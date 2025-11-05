Rozšíření pro Frostpunk 2 vás nechá v mrazivé pustině stvořit utopii

S krácením dnů a poklesem teplot by se mohlo zdát, že je čas na hry plné slunce, plážového písku a mořských vln. Studio 11 bit má ale pro vás jiný plán a začátkem prosince rozšíří svoji mrazivou postapo strategii Frostpunk 2 o DLC Fractured Utopias (trailer výše).
Jak je z názvu patrné, zaměří se především na sandboxový režim Utopia. Čekají vás rozmáchlejší města, více obtížných rozhodnutí a kdo ví, možná se vám na konci skutečně povede v mrazu vystavět utopii. Tvůrci ale varují, že budování perfektní společnost není nikdy bez obětí.
Každá z herních frakcí bude mít svou unikátní vizi utopie. Jak se vám bude dařit s nimi prohlubovat vztahy, odemknete si nové zákony, budovy a schopnosti, které vám pomohou přetvářet chladivou metropoli v město ideologického zaměření, což povede i ke smyslupnějšímu endgamu.
S DLC dostanete konkrétně osm unikátních druhů směřování utopie, kdy každá bude mít vlastní mechanismy, potom dvanáct unikátních novinek pro každou frakci, přes sto nových událostí, jednu novou sandboxovou mapu a taky kosmetické varianty obytných čtvrtí.
Frostpunkn 2: Fractured Utopias vychází 8. prosince na PC, PS5 a Xbox Series X/S, kde bude taktéž k dispozici v předplatném Game Pass. Základní hra je navíc na Steamu až do 8. listopadu ve 40% slevě.