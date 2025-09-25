Říjnové nabídce PlayStation Plus kraluje mysteriózní detektivka od Remedy
zdroj: Remedy

Říjnové nabídce PlayStation Plus kraluje mysteriózní detektivka od Remedy

PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Switch Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series

25. 9. 2025 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Říjnové nabídce bezplatných her, které si můžete přidat do knihovny v rámci předplatného PlayStation Plus vévodí jedna z nejlepších her roku 2023 – Alan Wake 2. Pokračování bizarního thrilleru o ztrápeném spisovateli bude k dispozici od 7. října. Kromě něj si do sbírky můžete přidat skvělou logickou adventuru Cocoon a šílený Goat Simulator 3.

Alan Wake 2 je pokračováním mysteriózního hororu od věhlasného studia Remedy. Před dvěma lety si od nás odnesl devítku. „Mysteriózní detektivka plná bizarních momentů a občas na můj vkus až příliš zašmodrchaného vyprávění, ze které ovšem kape osobnost a charisma na litry. Remedy budují své prapodivné univerzum na silných základech a výsledkem je skvělá, originální hra. Jen rozhodně není pro každého,“ napsal tehdy Pavel Makal.

Recenze
Alan Wake II – recenze skvělé hry pro divné lidi

Stejné hodnocení dostala od Michala Krupičky i další skvělá hra v nabídce: „Cocoon je sebevědomá a impozantně propracovaná puzzle hra. Nebojí se vás nechat tápat a na všechno si přijít, což pak odměňuje nebývalým zadostiučiněním. Vše navíc doplňuje fantastické výtvarné zpracování a nádherný hudební podkres. U titulků možná nebudete sedět s otevřenou pusou kvůli příběhovému zvratu, ale zato s výsostně spokojeným pocitem, jak jste to všechno pěkně vymysleli. Což je přesně to, co od hry postavené na hádankách očekávám,“ napsal ve verdiktu recenze.

Goat Simulator 3 jsme sice nerecenzovali a na Metacriticu má spíše jen lehce nadprůměrné hodnocení, ale ztřeštěná hříčka za potrefenou kozu dělá radost hlavně mladším hráčům a hráčkám a v rámci předplatného jistě na pár chvil zabaví.

zdroj: Xbox

Všechny tři hry budou k dispozici od 7. října. Do té doby si můžete do knihovny přidat ještě zářijovou nabídku, v níž najdete Psychonauts 2, Stardew Valley a ViewFinder.

Tagy:
humor simulace horor akční survival plošinovka kooperace logická indie hra
Sony
Alan Wake 2 Goat Simulator 3 Cocoon
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
