdu hodně,“ směje se Svedberg-Yen.

Clair Obscur: Expedition 33 je aktuálně dostupné na PlayStation 5, Xbox Series X|S a PC.

