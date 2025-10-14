zdroj: Argonaut Games

Remasterovaný Crock schramstne i drahé kovy. V platinové edici dostane spoustu novinek

14. 10. 2025 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Croc: Legend of the Gobbos Remaster
Croc: Legend of the Gobbos Remaster
Croc: Legend of the Gobbos Remaster
Modernizovaná 3D hopsačka z přelomu milénia Croc: Legend of the Gobbos Remastered obdrží tento týden povýšení na Platinum Edition. Ta přinese nový režim Time Attack, více než pětadvacet položek navíc v herní encyklopedii Crocipedia, možnost přepínat mezi různými verzemi hudebního motivu, opravy chyb a řadu vylepšení zjednodušujících hraní.

Tvůrci také vysvětlují, že změna názvu souvisí s trofejním systémem PlayStationu. Aktualizace totiž přidává zcela novou sadu trofejí včetně té platinové a stejný systém odměn zavádí i na Switch, který nově nabídne vlastní obrazovku pro sledování dosažených úspěchů.

Croc: Legend of the Gobbos Remaster
Oprašte nostalgické vzpomínky. Vrací se skákačka Croc: Legend of the Gobbos

„Ptáte se, proč jsme hru přejmenovali? Když jsme vydávali remaster Croc: Legend of the Gobbos, neobsahoval dostatek trofejí, aby splňoval podmínky pro získání platinové trofeje. A podle pravidel nelze tento nedostatek napravit pouhou záplatou. Proto jsme se rozhodli vytvořit novou edici se zcela přepracovaným systémem trofejí – včetně šestnácti nových a samozřejmě té nejcennější, platinové.“

Aktualizace se tedy spustí už tento týden na 16. října na všech platfromách, kde je hra k dispozici – PC, PS4, PS5, Switchi, Xboxu One a Xboxu Series X/S.

